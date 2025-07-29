Из-за засухи, поздних заморозков и сгоревших посевов на юге России аграрии могут потерять до 25% урожая зерна, подсолнечника и других культур. Представители сельскохозяйственной отрасли бьют тревогу и просят власти оказать помощь. По мнению экспертов, жара ударит по кошелькам россиян: из-за недобора урожая могут вырасти цены на продукты. Подробнее — в материале RTVI.

«Ниже прошлогодних показателей»

Кубанские аграрии собрали почти 8,5 млн тонн зерна с 1,8 млн гектаров, сообщал губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

«Средняя урожайность составляет чуть более 46 центнеров с гектара, это ниже прошлогодних показателей. Причина — устойчивая засуха в северной части края», — писал он в телеграм-канале.

По словам главы региона, на этих землях действует региональный режим ЧС. Его объявили, чтобы застраховавшие поля хозяйства смогли вернуть затраты и снизить экономический ущерб от засухи.

«Рассчитываем, что районы, где погодные условия были более благоприятными, помогут частично компенсировать потери за счет высокого урожая», — отмечал Кондратьев.

«Погибло 180 тысяч га посевов»

О ситуации с засухой высказывался и врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь. По его словам, вопросы агропромышленного комплекса актуальны в этом году как никогда.

«Засуха, заморозки, сгоревшие посевы. Природа проверяет нас на прочность, но донские поля не сдаются — жатва завершается, идем на финиш», — рассказал глава региона.

Он назвал Ростовскую область одной из наиболее пострадавших в России от непогоды. Прогноз по урожаю зерновых значительно ниже прошлогоднего, подчеркнул Слюсарь.

«Из-за аномальной погоды (весенних заморозков и летней засухи) повреждено около одного миллиона га, погибло 180 тысяч га посевов. По предварительным оценкам, ущерб составил примерно 7,8 миллиарда рублей», — написал врио губернатора в телеграм-канале.

Власти Ростовской области ведут переговоры о продлении льготных кредитов для аграриев с правительством России и Минсельхозом. Слюсарь пообещал проработать дополнительные меры поддержки сельхозпроизводителей, в том числе с привлечением федеральных средств.

«Расширим меры, которые уже работают. Заложим в бюджет следующего цикла изменения, направленные на поддержку наших сельхозпроизводителей», — отметил Слюсарь.

«Кубань стала зоной рискованного земледелия»

В Краснодарском крае в июле 2025 года собрали 8,5 млн тонн зерновых, это почти на 30% меньше, чем в прошлом году, сообщил ТАСС со ссылкой на доктора сельскохозяйственных наук, заведующий отделом селекции и семеноводства кукурузы Национального центра зерна имени П. П. Лукьяненко Анатолия Супрунова. По словам эксперта, регион перестал быть максимально благоприятным для выращивания культуры.

«К сожалению, Кубань у нас стала зоной рискованного земледелия. И зона выращивания, климат поменялись. В центрально-черноземной полосе, где-то в Рязанской области, Белгородской и Курской областях, в более северных регионах, условия для роста и развития растений стали более благоприятными. И они там получают самые высокие урожаи кукурузы на сегодняшний день», — объяснил он.

По его словам, при высоких температурах растения забирают из почвы влагу, чтобы выжить. Но во время засухи влаги не хватает, и культуры «сжимаются», что сказывается на объемах урожая.

«Недобор урожая будет большой»

В результате засухи в ряде южных регионов потери зерна, кукурузы и подсолнечника могут составить более 25% в сравнении с объемами 2024 года, рассказал «Известиям» заместитель председателя ассоциации «Народный фермер» Константин Юров. По его словам, серьезнее всего ситуация в Ростовской области, где режим ЧС объявили в 21 районе. На Кубани, добавил он, чрезвычайная ситуация действует в девяти районах.

«Сейчас средняя урожайность по краю в районе 46 центнеров с гектара, в то время как в прошлом году было в районе 62 центнеров. То есть это минус более чем 25% к прошлому году, — уточнил Юров.

