Председатель КНР Си Цзиньпин с 5 по 10 мая совершает первое после эпидемии ковида европейское турне. Он уже побывал во Франции и Сербии, а 9 мая прибыл в Венгрию. RTVI рассказывает о том, почему были выбраны именно эти страны и какое место в переговорах с европейскими лидерами занимал российско-украинский конфликт.

Это первая за пять лет поездка Си Цзиньпина в Европу. В последний раз он посещал ее в 2019 году, еще до начала пандемии COVID-19. Тогда он вместе с супругой Пэн Лиюань проехался по Средиземноморья, посетив Италию и Францию.

В этот раз география иная. Сначала — поездка по Франции, а затем запланировано посещение Сербии и Венгрии. По мнению и.о. директора ИСАА МГУ Алексея Маслова, выбор направления поездки «понятен». Это объясняется активной работой французских компаний с КНР, в том числе в сфере научно-технического сотрудничества. «В отличие, к примеру, от американцев французы не уводят бизнес из Поднебесной. Напротив, они пытаются его нарастить. Речь идет о технологиях, образовании, инфраструктуре», — отметил он. Сербия же интересна Китаю как участник инициативы «Один пояс, один путь», а Венгрия — как «одна из немногих восточноевропейских стран, которая продолжает придерживаться концепции «17 плюс 1″», считает ученый.

Формат 17+1 — это вариант многостороннего сотрудничества Китая со странами Центральной и Восточной Европы. В нем участвуют Албания, Босния и Герцеговина, Болгария, Венгрия, Греция, Польша, Румыния, Северная Македония, Сербия, Словакия, Словения, Хорватия, Черногория и Чехия. Какой-то период в переговорах участвовали и страны Прибалтики: Латвия, Литва и Эстония (тогда как раз и было 17+1), но они прекратили участие в 2022 году, превратив в формат в 14+1. Китай активно продвигает в странах региона свой проект «Один пояс, один путь». Подробней о нем читайте в здесь.

Си отправился в Европу почти два года спустя после возвращения зарубежных турне в график: с сентября 2022 года он посетил Казахстан, приезжал в Россию, США и посещал различные международные саммиты и форумы. В Китай приезжали европейские лидеры: например, совсем недавно там побывал канцлер ФРГ Олаф Шольц.

«Истинная моральная чистота» — как Си объяснил Франции позицию Пекина по Украине

Нынешний визит — не первый опыт взаимодействия Си Цзиньпина и президента Франции Эммануэля Макрона в формате визитов друг к другу. Так, в Китае Макрон был и в 2019 году еще до пандемии, а его последняя поездка в КНР прошла в апреле 2023 года. Тогда Макрон призывал Китай активнее принимать усилия по восстановлению мира на Украине. Но основную часть переговоров посвятили экономическим вопросам.

Например, подписали контракты между Airbus и GDAT о продаже 50 многоцелевых вертолетов H160, решили к 2025 году открыть сборочную линию Airbus на заводе в китайском Тяньцзине. Помимо того, заключили соглашения в сфере атомной энергетики, по строительству морских ветроэлектростанций и по экологическим проектам. Париж также согласился «справедливо» относиться к работающим во Франции китайским компаниям в сфере 5G. В целом же Макрон тогда отдельно подчеркнул, что Евросоюзу нельзя отказываться от торговых контактов с Китаем.

Ответную поездку Си во Францию планировали давно — приглашение приехать китайский лидер получил еще в ходе прошлогоднего визита Макрона в Китай. Незадолго до визита, следуя дипломатическим нормам, на страницах французской газеты Le Figaro вышла авторская статья Си Цзиньпина. По его словам, Франция представляет особую привлекательность для китайцев. «Эта страна дала миру целую плеяду философов, писателей и художников с мировым именем, которые вдохновили все человечество», — пишет он.

В статье отмечалось, что именно французы помогли Китаю создать военно-морскую верфь и военно-морскую академию в провинции Фуцзянь еще более 150 лет назад. И именно Франция стала первой страной, которая начала принимать на обучение студентов из Китая, которых туда направляло учиться тогдашнее китайское руководство.

