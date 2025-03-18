«Таинственная» пена на пляже в Южной Австралии стала причиной заболеваний более 100 серферов, а также падежа рыб и осьминогов, пишет The Guardian.

Власти закрыли пляжи Уэйтпинга и Парсонс, которые находятся примерно в 80 км к югу от Аделаиды. По их данным, пена могла появиться из-за цветения микроводорослей, вызванного высокими температурами, стоячей водой и продолжающейся жарой.

«Местные серферы жалуются на ухудшение зрения, зуд в глазах, кашель и затрудненное дыхание», — отмечает газета.

Серфер Энтони Роуленд рассказал, что все побережье покрыто очень тяжелой, плотной желтой пеной, а на самом пляже у линии прилива довольно много зеленой, склизкой и грязной субстанции.

Он опубликовал фото безжизненных морских существ, выброшенных на пляж, включая морских драконов, которые являются близкими родственниками морских коньков. По словам Роуленда, есть «видимые доказательства того, что в воде находится что-то странное».

The Guardian отмечает, что на фотографиях видно, как пена пузырится на камнях и образует извилистые цветные линии на песке.

Серфер рассказал, что после купания в воде на выходных у него возникла респираторная реакция.

«Я был очень хриплым. Это было похоже на то, как если бы вы вдыхали сильнодействующее чистящее средство, если вы чистите кухонную раковину или что-то в этом роде», — сказал он.

Под его публикацией отписались еще более 100 серферов — все говорят, что пострадали от купания в такой воде.

Представитель государственного департамента охраны окружающей среды подтвердил, что пляжи закрыты «в интересах безопасности», власти проводят расследование.

Газета отмечает, что Южная Австралия сейчас переживает периоды чрезвычайно жаркой погоды.