Ученая из России Ксения Петрова, задержанная в США за провоз эмбрионов лягушек, делит камеру с более чем 90 женщинами, будят их рано утром, а «религиозные фанатики» не дают спать. Об этом рассказал RTVI ее бывший научный руководитель, профессор Гарвардской медицинской школы Леонид Пешкин.

Он подтвердил, что Петрова по-прежнему находится в иммиграционном изоляторе в городе Ричвуд в штате Луизиана.

«Насколько мне известно, их переводят с места на место без предупреждения, даже не говорят, куда везут. [Говорят:] “Собирайся, через пять минут надо идти”», — рассказал Пешкин.

По его словам, изолятор, в котором находится Петрова, представляет из себя фактически частную тюрьму, одна ночь в которой несколько лет назад «стоила федеральному бюджету $300». На несколько десятков женщин в камере приходится пять туалетов, отметил Пешкин.

«94 женщины в одном бараке. На душ, включая переодевание — три минуты. На всех женщин — пять толчков. Спать невозможно, несколько религиозных фанатиков громко молятся и не дают спать остальным, на них нет управы. Иногда дают шахматы одни на всех, иногда забирают. Неясно, почему. Они не голодают, но еда, конечно, тюремная. Иногда в 4 утра будят на завтрак и после ужина в 3 часа дня не кормят», — рассказал ученый.

Жалоб у Петровой много, но проблем со здоровьем нет, кроме бессонницы, добавил Пешкин.

По словам собеседника RTVI, каждый день содержащимся под стражей женщинам выделяется два часа в день на прогулку, также они могут поиграть в баскетбол.

За что задержали Петрову

Ксению Петрову, работающую в Гарвардской медицинской школе, задержала 16 февраля иммиграционная и таможенная полиция (ICE) в бостонском аэропорту Логан. Причиной задержания стали незадекларированные эмбрионы лягушек, которые ученая привезла из Франции и планировала передать в Кембридж по просьбе коллег из лаборатории в Париже.

Адвокат россиянки Григорий Романовский заявил, что Петрова «непреднамеренно» не стала регистрировать эмбрионы. Сейчас ее исследовательская американская виза аннулирована. Романовский отметил, что обычно такие нарушения ограничиваются изъятием спорного предмета и возможным штрафом, но не являются основанием для аннулирования визы.

Американские таможенники предложили Петровой выбор: возвращение во Францию с повторной подачей заявления на визу или депортация в Россию с лишением права въезда в США на пять лет. Ученая выбрала Францию, заявив, что опасается политического преследования на родине. После этого Петрову поместили в изолятор.

В 2022 году Петрову задержали в России за участие в протестах против боевых действий на Украине. Затем ученая уехала из страны, в США она работает более двух лет.

Сейчас Петрова ждет иммиграционного суда, который должен пройти 7 мая. Она подала ходатайство об условно-досрочном освобождении до слушаний. 3 апреля Bloomberg сообщил, что администрация президента США Дональда Трампа отклонила прошение Петровой. В ответе ICE, которое приводит агентство, говорится, что она не предоставила доказательств того, что она не представляет «опасности для общества или безопасности США» и не собирается сбежать. Адвокат Петровой назвал действия пограничной службы незаконными и подал против нее иск в федеральный суд.

В марте 17 американских сенаторов обратились к министру внутренней безопасности США Кристи Ноэм и исполняющему обязанности директора ICE Тодду Лайонсу с призывом пересмотреть решение об отказе в УДО Петровой и освободить ее, пока рассматривается дело о предоставлении убежища.

Подруга ученой Кора Андерсон писала, что россиянке помогают оформить новую визу в Штатах, но этот процесс может затянуться на несколько месяцев.