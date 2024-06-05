Советский и латвийский актер Ивар Калныньш поговорил с ведущей программы «Вы держитесь!» Марианной Минскер о том, что происходит в России и мире. Его мнение о том, почему тоска по СССР опасна, чего ищет Никита Михалков, чувствуют ли россияне коллективный стыд и простят ли их украинцы — в материале RTVI.

Ивар Калныньш — уроженец Латвии, актер театра и кино, известный россиянам по таким художественным фильмам как «Не стреляйте в белых лебедей», «Театр», «ТАСС уполномочен заявить», «Зимняя вишня», «Искушение Дон-Жуана» и других. В 2022 году выступил с критикой действий России на Украине.

О тоске по СССР

По словам Калныньша, жителям постсоветского пространства «надо смотреть в другую сторону», а не тосковать по временам СССР.

«Не вернется никакой Советский Союз, понимаете? <…> И даже либеральная Россия должна знать, что мы [в Латвии] не хотим жить под юрисдикцией какой-то другой страны. Это не значит, что мы против чего-то там. Просто каждый хочет свой огород обрабатывать и собирать урожай», — сказал Калныньш.

По словам актера, у него самого нет ностальгии по советским временам. Калныньш предположил, что именно люди, тоскующие по СССР и мечтающие вернуться в прошлое, «устраивают конфликты».

«Это [советское] время дало мне друзей, любви, встреч прекрасных. Я это никогда не забуду. Дети мои родились и так далее. Это моя молодость, понимаете, прекрасная пора. Но это не заслуга какой-то власти, это просто так случилось», — поделился актер.

Он напомнил, что в СССР «было много талантливого и в театре, и в кино». «Я встречался с прекрасными мастерами, и вот это прекрасно — об этом вспоминать», — заявил Калныньш, признав, что скучает только по своим друзьям из тех времен.

Об угрозе Третьей мировой и рецепте против зла

Калныньш считает, что со временем между Россией и Украиной «должно что-то измениться», только очень нескоро — «через лет 50, может быть», однако «украинцы, наверное, никогда не забудут [российскую военную операцию]».

По словам Калныньша, разговоры об угрозе Третьей мировой войны ведут «кретины» и «мудаки», от слов которых становится страшно.

«Кажется, что мы на грани, что XXI век на грани, что его не будет вообще. Не хотелось бы этого», — поделился актер.

Он убежден, что люди устали от «негатива, который передается по всем каналам», и ждут «чего-то светлого, эмоционального, с любовью и необыкновенной красотой». Калныньш посоветовал тем, кто хочет что-то изменить, «прочесть еще раз Библию», но при этом признал, что «нет рецепта против зла».

«Зло само куда-то уйдет, умрет. Потом культура, спорт и все благие дела, наверное, как-то исправят [ситуацию]», — считает Калныньш.

Россиянам в нынешних условиях актер пожелал «нормальной жизни, удачи, уважать себя и других».

О деятелях культуры, поддержавших военную операцию

Деятелям российской культуры, которые воздерживаются от публичных заявлений по Украине и просто продолжают работать, «наверное, стыдно за что-то», считает Ивар Калныньш.

«Я думаю, часть российского общества испытывает такой большой коллективный стыд», — считает актер.

В людях, которые поддерживают российскую военную операцию на Украине, «может быть, какой-то садизм сидит внутри», предположил он. По его словам, такое отношение отвратительно и не имеет объяснения, потому что «конфликт ничего не даст».

Актер признался, что поначалу «прислушался» к заявлениям коллег, одобривших действия властей России, — Владимира Машкова, Дмитрия Певцова, Олега Меньшикова и других, — но в итоге перестал удивляться.

«Ну, куда они денутся. Я понимаю, что при других властях они то же самое делали бы», — считает Калныньш.

С актером и режиссером Никитой Михалковым, которого Марианна Минскер назвала «лицом и голосом той России, которая не любит Запад и верит в конспирологию», Калныньш лично не знаком и никогда вместе не работал.

На вопрос о том, почему Михалков выбрал такую линию, актер ответил:

«Может быть, он хочет еще один “Оскар”? Я не знаю. Мне трудно сказать, как чувствует человек, папа которого два раза гимн написал. Но он прекрасный артист! Ну да, и демагог. Да, он докажет, что черное — это белое или белое — это черное. Такой, знаете, начинающий философ», — отозвался Калныньш о Михалкове.

При этом актер подчеркнул, что ни с кем из коллег-релокантов, которые переехали в Латвию после начала военной операции, сам он не общается и отношений не поддерживает.

Об «отмене» русской и российской культуры

Ивар Калныньш убежден, что все нынешние «отмены» — временные, до конца украинского конфликта.

«Как отменить Достоевского, Пушкина, Лермонтова, Маяковского и Чайковского? И это никуда не пропадет, понимаете? Это сейчас на эмоциях люди просто выплескивают таким образом свою свою неприязнь. И поэтому надо просто подождать, и не надо добавлять в этот огонь масло», — считает актер.

Он допустил, что снесенные на Украине памятники Пушкину когда-нибудь все-таки «поставят обратно», но сейчас отношение к поэту никак не связано с культурой.

«Я слышал даже такое, что Пушкин — это от слова “пушка”, понимаете? У людей вызывает разные ассоциации вот даже эта фамилия. Но при чем тут его стихи, его потрясающее искусство, которое он оставил?» — отметил Калныньш.

Сам он, по его собственным словам, не стал из-за российской военной операции как-то иначе относиться к русской культуре. «Я отличаю эти вещи, понимаете?» — поделился актер.

Об отношениях Латвии и России

Калныньш уверен, что Латвия полностью откажется от экономического сотрудничества с Россией, поскольку та, по его словам, «противным образом использует свой газ как рычаг для решения политических вопросов».

«Ну, вот [власти Латвии] отказались от газа. Год было не так просто. <…> Так и все остальные экономические вопросы. Просто будем жить без сотрудничества, наверное. Что плохо, с одной стороны. А нет другого [варианта]. Или унижаться, или без этого», — считает актер.

При этом он не согласен с утверждением о том, что Латвия и другие страны Балтии сейчас выступают с наиболее агрессивными заявлениями в адрес России.

«Агрессивна Россия, и против агрессии защита какая-то выстраивается. Больше ничего. Мы не нападаем ни на кого, а защищаемся, понимаете? Это не агрессия, это защита. И то, что мы члены НАТО, — это защита НАТО и нашей страны», — считает Калныньш.

По его словам, Россия проявляет «унизительное» отношение к Латвии, Литве, Эстонии и другим бывшим советским республикам.