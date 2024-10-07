Действующего депутата парламента (Эряхтаса) Ирландии заподозрили в связях с российской разведкой. Об этом пишет Politico со ссылкой на два источника в ирландском правительстве и судебной системе.

Депутат, имя которого не называется, является членом оппозиции левого крыла, а не трехпартийного правительства во главе с премьер-министром Ирландии Саймоном Харрисом, которое поддерживает Украину, отмечает Politico. Газета Sunday Times, первой написавшая о якобы завербованном ирландском законодателе, называет его кодовым именем «Кобальт».

Издание утверждает, что в 2019 году депутата якобы завербовал сотрудник российского посольства в Дублине, чтобы наладить контакты с лоялистскими и республиканскими военизированными формированиями в Северной Ирландии. Целью предполагаемой операции названо «усиление напряженности» между Ирландией и Великобританией на фоне Brexit. «Кобальт» согласился сотрудничать, хотя не обладал нужными контактами, пишет Sunday Times.

Служба безопасности Ирландии официально предупредила депутата, что им интересуется российская разведка. Тот отклонил эти опасения, что стало поводом начать расследование в отношении законодателя.

Ирландские службы безопасности считают, что предполагаемые вербовщики могли склонить депутата к сотрудничеству, получив на него компромат во время его поездок за пределы Евросоюза. Спецслужбы также следили за передвижениями женщины, которую считают «медовой ловушкой» ― вероятным агентом, в чью задачу входило вовлечь депутата в романтические отношения и «еще больше скомпрометировать». Однако никаких мер против нее принято не было, отмечает Times.

Расследование также не выявило никаких доказательств того, что политик передавал российской стороне секретные документы или получал от нее деньги, пишет Politico. Депутат не был арестован или обвинен, поскольку «не совершил никакого преступления», заявили источники издания.

Спецслужбы полагают, что парламентария могли использовать в качестве «актива». По утверждению Sunday Times, «Кобальт» участвовал во «многих действиях, которые подрывали доверие общественности к институтам», однако газета не приводит подробности, ссылаясь на причины юридического характера.

Полный масштаб деятельности депутата «остается загадкой», пишет издание, а сам он тем временем продолжает заседать в парламенте Ирландии. О его предполагаемых связях с разведкой знают лишь «немногие избранные» в службах безопасности, утверждает Sunday Times.

Премьер-министр Ирландии Саймон Харрис заявил, что не может подтвердить информацию о подозрениях в адрес депутата, но отметил, что «это не должно удивлять никого». Министр транспорта Ирландии Имон Райан призвал раскрыть имя подозреваемого, передает Belfast Telegraph.

«Если это так, то, конечно, это вызывает реальную озабоченность с точки зрения безопасности, если член парламента действует подобным образом», — заявил Райан.

Российский дипломат, которого Politico и Times называют предполагаемым вербовщиком ирландского депутата, был выслан в марте 2022 вместе с тремя другими сотрудниками посольства и членами их семей, утверждают газеты.

В МИД Ирландии высылку россиян объяснили тем, что «их действия не соответствуют международным нормам поведения дипломатов». МИД России в ответ запретил въезд в страну 52 членам правительства и политикам Ирландии, назвав действия Дублина «антироссийским курсом».