Одним из китайских студентов во Франции был китайский лидер Дэн Сяопин, основоположник политики реформ и открытости, которая привела к бурному экономическому росту Китая. Еще в 1919 году, задолго до прихода к власти в Китае коммунистических сил, юный Дэн вместе с другими 80 студентами поехал во Францию. Там он поступил на иностранное отделение Марсельского университета, где учился на инженера-механика. Потом даже поработал на заводе «Рено». Именно во Франции Дэн Сяопин проникся марксизмом, позже вступив в Коммунистический союз молодежи Китая. В 1926 году Дэн был вынужден срочно покинуть Францию и отправился учиться в СССР. Среди других выдающихся студентов-коммунистов, учившихся в те годы во Франции, были Чжоу Эньлай (первый глава Госсовета КНР, 1949-1976 гг., фактически второе официальное лицо Китая при Мао Цзэдуне), Хо Ши Мин (основатель Коммунистической партии Вьетнама и первый президент Демократической Республики Вьетнам) и Пол Пот (лидер «красных кхмеров», генеральный секретарь ЦК Компартии Кампучии).

Си коснулся и украинского кризиса. Он отметил, что Китай понимает последствия конфликта для народов Европы. «Китай не был инициатором украинского кризиса и не является его стороной или участником. Тем не менее, Китай играет конструктивную роль в стремлении к мирному урегулированию кризиса», — написал он. В связи с этим Китай готов работать с Францией, чтобы найти разумный выход из кризиса, но при этом нужно учитывать законные интересы безопасности всех сторон, а ядерное оружие не должно применяться, добавил он.

В качестве аргумента в пользу превосходства китайской позиции послужили идеи древнекитайского философа Конфуция и его идея благородного человека «истинной моральной чистоты». Сравнивая моральный взгляд такого человека с позицией Китая по Украине, Си отметил, что такой человек «одновременно дружелюбен, но независим, не идет на компромисс со своими принципами и независим, не пристрастен и не принимает чью-либо сторону».

Без «русского» десерта, но с коньяком — как Си встречали во Франции

Переговоры Макрона с Си прошли в три подхода. Утром 6 мая в Париже прошла трехсторонняя встреча с участием главы Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен. В ходе встречи в Елисейском дворце, как пишет американская газета The New York Times (NYT), европейцы попробовали надавить на Си, чтобы тот «использовал свое влияние на Москву», чтобы закончить конфликт на Украине. Помимо того, коснулись и тематики китайского экспорта в Европу. По словам Урсулы фон дер Ляйен, ЕС ожидает от Китая сокращения экспорта на добровольной основе, особенно это касается электромобилей и стали. Иначе же ЕС будет принимать жесткие ограничивающие меры.

В ответ китайский лидер заявил, что есть надежда на то, что институты ЕС «выработают правильное понимание Китая», сформировав позитивную политику, говорится в заявлении, опубликованном на сайте МИД КНР. А что касается кризиса на Украине, позиция Китая остается той же. Не уходя в детали, китайское заявление с пересказом слов Си в целом повторило абзацы про украинский кризис из статьи председателя КНР, ранее опубликованной в Le Figaro. Как отмечает NYT, Си «выступил решительно против» обвинений в слишком теплых связях с Россией. Что касается просьбы «оказать давление» на Россию, Си не прокомментировал, что он будет делать, пишет издание.

В конце мая президент России Владимир Путин отправится в Китай с государственном визитом. Это будет его первая зарубежная поездка после инаугурации. По словам помощника президента Юрия Ушакова, поездке придан статус государственного визита, и помимо Пекина российский президент посетит и другой китайский город.

По итогам переговоров стороны подписали 20 документов о двустороннем сотрудничестве, в том числе в области зеленого развития, авиации, сельского хозяйства и торговли. Согласно заявлению Си на совместной пресс-конференции, стороны также решили укреплять сотрудничество в сферах атомной энергетики, интеллектуальных производств, искусственном интеллекте и биомедицине.

Среди других важных заявлений — Китай поддержал предложение Франции об олимпийском перемирии. «Как постоянный член Совета Безопасности ООН и ответственная крупная держава, Китай готов сотрудничать с Францией, чтобы использовать Олимпийские игры в Париже [пройдут с 26 июля по 11 августа — прим.ред] как возможность выступить за глобальное прекращение огня и прекращение боевых действий во время Игр», — сказал Си.

Позиция Китая по украинскому кризису, несмотря на переговоры, остается неизменной. Китай, как и прежде, призывает все стороны возобновить диалог и созвать международную мирную конференцию, проведение которой одобрили обе стороны: и Россия, и Украина.

