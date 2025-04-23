Афтершоки после землетрясения магнитудой 6,2, произошедшего 23 апреля в Мраморном море вблизи Стамбула, не грозят южным российским регионам, а в самой Турции наиболее безопасными местами остаются юго-западные регионы страны. Об этом рассказал RTVI заведующий лабораторией сейсмической опасности Института физики Земли РАН, доктор физико-математических наук Алексей Завьялов.

Причиной землетрясения стало перемещение Африканской литосферной плиты на север, где она сталкивается с Евразийской плитой, объяснил сейсмолог.

«Скорость перемещения — примерно 10 миллиметров в год. В локальном месте земной коры накопилась достаточно большая величина энергии за счет этого взаимного перемещения, и произошло сильное землетрясение в этом районе», — сказал он.

Как уточнил Завьялов со ссылкой на сейсмическую статистику за 130 лет, землетрясения магнитудой от 6 до 7 происходят на Земле с периодичностью около 140 раз в год.

«Для всей планеты это достаточно рядовое событие, а конкретно для этого региона это землетрясение сильное», — отметил ученый.

Он также обратил внимание, что эпицентр главного толчка был расположен под морским дном на глубине около 10 км, что могло привести к возникновению цунами, однако информации об этой угрозе не поступало.

Отвечая на вопрос о районах, наиболее безопасных для пребывания в Турции, Завьялов назвал юго-запад страны.

«Это район турецких землетрясений февраля 2023 года, которые произошли на южной ветке Северо-Анатолийского разлома. Мы помним, что там было два сильных землетрясения, поэтому вряд ли там следует ожидать в ближайшее время таких же сильных событий», — сказал он.

Сейсмолог также назвал достаточно безопасным побережье Средиземного моря. «По крайней мере, я бы не стал уезжать из этого места, если вы уже заехали на майские каникулы», — добавил Завьялов.

Говоря о риске повторных толчков в Турции, ученый сообщил о нескольких зарегистрированных повторных толчках.

«Самый сильный был с магнитудой, по-моему, 5. Это на 1,2 значения магнитуды меньше, чем основной толчок. Ну, в общем-то, это нормально. Посмотрим, что будет дальше», — сказал он.

Завьялов также усомнился в сейсмической угрозе для южных регионов России после землетрясения в Турции.

«Югу России афтершоки не грозят. Если в ближайший период времени на юге России и будут зарегистрированы сейсмические события, то это, скорее всего, будут события, не связанные с произошедшим сегодня турецким землетрясением», — отметил сейсмолог.

Землетрясение в Стамбуле произошло около 12:50 по местному времени (совпадает с московским). Подземные толчки продолжались 10-15 секунд и ощущались в разных районах города, а также в Анкаре и других странах — Болгарии, Греции и Румынии.

По данным Reuters, это одно из самых сильных землетрясений в Стамбуле за последние годы, Офис губернатора города сообщил, что 151 человек пострадал в результате панических прыжков с высоты, их жизни ничего не угрожает, погибших нет. В районе Фатих частично обрушилось обрушилось ветхое здание, других разрушений не зафиксировано.