Он добавил, что режим ЧС вводили из-за влияния засухи на пшеницу и ячмень, однако пострадают из-за непогоды также кукуруза и подсолнечник.

«В районах, где введен режим ЧС, этих культур практически не будет. Но, по нашим наблюдениям, такая ситуация сейчас фиксируется и в большем количестве районов, где режим ЧС не введен. Поэтому недобор урожая будет большой», — отметил собеседник издания.

Зампред «Народного фермера» рассказал, что ассоциация ведет переговоры с поставщиками семян и удобрений, пострадавшие хозяйства хотят помочь.

«Очень рассчитываем на помощь властей, а также на внимание к ситуации федерального центра. Опасаемся, что многие аграрии просто не смогут пережить этот год», — подчеркнул Юров.

«Хозяйства продают свой бизнес»

Зампред комитета Госдумы по защите конкуренции Сергей Лисовский рассказал «Известиям», что депутаты готовят письмо в Минсельзох с просьбой помочь аграриям. Он объяснил, что речь идет о выделении субсидий из федерального бюджета пострадавшим сельскохозяйственникам.

«Минсельхозу, чтобы стабилизировать положение сельхозпроизводителей и не допустить банкротства и ухода из АПК, необходимо срочно принять меры поддержки. Потому что сейчас уже много ранее успешных хозяйств продают свой бизнес», — отметил парламентарий.

По его словам, пока что фактически единственная существующая мера поддержки — агрострахование. Его недостаток заключается в том, что в рамках программы возможно вернуть не более 40% затрат, объяснил Лисовский.

В Минсельхозе изданию подтвердили, что в Ростовской области, на Кубани и в Крыму в 2025 году сложились неблагоприятные для зерновых культур условия. Однако в министерстве подчеркнули, что в большинстве регионов Центрального, Приволжского, Северо-Кавказского федеральных округов, а также в отдельных южных регионах (Адыгея, Волгоград) «фактическая урожайность выше прошлогодних показателей».

Минсельхоз сохранил прогноз по производству зерновых и зернобобовых культур в размере 135 млн тонн. В прошлом году аграрии убрали 129,8 млн таких культур, напомнили «Известия».

«Желтые высохшие поля»

Политолог Андрей Гусий написал в телеграм-канале, что на некоторых угодьях наблюдал «просто желтые высохшие поля». По его словам, такие же засохшие поля были в тех районах и в прошлом году.

«Надо еще посмотреть, что выгоднее выращивать, поливать, собирать и продавать или же просто засеять и получить поддержку после того как все засохнет. В любом случае, ждем очередного подорожания отечественной продукции к зиме. Импортное будет более выгодно», — предположил он.

Гусий добавил, что климат на юге страны меняется, и властям следует подумать, что в таких условиях лучше выращивать.

Как рассказал изданию «КубаньПресс» кандидат сельскохозяйственных наук Игорь Кременев, особенно сложной выглядит ситуация с выращиванием подсолнечника. По его словам, наливаться семенам не из чего, а растения поднялись пока лишь на полметра.

«Пока „караул“ кричать не будем. Есть и другие районы края, у соседей из области и в других регионах. Посмотрим, что получится в сумме. Но прогноз пока неутешительный», — отметил он.

Глава оперативного штаба независимого профсоюза «Новый труд» Алексей Неживой спрогнозировал подорожание продуктов в августе, сообщило издание «ФедералПресс». По словам эксперта, рост цен возможен из-за неурожая овощей и фруктов, где случились заморозки и наблюдается засуха.

По мнению председателя правления Российской ассоциации экспертов рынка ритейла Андрея Карпова, неурожай из-за жары не скажется на повышении цен на продукты.

«Пшеницу и прочие злаковые мы экспортируем, вывозим из страны. При плохом урожае мы просто чуть меньше вывезем за пределы страны. Но на внутренних ценах на продукты, в том числе на хлеб, на подсолнечное масло, это никак не отразится», — рассказал он «Москве 24».

Специалист объяснил, что сначала в России закроют потребности на внутреннем рынке, а уже затем будут экспортировать продукцию.