Известный по ролям в фильмах Квентина Тарантино голливудский актер Майкл Мэдсен был найден мертвым в своем доме в Малибу утром 3 июля, передает NBC Los Angeles со ссылкой на представителей экстренных служб и местных властей. Умершему было 67 лет.

Департамент шерифа округа Лос-Анджелес заявил, что смерть Мэдсена не расценивается как подозрительная. Скорая помощь приехала к нему домой после звонка, поступившего оттуда на номер 911 ранним утром в четверг. Медики констатировали смерть актера. В управлении шерифа добавили, что он, по предварительным данным, скончался по естественным причинам. Менеджер Мэдсена Рон Смит сообщил NBC News, что актер умер от остановки сердца.

В августе 2024 года Мэдсена арестовывали по обвинению в домашнем насилии после «размолвки» с женой ДеАнной, которая позвонила в полицию и заявила, что «муж толкнул ее и выгнал из дома». Актер внес залог в размере $20 тысяч и был освобожден из-под стражи.

«Между Майклом и его женой возникли разногласия, которые, как мы надеемся, разрешатся положительно для них обоих», — сообщал тогда представитель Мэдсена изданию Variety.

В сентябре актер подал на развод с ДеАнной после 28 лет брака, обвинив ее в доведении до самоубийства их сына Хадсона, покончившего с собой в январе 2022 года в возрасте 26 лет. В своем заявлении Мэдсен утверждал, что фактически их пара распалась еще тогда. Он также указал, что его супруга якобы довела их Хадсона до самоубийства «своим пренебрежением, пьянством и алкоголизмом». Актер упоминал обвинение в домашнем насилии, которое выдвинула против него ДеАнна, и заявлял, что она сделала это намеренно, ворвавшись в его дом.

За свою актерскую карьеру, которая длилась более 40 лет, Мэдсен сыграл десятки ролей в кино. Наибольшую известность он получил благодаря сотрудничеству с режиссером Квентином Тарантино, который снял его в роли вора-психопата в «Бешеных псах» и наемного убийцы в «Убить Билла: Часть 2».

Мэдсен также сыграл в фильмах «Омерзительная восьмерка», «Город грехов», «Однажды в Голливуде», «Тельма и Луиза», «Донни Браско» и других.

Менеджеры актера Сьюзан Феррис и Рон Смит рассказали, что в последние два года он посвятил себя независимому кино и проделал «невероятную работу» — в частности, с готовящимися к выходу полнометражными фильмами «Дорога воскрешения», «Концессии» и «Кулинарная книга для домохозяек Юга».