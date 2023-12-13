Директор ТНТ Тина Канделаки дала первое интервью после назначения на эту должность, рассказав «Ведомостям» о новом контенте и возвращении старых проектов, секретах успеха сериалов и своем отношении к феминизму. RTVI выбрал самые яркие цитаты из беседы.

О реанимации проекта «Наша Russia»

Дальше будем двигаться в сторону «Нашей Russia». У нас уже есть шоу «Галустян +», в 2024 г. начнет выходить «Светлаков +». А теперь давайте поставим плюс между ними. Светлаков + Галустян — что получается? Пока деталей больше раскрыть не могу.

О закрытии «Дома-2»

[К моменту закрытия] проект перестал быть тем реалити, из которого выходят звезды. Посиделки у костра в Подмосковье уже мало кому были интересны, а если реалити не развивается, оно умирает. И то, что тогда было принято это сложнейшее решение, это очень здорово. Потому что, если бы канал этого не сделал, не было бы этой новой линейки реалити — «Новые звезды в Африке», «Выжить в Дубае», «Сокровища императора» и т. д. А реалити необходимы ТНТ, они в ДНК этого канала.

О том, что для ТНТ будет делать Николай Картозия

Сериалы и программы для предпрайма и прайма. Также мы обсуждаем с ним замену дневному марафонному показу на ТНТ, создание новых скетчкомов. И уже есть ряд очень симпатичных проектов. Есть то, что в стадии обсуждения, что-то уже в разработке, на некоторые проекты есть уже пилоты.

О тяге зрителя к простоте и happy end

Я, честно говоря, бегу от элитарного контента, потому что для широкой аудитории он может быть непонятным. К примеру, мне очень понравился психологический сериал «Вне себя» с Евгением Стычкиным. Но для эфира ТНТ в 20.00 или 21.00, когда человек пришел с работы и хочет посмотреть что-то перед сном, это слишком сложная история. Зрителю хочется простых историй, расслабиться, посмеяться. И что немаловажно — чтобы был happy end.

О влиянии военной операции

Посмотрите, что случилось после начала СВО? Изменился запрос, нарратив. Те темы, которые были актуальны два года назад, просто исчезли из повестки. <…> За последние два года многое изменилось — какие-то темы перестали быть важными и отпали, а что-то, наоборот, стало резко актуальным.

Об аудитории ТНТ

Герои ТНТ в целом повзрослели за эти годы. Это уже не те, кто может только троллить, смеяться, плеваться и быть хулиганами, они переросли этот возраст. Как и зритель ТНТ — он стал взрослее. <…> Сейчас почти 80% аудитории канала составляют зрители, которым от 30 до 44 лет. Женская аудитория у нас по-прежнему преобладает, но ее доля за последние 10 лет снизилась с 58 до 56%. Но это в среднем, а так есть, конечно, более женские и более мужские проекты. И есть совершенно неожиданные вещи по смотрению. Меня, к примеру, совершенно поразило то, что «Битву экстрасенсов» смотрят подростки.

О феминизме

Я не феминистка. Я постсоветский человек, и на моей памяти женщинам всегда давалась возможность работать и зарабатывать. В России никто и никогда не ущемлял женщину, не говорил, что ее социальная роль сводится к системе ценностей kinder, küche, kirche (нем. «дети, кухня, церковь»). Вспомните хотя бы, сколько императриц у нас было. Мое мнение — тема феминизма в России появилась искусственно, потому что если это действительно было бы проблемой, то она бы осталась в дискурсе.