Замоскворецкий суд Москвы приступил к рассмотрению иска певца Филиппа Киркорова к его коллеге Любови Успенской по делу о защите чести и достоинства на 10 млн рублей, заявил «Газете.Ru» адвокат артиста Александр Добровинский. RTVI вспоминает, как развивался конфликт между звездами в последние годы.

Причиной для подачи иска стало интервью, которое Успенская дала блогеру Алене Жигаловой в октябре 2023 года. Певица в частности дала такие оценки Киркорову:

«Он был другим. Он очень изменился, ведет себя недостойно. Мне стыдно даже за него. Неужели он не думает о том, что есть дети, которые видят, как он приходит на программы, снимает штаны, показывает пятую точку? Пусть еще откроет передницу. Почему он ее не показывает? <…> Он женоненавистник. Он избил женщину. Он знает как с кем дружить, умеет делать вид, что он дружит».

Процесс Киркорова против Успенской 11 марта «начался с так называемой беседы», пояснил адвокат истца. Добровинский также обратил внимание, что Успенская не явилась в суд.

«Мы с коллегой прибыли в Замоскворецкий суд в назначенное время. В то же время противная сторона не явилась вовсе. По забывчивости или из-за страха — не знаю», — сказал он.

Адвокат добавил, что повторная беседа будет назначена на середину апреля. По его словам, певица не выходила на представителей Киркорова с предложением о досудебном урегулировании.

Конфликт из-за «женоненавистника»

Российский певец Филипп Киркоров подал иск о защите чести и достоинства к своей коллеге Любови Успенской 13 декабря 2023 года.

«В одном из интервью Успенская наговорила то, с чем нельзя мириться. Как пример: назвать «женоненавистником» певца, который 30 лет поет о женщинах и о любви к женщинам, довольно странно и оскорбительно. Но это лишь один пример из тех фраз, которые будут фигурировать в суде», — сказал представитель Киркорова адвокат Александр Добровинский.

По словам юриста, певец потребовал от суда взыскать с Успенской моральную компенсацию в размере 10 млн рублей, а также понесенные расходы, которые он оценил в 2 млн рублей.

Адвокат Елена Сенина, представляющая интересы Успенской, пообещала представить в суде доказательства того, что у певицы были основания для того, чтобы дать такую оценку Киркорову.

«Нам придется, конечно, все подтверждающие материалы, которые имели место быть в отношении Филиппа Киркорова, в том числе в СМИ, представить в суд. Начиная, пожалуй, с «розовой кофточки» и завершая «голой вечеринкой», потому что все это — материалы, характеризующие личность», — добавила Сенина.

Комментируя сумму иска, Сенина призвала обратить внимание на российскую судебную практику. «Суммы сформированы, но они даже не приближены к тем, которые сейчас заявлены. И по большому счету нам абсолютно все равно, чем это дело закончится», — заявила она.

Конфликт из-за караоке

В 2017 году Успенская открыла караоке-бар «Люба-Любонька». Филипп Киркоров, владевший на тот момент аналогичным заведением под названием «Филармония», посчитал, что таким образом его коллега хочет увести к себе часть его аудитории.

«Это его личное дело так говорить и считать. У Филиппа всегда происходит одинаково: сегодня ты — лучший друг, а завтра — враг. У меня такого не бывает. Я или дружу, или нет. Считаю ли я Филиппа другом? Да, считаю, конечно», — прокомментировала тогда певица претензии со стороны Киркорова.

После этого певец отписался от Успенской в социальных сетях, а также стал избегать общения с ней.

«Меня это не волнует! Я от него в социальных сетях не отписывалась, но могу это сделать. Честно говоря, об этом не думала. Он так серьезно воспринимает все! Ведет себя, как баба, а не как мужик. Его поведение недостойно, чтобы я его обсуждала. Даже женщины так себя не ведут. Что ж, я же не могу научить его жить по-мужски», — заявила Успенская.

В 2019 году стало известно, что Успенская закрыла заведение из-за материальных проблем. В конце года она рассказала, что примирилась с Киркоровым.

«Филипп мне подарил дорогое платье и написал: «Для меня честь — сделать подарок такой легендарной певице, как ты!». Платье действительно очень красивое — бежевое, всё в камнях. Я его очень люблю: оно мне идет. Все недопонимания между нами в прошлом. Мы друзья, может, еще даже и поженимся. А чего тушеваться? Он же любит талантливых. Так что я не против», — сказала она.

Конфликт из-за пластической хирургии

Незадолго до того, как Киркоров подал иск к Успенской, между артистами произошел конфликт из-за услуг пластического хирурга Тимура Хайдарова. В июле 2023 года Успенская заявила, что планирует подать в суд на Хайдарова после публикации хирурга в социальных сетях, в которой он рассказал, как Успенская якобы вымогала у него деньги из-за недовольства его работой.

«Да, мне не понравился результат, я переделала все в другой клинике. То, что он на ровном месте назвал меня вымогательницей и в эфире одного телеканала рассказал то, что составляет врачебную тайну, — это его уровень профессионализма и осознанности», — заявила Успенская.

Филипп Киркоров не согласился с оценкой работы Хайдарова, чьей работой он остался доволен.

«У меня есть что показать! Это все свое, просто все лишнее было откачано. Золотые руки Хайдарова постарались, а дальше — фитнес, поддержка. Тимур — художник, только не от слова „худо“. А я его лучшее создание», — сказал Киркоров в интервью Ксении Собчак.

Певец назвал критику в адрес врача со стороны Успенской излишней и выразил недовольство ее неблагодарностью в свой адрес.

«Она нецензурно выражалась по отношению ко мне, к Тимуру. А я ей помог в ряде вопросов — с телевизионными программами. Ничего, кроме хамства и плевка в ответ, не получил», — сказал Киркоров.

Отвечая на вопрос о конфликте с Успенской на фестивале «Песня года-2023», Киркоров заявил, что «женщинам можно простить все».