В 2025 году приемная кампания в российские вузы претерпит несколько важных изменений, пишет издание «Секрет Фирмы» со ссылкой на члена Всероссийского экспертного педсовета при Минпросвещения Марину Степанову.

Эксперт напомнила, что высшие учебные заведения в России должны обнародовать информацию о нововведениях в правилах приема абитуриентов на следующий год до 20 января. Изучать эти данные Степанова советует непосредственно на сайтах конкретных вузов.

Изменения могут касаться перечня испытаний, порядка зачета баллов за индивидуальные достижения, начисления дополнительных баллов за межвузовские мероприятия и олимпиады, а также правил ранжирования, уточнила специалист.

В пример Степанова привела направление «Конфликтология»: по ее словам, в прошлом году для поступления на него надо было сдавать русский язык, историю и обществознание, но историю заменили испытанием по биологии или математике на выбор. Также для всех инженерно-технических направлений вводится обязательное испытание по физике, напомнила она.

Кроме того, по словам эксперта, в 2025 году могут измениться сроки этапов зачисления абитуриентов в вузы. Конкурсные списки будут опубликованы 27 июля, приоритетный этап зачисления пройдет 1-2 августа, а основной — 7-8 августа. Согласие на зачисление надо будет подавать до полудня 30 июля и 6 августа соответственно.

Еще одно изменение, добавила Степанова, коснется баллов, начисляемых за сдачу нормативов «Готов к труду и обороне»: раньше вузы давали обладателям значков ГТО минимум 1 балл, теперь нижняя планка повысится вдвое — до 2 баллов.

Важным нововведением, по словам эксперта, может стать перевод олимпиадников на основной этап зачисления вместо приоритетного. Это, предупредила Степанова, приведет к значительному повышению конкурса на основные места.

В приоритетном порядке, напомнила собеседница «Секрета Фирмы», будут зачислять абитуриентов по целевым, особым и отдельным квотам, которые распространяются на детей, чьи родители участвовали в СВО или умерли при исполнении служебного долга во время пандемии COVID-2019. Оставшиеся после зачисления целевиков места будут перенесены на основной этап, а с особыми и отдельными квотами на это, по словам Степановой, рассчитывать не стоит.

Еще на Параде Победы 9 мая 2022 года президент России Владимир Путин объявил, что подписал указ о зачислении детей погибших участников СВО в российские вузы на бесплатное обучение без экзаменов. Кроме того, в первый год спецоперации власти зарезервировали для детей ее участников 10% бесплатных мест в высших учебных заведениях. В июле стало известно, что институты и университеты засекретили данные абитуриентов, которые подали заявки на поступление по этой квоте.