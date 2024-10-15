Михаила Пичугина, выжившего после 67-дневного дрейфа на надувном катамаране и спасенного в Охотском море, госпитализировали в Магаданскую областную больницу. Он находится в реанимации в стабильном состоянии, опасности для его жизни больше нет, сообщил ТАСС и. о. главврача больницы Юрий Леднев. Как мужчина смог сохранить свою жизнь — в материале RTVI.

МЧС России опубликовало кадры транспортировки Пичугина с рыболовецкого траулера «Ангел», спасшего его у берегов Камчатки. Мужчину вынесли по трапу на носилках.

«Видно, что очень устал. С ним 24 часа будут находиться врачи. Завтра к нему придет психолог, потому что все равно человека нужно разгрузить после случившегося. Мы стараемся не задавать ему лишних вопросов, чтобы не вызвать неприятные воспоминания», — сказал Леднев RT.

По словам Леднева, прогнозы делать рано, но состояние Пичугина вызывает оптимизм. Мужчина подвергся длительному переохлаждению, а степень его обезвоженности будет понятна после обследования, сообщил и.о. главврача «Известиям». Министр здравоохранения Магаданской области Александр Витько взял ситуацию на контроль.

Что произошло

Михаил Пичугин путешествовал на катамаране «Байкат 470» с навесным мотором вместе с братом Сергеем Пичугиным и его 15-летним сыном. Их маршрут пролегал через Сахалинский залив, от мыса Перовского в Хабаровском крае до города Оха на Сахалине, сообщает агентство ГО и ЧС республики Бурятия. По данным ведомства, путешественники были из Улан-Удэ.

4 августа Сергей Пичугин и его сын встретились с Михаилом в Южно-Сахалинске, пишет телеграм-канал 112. На автомобиле последнего все трое поехали в поселок Москальво, а оттуда поплыли к Шантарским островам на катамаране. Их сопровождала группа незарегистрированных туристов на таких же маломерных судах.

Сергей Пичугин перед отплытием снял видео о предстоящей поездке. На момент съемки им оставалось доехать 600 км до воды, а затем проплыть на лодке 80 км и встретиться с группой других туристов. Пичугин рассказал, что лодка выдерживает до тонны груза.

В ночь на 9 августа семья заночевала на мысе Перовского, а утром выдвинулась обратно на Сахалин. Позже они перестали выходить на связь. Друг Михаила Пичугина Денис сообщил «Известиям», что отдых на Шантарских островах был согласован с погранслужбой, так как это заповедная зона вблизи госграницы. Туристы зарядили в точке сбора телефоны, подкачали лодки и переоделись. Денис с женой дали Пичугиным с собой одежду и продукты.

На пути в Сахалин Пичугины перестали выходить на связь, но их поиски начались только 14 августа, утверждает бывшая жена Михаила Екатерина. Поисковые операции охватили Сахалинскую область, Хабаровский и Камчатский края. 14 октября лодку «Байкат 470» обнаружил рыболовецкий траулер «Ангел». Катамаран Пичугиных дрейфовал в 23 км от берега северо-западной части Камчатки, заявили в агентстве ГО и ЧС Бурятии. На борту выжил только Михаил Пичугин.

По данным источника «Коммерсанта», на катамаране заглох двигатель, и судно начало выносить в Охотское море.

«Известно, что у лодки были проблемы с двигателем, его чинили» — рассказал собеседник издания. Он назвал выбранное Пичугиными судно не лучшим вариантом для эксплуатации в открытом море.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации водного транспорта, повлекшем по неосторожности смерть двух и более лиц (ч. 3 ст. 263 УК). Следователи осмотрели лодку Пичугиных, назначены судебные экспертизы.

Как Михаилу Пичугину удалось выжить

Перед госпитализацией Пичугин рассказал, что в лодке было около 20 литров питьевой воды, а когда запасы закончились, путешественники собирали в емкости дождевую воду, пишут Shot и Baza. Питались они размоченным горохом и сублимированной лапшой. Лодка оставалась на плаву в шторм благодаря плавучему якорю.

По данным Baza, первым в начале сентября от истощения умер сын Сергея Пичугина, которому в конце августа исполнилось 16 лет. К тому моменту путешественники уже месяц питались сухой лапшой, крупой и горохом.

«Парень не мог уже больше есть одно и то же — его организм не принимал эту еду», — утверждает канал.

Отец юноши умер спустя три недели. По словам Пичугина, его брат Сергей решил помыться, поскольку за время дрейфа у путешественников начали образовываться пролежни. Он не удержался и упал в воду. Михаил достал брата из ледяной воды, но тот стал замерзать и вскоре умер.

Пичугин привязал тела умерших к лодке и обвесил ее светоотражательными спасательными жилетами, чтобы катамаран было лучше видно. Моряки «Ангела» рассказали, что Пичугин «действовал максимально профессионально, так как выжить в открытом море в такую погоду было почти невозможно», пишет Shot.

За время дрейфа Михаил похудел вдвое ― со ста до 50 кг, рассказала РЕН ТВ его бывшая жена Екатерина. В разговоре с РИА Новости она сообщила, что еды у путешественников было примерно на две недели.

«Это чудо какое-то!.. Примерно на две недели пропитания было. Говорили поначалу, когда искали, что на две недели им точно хватит еды и воды», — сказала она.

Спасшие Пичугина рыбаки вытащили его из лодки с помощью крана, поскольку из-за истощения он не мог передвигаться сам.

Выживанию Пичугина мог способствовать избыточный вес, предположил в разговоре с РЕН ТВ заведующий кафедрой патологической физиологии Читинской государственной медицинской академии Минздрава, доктор медицинских наук Намжил Цыбиков.

По его словам, в организме Пичугина происходил липолиз — разрушение жира, вместе с которым высвобождается вода. В связи с этим на Михаиле обезвоживание сказалось менее пагубно, чем на его спутниках с нормальной массой тела, пояснил Цыбиков.

«Я считаю, что в этих условиях он выжил благодаря избыточному весу, потому что в процессе распада жиров высвобождалась собственная вода, поэтому патологические эффекты обезвоживания были сглажены. Это действительно настоящее экстремальное состояние», — сказал профессор.

Он отметил, что обезвоживание более опасно, чем недостаток питания. В условиях дефицита пресной воды даже глоток морской воды сопровождается быстрым обезвоживанием клеток, что может привести к дисфункции клеток коры головного мозга и впоследствии к гибели, добавил Цыбиков. Без пищи же человек может жить больше месяца.

«Основной фактор, приводящий к фатальному исходу, — это обезвоживание», — подчеркнул профессор.

В отсутствие воды, еды и теплой одежды человек может погибнуть в течение двух недель, заявил РЕН ТВ эксперт по выживанию Эдуард Халилов. Он согласился с тем, что Пичугину помогли выжить запасы мышечной и жировой ткани, которые служат человеку топливом при длительном голодании.

В разговоре с RT Халилов отметил, что на воде главную опасность представляет ветер. Кроме того, на воде температура всегда ниже, и даже при «плюсе» в море можно получить переохлаждение, добавил он. Друг Пичугина Виктор Козулин в беседе с РЕН ТВ отметил, что путешественники были подготовлены к жизни в тяжелых условиях.