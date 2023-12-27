Тело 48-летнего южнокорейского актера Ли Сон Гюна было найдено на территории парка в центре Сеула. Как пишет Yonhap, причиной мог стать суицид.

По данным агентства, ранее в полицию поступило сообщение о том, что Ли ушел из дома после того, как написал записку, похожую на предсмертную. Также сообщалось о пропаже его машины.

В октябре 2023 года в отношении Сон Гюна было начато расследование, актера подозревали в употреблении наркотиков, выезд из Южной Кореи для него был закрыт.

Международную известность Ли Сон Гюну принес фильм «Паразиты», который в 2020 году получил «Оскар». Он сыграл в фильме мистера Пака — владельца дома, куда устроились члены семьи Ким.

Сам актер был номинирован на Эмми за роль в сериале «Доктор Брейн» — первом оригинальном сериале Apple TV+ на корейском языке. В шестисерийном научно-фантастическом триллере он сыграл Ко Севона — расчетливого невролога, который пытается получить подсказки с помощью экспериментов на мозге, чтобы разгадать семейную тайну.

Сон Гюн также снимался в сериале «Первое кафе «Принц», фильме «Пхачжу» и других. У него остались жена, актриса Чон Хе Чжин и двое сыновей.