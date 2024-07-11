Американская актриса Шелли Дюваль, прославившаяся благодаря роли в «Сиянии» Стэнли Кубрика, скончалась во сне в своем техасском доме, сообщил The Hollywood Reporter Дэн Гилрой, который жил с ней с 1989 года. По его словам, причиной смерти стали осложнения, вызванные диабетом.

«Моя дорогая, милая, замечательная спутница жизни и подруга покинула нас. Слишком много страданий выпало на ее долю в последнее время, теперь она свободна. Улетай, красавица Шелли», — написал Гилрой в соцсетях.

Шелли Дюваль совсем недавно — 7 июля — отпраздновала свое 75-летие. Она родилась в 1949 году в Техасе в довольно состоятельной семье. На вечеринке, которую девушка устроила для своего жениха, ее заметили приехавшие в город агенты режиссера Роберта Олтмена. Благодаря им Дюваль в 1970 году дебютировала в комедии «Брюстер Макклауд».

Ее разносторонний талант настолько поразил Олтмена, что он пригласил девушку и в следующие свои картины — вестерн «Маккейб и миссис Миллер» (1971), криминальную драму «Воры как мы» (1974) и мюзикл «Нэшвилл» (1975).

В интервью Дюваль говорила об Олтмене:

«Я помню первый совет, который он мне дал: “Не относись к себе серьезно”. Иногда я ловлю себя на том, что чувствую себя эгоисткой, а потом вдруг этот совет приходит мне в голову, и я смеюсь».

В 1977 году карьера Дюваль пошла в гору: она получила приз Каннского фестиваля за лучшую женскую роль в драме Олтмена «Три женщины». За эту же работу она была номинирована на престижную британскую премию BAFTA, но уступила награду Дайан Китон. Тогда же Дюваль снялась в романтической комедии Вуди Аллена «Энни Холл», которая получила «Оскар» как лучший фильм года.

Всемирную славу и известность актрисе принесла ее следующая роль — Венди Торренс, жена сходящего с ума писателя Джека Торренса (Джек Николсон) в триллере Стэнли Кубрика «Сияние» по одноимённому роману Стивена Кинга. Несмотря на признание публики и огромный успех фильма, критики оценили работу Дюваль отрицательно, и она даже была номинирована за эту роль на «Золотую малину» (но антипремию тогда, впрочем, получила Брук Шилдс).

Съемки «Сияния» длились больше года, и на протяжении всего этого срока Кубрик, о чьей требовательности в Голливуде слагали легенды, доводил Дюваль до предела, пишет Variety. Некоторые из сцен с ее участием снимались сотней с лишним дублей, а эпизод с бейсболом попал в Книгу рекордов Гиннесса за наибольшее количество дублей сцены с диалогом.

Годы спустя она рассказала об этих съемках в интервью журналу People: «Я больше никогда не буду так много отдавать. Если вы хотите испытывать боль и называть это искусством — вперед, но не со мной».

Актриса также признавалась, что перед съемкой очередной сцены она включала плеер и слушала грустные песни, чтобы настроиться на предстоящие испытания. По ее словам, одна мысль о том, что каждый день ей приходится проливать слезы в кадре, заставляла ее плакать, и Джек Николсон удивлялся тому, как легко и натурально у нее это получается.

Наиболее заметными ролями Дюваль в восьмидесятых стали Олив Ойл в «Попае» (1980), Панси в «Бандитах во времени» (1981), Сьюзан Франкенштейн в «Франкенвини» (1984) и Дикси в «Роксане» (1987).

Кроме того, в 1980-х годах Дюваль в качестве продюсера выпустила серию детских антологий, основанных на классических историях. Созданные ею «Театр сказок фей», «Небылицы и легенды», «Классика кошмаров» и «Сказки на ночь» могли похвастаться такими известными режиссерами, как Тим Бертон, Фрэнсис Форд Коппола и Иван Пассер, а также приглашенными звездами — такими как Робин Уильямс, Джейми Ли Кертис, Эллиот Гулд, Лора Дерн, Молли Рингуолд и Эд Аснер. За два своих проекта — «Невероятные сказания и легенды» (1988) и «Сказки на ночь от Шелли Дюваль» (1992) — актриса получила «Эмми».

В середине 1990-х, когда у ее брата диагностировали рак позвоночника, Дюваль вернулась в родной Техас. В 2002 году она перестала играть в кино, породив слухи о своих проблемах с психическим здоровьем. В ноябре 2016 года актриса появилась на ток-шоу Dr. Phil и призналась, что действительно страдает психическим заболеванием. «Я очень больна. Мне нужна помощь», — заявила она в студии.

После двадцатилетнего перерыва Дюваль вернулась на экран ради съемок в фильме ужасов «Лесные холмы» (2023). «Шелли — икона Голливуда. Я рад, что у нее есть возможность показать, что у нее все еще есть талант», — говорил в интервью режиссер картины Скотт Голдберг, который также работал над картиной в качестве сценариста и продюсера.