Мастер спорта России, двукратный победитель петербургского марафона «Белые ночи», тренер школы бега и известный блогер Михаил Быков скоропостижно скончался от заражения крови на 42-м году жизни. Это произошло еще 9 января, но СМИ пишут о смерти спортсмена только сейчас.

Одно из первых сообщений об уходе Быкова из жизни появилось в сетевом паблике школы бега «Типичный марафонец», которую он сам основал. «Миша был больше, чем просто тренер. Он был отличным человеком, другом, кумиром для многих, спортсменом и певцом. Никогда не забуду твои наставления и поддержку», — написал один из знакомых марафонца в социальных сетях. Сообщение о смерти спортсмена опубликовано и в телеграм-канале Федерации легкой атлетики Санкт-Петербурга.

Коллега Быкова рассказал ТАСС, что еще на Новый год тот чувствовал себя абсолютно нормально, но через несколько дней ощутил признаки заболевания, которое принял за ОРВИ. По словам собеседника агентства, приехавший к Быкову в гости в ночь с 5 на 6 января друг сообщил, что тогда марафонец уже жаловался на плохое самочувствие, но на предложение вызвать скорую ответил отказом.

Через сутки Быков, как утверждает источник ТАСС, позвонил своим родителям и сообщил о проблемах со здоровьем. Когда те приехали в его квартиру, спортсмен уже находился в «полубессознательном состоянии». Его мать и отец вызвали скорую, Быкова госпитализировали. В больнице выяснилось, что у него заражение крови. Последние два дня перед смертью он пролежал в коме.

Заражение крови является одной из самых распространенных причин смерти в мире (20%). Сепсис начинается из-за острой реакции иммунитета на инфекцию, приводящей к отказу органов. Симптомы действительно напоминают ОРВИ: лихорадка, слабость и сонливость, потеря аппетита, тахикардия и одышка, гипотония. По данным ВОЗ, лечение, без которого наступит летальный исход, очень дорого обходится.

Школа бега «Типичный марафонец» выразила соболезнования родителям, родственникам и друзьям Быкова, указав номер банковской карты его матери для перевода средств в помощь семье. Там также напомнили, что спортсмен был известен как музыкант под псевдонимом Миша Летний. «Миша ты всегда с нами в наших сердцах и твои песни. Помним и скорбим», — пишут на странице его фан-клуба.

Михаил Быков дважды становился победителем петербургского марафона «Белые ночи» — в 2010 и 2015 годах. Как Миша Летний он вел YouTube-канал, на который подписаны 133 тысячи пользователей. В 2000-х годах спортсмен занимал первые места на чемпионате России по суточному бегу «Испытай себя».