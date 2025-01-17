Российские военные взяли под контроль огнеупорный комбинат в Часовом Яре. Территория завода — крупнейший в городе укрепрайон, находящийся в самом центре города. Бои за контроль над предприятием шли с ноября 2024 года. ВС России продолжают расширять зону контроля, а ВСУ продолжают удерживать пятиэтажки на юге от завода.

«Сейчас противник, вероятнее всего, попытается контратаковать имеющимися у них силами со стороны музея Кобзона и Днепровской улицы, квартал пятиэтажек. Несмотря на то, что сосредоточенные там силы ВСУ представляют из себя, в первую очередь, подвальных жителей (их пункты временной дислокации и управления мы выбивали в августе-сентябре) вероятность попытки наката на огнеупорный завод есть», — пишет российский военнослужащий, принимающий участие в боях на этом направлении.

Окончательное занятие центрального района Часова Яра, по мнению военнослужащего, будет в течение недели-двух. Основной очаг сопротивления ВСУ, с его слов, находится в лесу к югу от микрорайона Новое.

«За вышеуказанный лес идут бои, разумеется, ни о каком окружении леса (о котором несколько дней назад сообщали некоторые телеграм-каналы), не может быть и речи. Напоминаю, что этот лес представляет собой серьезнейший укрепрайон, который ВСУ подготавливали ещё во времена Бахмутской операции ЧВК «Вагнер»», — написал военный.

Часов Яр — крупный логистический узел обороны ВСУ в Донбассе, он расположен в семи километрах к западу от Артемовска (Бахмута). Город разделен на две неравные части каналом. К окраинам Часова Яра ивановские десантники подошли 23 мая 2024 года. Восточная часть города перешла под полный контроль российской армии летом того же года. Основные опорные пункты ВСУ, на которых держится оборона города, были на огнеупорном заводе, терриконе на юге города и в жилой застройке в районе администрации.

Город имеет важное оперативно-стратегическое значение — это господствующая высота, открывающая путь к Славянско-Краматорской агломерации, а также к Константиновке. Учитывая то, что российская армия в шаге от занятия Торецка, активизация часовоярского направления становится наиболее вероятной для дальнейшего продвижения в сторону Константиновки с двух направлений.