Вдова умершего в колонии на Ямале оппозиционера Алексея Навального Юлия обратилась к Совету Евросоюза (ЕС) по иностранным делам с просьбой не признавать результаты грядущих президентских выборов в России и оказать поддержку россиянам в эмиграции. Текст обращения Навальной опубликовали соратники политика.

Обращаясь к Совету ЕС, вдова оппозиционера поблагодарила его членов за возможность выступить и добавила, что «хотела бы, чтобы эта встреча состоялась при других обстоятельствах».

Навальная отметила, что в Евросоюзе не оставались безразличными к «трагическим событиям последних трех лет», которые «разворачивались на глазах всего мира». По словам вдовы политика, представители объединения выступали с заявлениями, присутствовали на судебных заседаниях по уголовным делам в отношении ее мужа, а европейская дипломатия поддерживала политических заключенных в России.

«Но, к сожалению, этого оказалось недостаточно. Путин живет в другом мире. Ему плевать на красные линии», — сказала она, добавив, что действующий президент России «не понимает язык дипломатии и не признает никаких правил игры».

Навальная призвала членов Совета ЕС перейти от заявлений к действиям, «чтобы невообразимая жертва Алексея не была напрасной», и представила европейским политикам несколько предложений «от имени России Алексея Навального».

В частности, она призвала не признавать итоги президентских выборов, которые пройдут в России в марте, а также ввести санкции против «так называемых доверенных лиц» Путина, которых, по ее словам, насчитывается примерно 500 человек.

Кроме того, Юлия Навальная предложила создать «специальный орган, который будет расследовать неформальные связи, передвижения денег [из России] и их реальных владельцев». Вдова оппозиционера пояснила, что говорит о «миллиардах российского народа», которые, по ее словам, были «украдены», и призвала заставить российское руководство «по-настоящему страдать и за все заплатить», в том числе за военные действия на территории Украины.

Она также призвала всегда «делать различие между Путиным и Россией». По словам Навальной, ее муж Алексей ранее просил свою дочь Дарью сказать во время выступления в Европейском парламенте, что нельзя «ставить знак равенства между Россией и Путиным». Навальная отметила, что людям, «бегущим» из России из-за вооруженных действий на Украине и «диктатуры», «нужны сочувствие и защита», «их не следует наказывать, им нужно помогать».

Вдова политика также заявила о необходимости создания «механизма, подобного современной Нансеновской комиссии», добавив, что российские эмигранты хотят вернуться домой и что они «однажды станут частью прекрасной России будущего».

Нансеновская международная организация по делам беженцев была основана Лигой Наций в 1930 году для оказания помощи беженцам. Основная задача организации — материальная помощь и политическая поддержка беженцев.

«Пока мы тут разговариваем, тело Алексея все еще не отдают его матери. Преступники заметают следы преступления. Не дайте им уйти еще раз», — заключила Навальная.

Смерть Алексея Навального в колонии на Ямале

Алексея Навального не стало 16 февраля 2024 года, ему было 47 лет. Управление ФСИН по Ямало-Ненецкому автономному округу сообщило, что в исправительной колонии №3 Навальный «после прогулки почувствовал себя плохо, практически сразу потеряв сознание», а «реанимационные мероприятия» не помогли. В Следственном комитете адвокату Навального заявили 17 февраля, что причина смерти «не установлена».

Соратники Алексея Навального назвали смерть политика «убийством». Супруга политика в опубликованном 19 февраля видеообращении заявила, что считает президента России Владимира Путина непосредственно причастным к убийству ее мужа в колонии. Она пообещала продолжить дело оппозиционера и раскрыть личности людей, причастных к его смерти.

Навальная также объяснила, почему ее муж вернулся в Россию после отравления в 2020 году и лечения в Германии. По ее словам, он «больше всего на свете любил Россию» и верил в ее будущее.

Семья Навального до сих пор не знает, где находится его тело, и пытается добиться его выдачи. Мать политика Людмила Навальная в адресованном Путину видеообращении 20 февраля потребовала незамедлительно решить вопрос с выдачей тела ее сына.

В понедельник, 19 февраля, следователи сказали адвокатам и матери Навального, что не выдадут его тело родственникам, поскольку в течение 14 дней будет проводиться некая «химическая проверка», о чем сообщила пресс-секретарь оппозиционера Кира Ярмыш*.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков 20 февраля заявил, говоря о видеообращении Юлии Навальной, что в Кремле оставят без комментариев «голословные, хамские обвинения».

Навальный находился в заключении с 2021 года, когда ему заменили условный срок по делу «Ив Роше» на реальный. В августе 2023 года Мосгорсуд приговорил политика к 19 годам колонии особого режима по «экстремистскому» делу.

Приговор осудили зарубежные и международные политики и организации — в частности, в ООН призвали к прекращению нарушений прав оппозиционера, а в США заявили, что «уже много лет Кремль пытался заставить Навального замолчать».

После смерти Навального проходят акции в память о нем: за рубежом люди несут фотографии умершего политика и плакаты с критикой российских властей, в России — возлагают цветы к памятникам жертвам политических репрессий. За два дня в 36 российских городах были задержаны более 400 человек.

С декабря 2023 года Навальный отбывал наказание в колонии особого режима ИК-3 в поселке Харп Ямало-Ненецкого автономного округа. Чем известна эта колония, какие там условия содержания и кто еще отбывал в ней наказание, — читайте в материале RTVI.

* внесены Минюстом России в реестр иноагентов