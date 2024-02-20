Вдова Алексея Навального Юлия 20 февраля обратилась к Совету Евросоюза с призывом не признавать итоги президентских выборов в России, которые назначены на середину марта. В беседе с RTVI политологи и юристы по международному праву рассказали, какими могут быть последствия, если ЕС действительно откажется считать легитимными итоги выборов российского президента.

Научный руководитель и бывший глава Российского совета по международным делам (РСМД) Андрей Кортунов

«Мне трудно сказать за Европейский союз. Если речь идет о позиции Европарламента, то там могут быть какие-то резолюции, но, как мы знаем, они не носят обязательный характер вне комиссии. Это будет скорее выражение некой политической позиции, чем юридически обязывающим решением. Но, учитывая то состояние отношений, которое сложилось между Россией и ЕС, такое решение никакие принципиальные изменения в эти отношения не внесет. Это решение, которое должно приниматься на уровне отдельных стран-членов ЕС. Но, насколько известно, единства там нет, и едва ли оно будет принято консенсусом. А без консенсуса Евросоюз не работает», — отметил Кортунов.

По мнению эксперта, итоги президентских выборов могут привести к дополнительным санкциям со стороны ЕС, однако «дело зашло так далеко, что какое-то новое решение едва ли изменит что-то в характере отношений» Москвы и Брюсселя.

В сфере экономики Евросоюз вводит максимум ограничений, которые может допустить без болезненных последствий для себя, считает Кортунов. Также он допустил снижение уровня дипломатических отношений, но даже это не будет иметь большого практического значения в сложившихся условиях.

«Если посмотреть и на то, в каком режиме сейчас работают европейские посольства в Москве, то небольшая разница. Потому что штаб посольства сейчас сокращен до минимума. Мы видим, что контакты дипломатических лиц на официальном и неофициальном уровне ограничены. Может, еще какие-то решения — мы знаем, что ряд стран отозвали своих послов, например, страны Балтии. Наверное, число этих стран может со временем увеличиться. Будет временный поверенный. Символически это может иметь какое-то значение, практически — едва ли», — полагает Кортунов.

Немецкий политолог Александр Рар

«Как они [Евросоюз] будут не признавать? Тогда посольства, что ли, придется закрывать во всем мире? В такой эмоционально бурной обстановке трезвый анализ того, что есть, и того, что будет, делать сложно».

Дмитрий Лабин, профессор кафедры международного права МГИМО



По мнению юриста, даже если ЕС не станет признавать итоги выборов президента в России, то никаких юридических последствий это решение иметь не будет, поскольку «институт признания в международном праве — это признание государств и правительств».

«Но здесь, в общем-то, международное право исходит из того, что не требуется признание выборов. Никакого юридического содержания здесь нет. С точки зрения международного права, это какая-то ерунда. Правительство России признано, и правительство СССР было признано. И не требуется никакого нового подтверждения», — отметил Лабин.

Он напомнил, что международная практика сложилась таким образом, что на выборы должны быть приглашены представители других стран, что позволяет «обеспечить высокие стандарты демократии».

«Обычно именно там, в государствах, где проводятся выборы, приглашают наблюдателей, создают условия. Вроде бы у нас тоже всегда присутствуют наблюдатели, и все желающие могут непосредственно приехать. Для этого не надо сидеть где-то в европейских столицах и оттуда признавать или не признавать [итоги выборов]. Если есть желание увидеть это своими глазами, то ничего не мешает приехать и зарегистрироваться по установленной процедуре в качестве наблюдателя. Мне кажется, это самый понятный и логичный путь», — добавил юрист.

Дмитрий Литвинский, адвокат Адвокатской палаты Парижа (Франция)



На практике непризнание Евросоюзом итогов российских выборов может означать прекращение неких дипломатических отношений, отметил Литвинский. По его словам, поскольку решение о назначении послов принимает глава государства, то «при отсутствии признания полномочий президента Российской Федерации соответствующие полномочия не будут признаваться этими органами».

«Это может означать непризнание официальных полномочий у того кандидата, который будет выбран или объявлен победителем российских выборов. В качестве последствий это может повлечь отсутствие поддержания дипломатических отношений. В том числе и непризнание полномочий тех официальных органов, которые представляют Российскую Федерацию, которые были назначены ими. В том числе и представителей, например, Министерства иностранных дел», — рассказал адвокат.

Также он допустил, что Совет Европы и Европарламент могут издать общее заявление, в котором будет говориться о признании нелегитимными итогов выборов президента России.