Отдельной темой переговоров стала ситуация на Ближнем Востоке. Стороны опубликовали совместное заявление, в котором Франция и Китай осудили нарушение международного гуманитарного права и акты терроризма против гражданских лиц. В заявлении говорится о необходимости защиты гражданского населения в секторе Газа в ходе наступления израильской армии на Рафах. Таким образом, Франция отходит от позиции США, поддерживающих Израиль. Более того, Франция, подписав заявление, согласилась с Китаем, что решение израильско-палестинского конфликта должно основываться на принципе создания двух государств. Подробнее о позиции Китая по израильско-палестинскому конфликту читайте в материале RTVI.

После переговоров последовал официальный ужин. На него пригласили 120 человек: бизнесменов, актеров и других известных личностей. Среди них: музыкант Жан-Мишель Жарр, режиссер Люк Бессон и актриса Сальма Хайек, которая замужем за гендиректором крупнейшей французской инвестиционной компании Groupe Artémis, председателем правления производителя люксовых брендов Kering Франсуа-Анри Пино. Также ужин посетил миллиардер, президент группы компаний Louis Vuitton Moët Hennessy Бернар Арно.

Представители люксовых французских брендов были приглашены не просто так. Китай проводит расследование по вопросу импорта бренди из ЕС, в том числе коньяка из Франции. По мнению Китайской ассоциации алкогольных напитков, европейцы демпингуют цены на алкоголь — как минимум, на 15,88%.

В этом контексте символичным стал подарок французского лидера. Он подарил Си Цзиньпину две бутылки коньяка: Hennessy XO и Louis XIII фирмы Remy Martin. Среди других подарков — переведенный на китайский язык «Собор Парижской Богоматери» Виктора Гюго, изданный в 1742 году первый франко-китайский словарь и стеклянная ваза из города Амбуаза в центре Франции, сделанная вручную мастером-стеклодувом.

Без дела не осталась и супруга Си Цзиньпина Пэн Лиюань. Она посетила штаб-квартиру ЮНЕСКО, встретилась с гендиректором организации Одри Азуле. Вместе они посетили выставку, посвященную 10-летнему сотрудничеству ЮНЕСКО с Китаем. Как отмечает таблоид Global Times, Пэн и Азуле отдельно обсудили «вклад Китая в развитие образования женщин во всем мире».

Во вторник Макрон решил показать Си Цзиньпину Пиренеи на юго-западе Франции. Там, в коммуне Баньер-де-Бигор, жила бабушка французского лидера по материнской линии, и эти места важны для Макрона с детства. Как пишет агентство Reuters, таким образом Макрон хотел установить с Си более тесные личные отношения — год назад Си Цзиньпин отвез Макрона в резиденцию губернатора провинции Гуандун, где когда-то жил отец Си.

В Пиренеях прошла встреча «без галстуков». Лидеры посмотрели выступления танцоров в традиционных костюмах, попробовали местные ветчину и сыр. В подарок Си от Макрона получил сделанное в Пиренеях шерстяное одеяло, велосипедную майку Тур де Франс и арманьяк.

Примечательно меню обеда, поданного китайскому гостю в Пиренеях. Как сообщила газета Le Figaro, французская протокольная служба отказалась от фирменного пиренейского десерта из миндального печенья и пралине. Его рецепт привезли во Францию из Крыма, а сахарная пудра, которой покрывают десерт, «напоминает заснеженные равнины России». Его традиционно подавали высокопоставленным гостям с 1920-х годов. Но сейчас такой выбор посчитали неуместным из-за геополитического контекста, так как десерт называют le russe. Вместо него подали черничный пирог.

Высокоскоростные дороги и современные истребители — темы переговоров Си и Вучича

Прибытие Си Цзиньпина в Сербию совпало с 25-летием удара по посольству КНР в Белграде в ходе бомбардировки города силами НАТО. Это вторая поездка китайского лидера в страну за все время правления Си Китаем, то есть с 2013 года.

В прошлый раз Си был в Сербии в 2016 году. Тогда был подписан целый ряд двусторонних соглашений, в том числе и заявление о стратегическом партнерстве двух стран, напоминет издание Politico.

