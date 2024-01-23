Серия землетрясений в Китае, Киргизии и Казахстане может спровоцировать подземные толчки на территории России, однако их сила будет значительно снижена благодаря удаленности очага сейсмической активности. Об этом рассказал RTVI заведующий лабораторией сейсмической опасности Института физики Земли им. О.Ю. Шмидта РАН, доктор физико-математических наук Алексей Завьялов.

Есть ли риск увеличения площади землетрясения?

Землетрясения такой силы, — а его сила оценивается в магнитуде 7,3, — происходят не каждый день. Даже на нашей планете, более чем за 100 лет ведения статистики, такие землетрясения происходят примерно один-полтора раза в месяц. Это довольно редкое событие. Ареал сейсмической активности в этом регионе Средней Азии достаточно широк — он включает территорию Китая, Киргизии, Казахстана, Узбекистана, Таджикистана. Куда же ему еще расширяться? Больше того, он идет ниже по территории Китая, выходит на Гималаи, а Гималаи — это сейсмоопасный район, и дальше — вплоть до южно-китайской провинции Юньнань со столицей в Куньмине, где достаточно сильные землетрясения. К западу от границы Китая — Индия, Непал. Это тоже сейсмоактивные территории.

Где наиболее высока опасность разрушений?

Риск разрушений подразумевает ведь не просто возникновение землетрясений в этих районах. Риск разрушений очень сильно зависит от качества строительства. В сейсмологическом сообществе существует такая поговорка, которую можно найти в статье одного из наших знаменитых сейсмологов, который, к сожалению, уже скончался, что не землетрясение убивает людей, а здания.

Если вы оказались на открытой местности и происходит сильное землетрясение — да, вы не сможете стоять на ногах, но вы не погибнете, потому что вокруг нет разрушающихся зданий. Если вы в момент сильного землетрясения окажетесь в здании, которое ещt и построено плохо, некачественно с точки зрения своей конструктивной устойчивости, то здание, естественно, разрушится и похоронит вас под своими обломками.

Спровоцирует ли землетрясение сейсмические толчки на российской территории?

Теоретически это возможно. Больше того скажу — не только сильное, но и любое произошедшее землетрясение тем или иным образом влияет на возникновение последующих сейсмических событий. Только степень этого влияния зависит, во-первых, от величины произошедшего сейсмического события, и, во-вторых, от расстояния [между эпицентром землетрясения и той территорией], где мы ожидаем возникновения сейсмической активности.

То есть, чем дальше, тем сильнее убывает влияние произошедшего землетрясения. Скорее всего — с квадратом расстояния. Поэтому вряд ли стоит ожидать существенных изменений в сейсмическом режиме на территории нашей страны, в связи с произошедшим сильным землетрясением в Китае.

Как долго может продлиться землетрясение?

В сейсмологии есть понятие «сейсмического цикла» — когда землетрясение происходит с некоторой периодичностью в одном и том же месте. Но это, опять же, статистическое правило. Поскольку в одном и том же месте сильное землетрясение происходит достаточно редко, то разброс в этом периоде повторяемости достаточно высок.

Поэтому, я бы сказал, что после такого сильного события, в ближайшие годы здесь сейсмическая активность будет на уровне обычного фона. К такому выводу меня подталкивает то, что после главного толчка, после самого сильного землетрясения, произошло вот уже порядка двух десятков повторных толчков, которые мы называем «афтершоки». Когда идут афтершоки, это говорит о том, что накопленные в этом месте тектонические напряжения разряжаются, и уровень напряжения в этом месте понижается.

Но понижается он именно в этом конкретном месте. Каждое произошедшее землетрясение передает напряжение на соседние участки. Это как домино, когда костяшки толкают, и они начинают падать одна за другой. Но конкретно в этом месте размер очаговой области произошедшего землетрясения составляет, грубо говоря, порядка сотни километров. А напряжения, которые реализовались в этом очаге, собирались, по примерным оценкам, с площади на порядок большей, чем 100 километров.

Соответственно, где-то в радиусе 500 километров от произошедшего сильного землетрясения в ближайшие годы уровень тектонических напряжений, скорее всего, будет пониженным, и сейсмическая активность будет просто идти в фоновом режиме. Она не исчезнет совсем, но преобладать будут, в основном, умеренные землетрясения.