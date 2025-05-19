Рекордный рост цен на картофель уже дошел до премьера Михаила Мишустина. Эксперты уверены, что рост цен носит сезонный характер и вскоре закончится. Однако, при этом они отмечают опасную для отрасли тенденцию: падение производства картофеля в частных хозяйствах, на которые приходится большая часть посевов. С ростом зарплат в России аграрии уходят на более выгодную работу, к тому же молодежь тоже не хочет копаться в земле.

В 2025 году в России резко подорожал картофель. Так, в “Ашане” самый дешевый картофель — российский, он стоит 85-90 руб за кг. В “Пятерочке” — египетский, 130 руб за кг. В “Дикси” — тоже российский, 85 руб за кг. Для сравнения, в мае 2024-го картофель в среднем по стране стоил 30 руб за кг, свидетельствуют данные Росстата. Это как минимум втрое меньше.

В прошлом сезоне действительно был очень недорогой картофель, подтвердил RTVI председатель президиума АКОРТ (Ассоциация компаний розничной торговли) Станислав Богданов. По его словам, рост цен связан в большей степени с эффектом низкой базы на фоне рекордного урожая 2023-го и ростом издержек производителей. В абсолютных значениях цены сейчас находятся на том же уровне, что и в мае 2022 года, напомнил эксперт.

Молодые россияне не хотят выращивать картошку

В мае 2022-го цены действительно были выше, чем в 2023-м — в среднем по России 69 руб за кг, согласно данным Росстата. Но причина нынешнего рекордного роста цен — не только в низкой базе, говорят другие собеседники RTVI.

Рост цен отражает снижение предложения картофеля на рынке, объясняет Денис Терновский, эксперт Фонда экономической политики. Сбор картофеля в России снизился на 12% в 2024 году, свидетельствуют данные Росстата, — и это может быть только верхушкой айсберга, предупреждает эксперт.

Сколько картофеля собрали в России Больше всего собрали приусадебные хозяйства — 10,5 млн тонн против 11,6 млн тонн в 2023 году. Сельхозорганизации снизили производство с 5,2 млн тонн до 4,3 млн тонн, фермеры и индивидуальные предприниматели — с 3,4 млн тонн до 2,9 млн тонн.

Фактически сборы могут быть еще меньше, поскольку больше половины картофеля в стране производят в приусадебных хозяйствах, о которых мало ежегодной доступной информации, объясняет Терновский:

“Качественная информация появляется в ходе сельскохозяйственных переписей, которые проводятся раз в 10 лет. И, как правило, после уточнения данных, объемы производства картофеля населением ретроспективно корректируют в сторону снижения”.

Вдобавок в последние годы рос уровень зарплат и спрос на труд, указывает эксперт.

Согласно данным проекта “Если быть точным”, в 2023 году рост реальных зарплат стал рекордным за 17 лет. Самый быстрый рост наблюдался на периферии, где много предприятий ВПК, пришли к выводу авторы исследования.

“Вполне можно ожидать, что население будет тратить меньше своего времени на выращивание относительно дешевого продукта — свой труд стало можно продать гораздо выгоднее. Есть и другая сторона проблемы — перестав производить, население не перестает потреблять — люди идут за картофелем в магазин или на рынок, т.е. наряду с сокращением предложения растет и спрос”, — говорит Терновский.

”Кроме того, значительно возрастает потребность в хранилищах — домашние погреба и кладовки должны замещаться на промышленные, а это не быстрый процесс, требующий значительных капитальных вложений”, — добавил эксперт.

О переориентировании частных хозяйств рассуждает и Наталья Шагайда, директор Центра агропродовольственной политики Российской академии народного хозяйства (РАНХиГС):

“Сейчас сезонный пик цен: картофель, что был выращен — закончился. Идёт импортный. Скоро пойдёт молодой картофель, все, кто раньше сажал картофель, нарастят посевы. Возможно, что граждане, которые так беспокоятся о росте цен, вспомнят, что у всех или почти у всех есть участки — вырастить на семью не трудно, каждый может. Но не будут выращивать, так как в 2024 г. расходы на картофель — несмотря на подорожание — составляли в потребительских расходах около 0,3%, в 2025, конечно, выросли — 0,4%.

Картофель в основном, по статистике, выращивается в хозяйствах граждан. Там производство довольно архаичное. Если не лопата — то трактор вспашет, если найдут — выкопают. А чаще — руками и тяпкой: прополоть, окучить. Хранение — в погребах, много отхода. Многие отказываются от производства: те, кто всегда выращивал, состарились. Молодые получают больше денег, им такая морока не всем нужна. Тем более что вырастил, а потом гадаешь: приедет ли перекупщик? Нет? А если приедет, то какая цена?”

Белорусский сценарий

Дополнительно на стоимость картофеля в моменте влияет рост доли импорта в ассортименте, объясняет председатель президиума АКОРТ Станислав Богданов. По его словам, это сезонный ежегодный рост, который достаточно скоро закончится: сети распродают остатки отечественного урожая, а новый российский картофель начнет поступать к ритейлерам уже в июне.

Впрочем, на фоне картофельного кризиса в России уже зазвучали предложения ввести госрегулирование цен на этот корнеплод. С такой инициативой к Минэкономразвития обратился вице-спикер Госдумы Борис Чернышов. Собеседники RTVI скептически оценили этот метод и предложили ознакомиться с опытом Беларуси, которая столкнулась с дефицитом картофеля как раз по причине дополнительного госрегулирования.

Проблемы с картофелем в Беларуси, которая стала крупнейшим поставщиком картофеля в Россию, начались в начале марта 2025 года. Ассортимент оскуднел, цены выросли. О том, что так будет, предупреждали фермеры: из-за сдерживания цен на картофель выращивать его невыгодно, поэтому объемы производства упали. Объяснять причины дефицита пришлось президенту Беларуси Александру Лукашенко: он связал исчезновение картофеля с прилавков ориентацией производителей на российский рынок, где цена на продукт значительно выше.

Возможный дефицит картофеля в Беларуси, безусловно, отголосок проблем с российским производством, считает Денис Терновский.

“Цены на картофель в России стали гораздо выше белорусских, что привело к росту поставок, зачастую в ущерб местному рынку. Поскольку уровень регулирования цен в Беларуси выше, рынок отвечает доступными инструментами — если нет возможности поднять цены, возникает нехватка продукта. В России такой сценарий пока не реализуется — дополнительный спрос покрывается возросшим импортом без ограничения цен”.

“Дефицита картофеля в России не будет, если не ограничат на него розничные цены. В Беларуси есть проблема именно поэтому — цены там не рыночные, а в России — рыночные. Поэтому ограничивать цены нельзя. Если завышение из-за монополизма производителя или поставщика, то тут один выход — поддерживать конкуренцию, упрощать условия ввоза семян (кто может сказать, почему их не ввозят с территорий, где нет болезней), продажи с машин, на рынках. Рецепты ведь известны”, — добавляет Наталья Шагайда.

Денис Терновский отмечает, в свою очередь отмечает, что рынку нужны не низкие цены, а их стабильность: «Сейчас есть риск, что высокие цены в этом году приведут к будущему перепроизводству и очередным ценовым качелям”.