Бомбардировку Белграда вспомнил и сам Си в своей статье, опубликованной в сербском журнале Politika, ее английскую версию приводит Госсовет КНР. «Двадцать пять лет назад, НАТО грубо взорвала посольство Китая в Югославии, в результате чего погибли три китайских журналиста. <…> Этого мы никогда не должны забывать. Китайский народ дорожит миром, но мы никогда не позволим такой трагической истории повториться», — написал Си. При этом дружба двух стран, «выкованная кровью соотечественников», останется в общей памяти двух народов, отметил он.

7 мая 1999 года в 23:45 по местному времени был силами НАТО был нанесен удар по посольству Китая в Белграде. Тогда погибли три гражданина КНР: журналистка агентства «Синьхуа» Шао Юньхуань, журналист газеты «Жэньминь Жибао» Сюй Синху и его супруга Чжу Ин. Бомбардировка Югославии продолжалась 78 дней, а операция не была одобрена Советом Безопасности ООН. Согласно заявлениям НАТО, они хотели нанести удар по одному из находящихся недалеко от посольства правительственных зданий Югославии. Но карты, которыми пользовались военные, были устаревшими, говорили в НАТО. В качестве компенсации США выплатили Китаю около $32,5 млн. Сейчас на месте, где когда-то было посольство, строится крупнейший в Европе китайский культурный центр.

Помимо общей исторической памяти, Сербия — это китайский «торговый партнер номер один» в Центральной и Восточной Европе, добавил Си. «Китай был крупнейшим источником иностранных инвестиций Сербии и ее вторым по величине торговым партнером», — говорится в статье.

По итогам 2023 года объем товарооборота Сербии и Китая составил $4,35 млрд, увеличившись на 23,7%. Визит проходит незадолго до вступления в силу соглашения о свободной торговле между двумя странами. Его подписали представители профильных ведомств двух стран еще в октябре 2023 года, оно охватывает 10 412 сербских и 8 930 китайских наименований товаров. Также Сербия стала первой страной в Европе, в которой китайская компания реализовывает проект по строительству дорог. Его стоимость составила около $70,5 млн, а общая протяженность 265 км.

По словам источников издания «КоммерсантЪ» в Белграде, ключевой аспект переговоров Си и Вучича — участие Китае в проекте «Один пояс, один путь». В частности, будет затронута тема «скорейшего завершения строительства скоростной железнодорожной магистрали Белград — Будапешт протяженностью 350 км», которую хотят продлить до столицы Македонии Скопье и до греческого порта Салоники.

Си и Вучичи также собирались обсудить перспективу закупки Сербией китайских истребителей пятого поколения J-20, сообщил источник российскому изданию. Эти самолеты могут заменить российские МиГ-29, переданные ранее Россией. «Ресурс МиГ-29 через несколько лет истечет», — уточнил собеседник.

«Золотой вояж» китайско-венгерских отношений

Последняя остановка европейского турне Си — Венгрия, где он встретится с премьер-министром Виктором Орбаном. Поездка приурочена к 75-летию установления дипломатических отношений. Это, как и в случае с Сербией, вторая поездка Си в страну.

В честь поездки на страницах венгерской газеты Magyar Nemzet вышла статья Си. В ней нынешний уровень отношений китайский лидер называет «золотым вояжем». «Сейчас Венгрия — приоритет китайских инвестиций и важный торговый партнер», — говорится в публикации. А дружба двух стран настолько же выдержанная и насыщенная, как токайское вино.

Помимо экономических перспектив, Китай призвал Венгрию координировать усилия для решения важных международных проблем, возникающих на фоне беспрецедентных изменений. В связи с этим две страны должны выступать за равноправный многополярный мир, такую экономическую глобализацию, которая бы приносила пользу всем, и сохранять мир во всем мире, отметил Си.

Как отмечает газета NYT, главный интерес Орбана — превращение Венгрии в производственный центр электрокаров, аккумуляторов и других высокотехнологичных товаров за счет китайских инвестиций. «Всего за последние два года Китай обязался инвестировать более $10 млрд в производства в Венгрии, большая часть которых связана с производством электромобилей», — пишет NYT.

Так, например, китайская компания BYD в декабре 2023 года заявила о планах построить сборочный завод в Венгрии, что станет первым производством компании в Европе. Строительство еще одного завода хочет проинвестировать и компания Great Wall Motor. Как утверждает NYT, официальное заявление о таких планах может последовать как раз во время визита Си. Такие производства помогут Китаю сохранить позиции на европейском рынке электрокаров, несмотря на возможные повышение тарифов, отмечает издание.