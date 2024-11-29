Боевики «Хайят Тахрир аш-Шам» (ХТШ)* продолжают развивать успешное наступление широким фронтом на сирийский город Алеппо. Западный район города — Кан-Аль-Ассаль был занят наскоком без серьезного сопротивления. В ближайшее время город может перейти под их полный контроль.

Ранее оппозиционным Асаду боевикам удалось за сутки занять более 30-ти деревень между городом Идлиб, где находится их штаб-квартира и Алеппо. В боевых действиях ХТШ*, судя попавшим в сеть видео, активно применяет разведывательные и fpv-дроны. Во время наступления, силы ХТШ* захватили большое количество вооружений, включая реактивные снаряды, ПТРК, ПЗРК и более 50 единиц бронетехники. Видеоролики? на которых военные ХТШ* хвалятся вооружениями на абсолютно пустом складе, также разошелся по сети.

Наступление происходит в северной «зоне деэскалации», ответственность за которую после мирных переговоров в астанинском формате под эгидой Москвы, Анкары и Тегерана, несет Турция. Пока официальных заявлений Анкары не последовало. Источник в турецких спецслужбах заявил порталу The Middle East Eye, что Анкара якобы пыталась предотвратить операцию, чтобы избежать дальнейшей эскалации напряженности на Ближнем Востоке, однако, попытки использовать каналы коммуникации не дали результатов.

«То, что изначально задумывалось как ограниченная операция, расширило свои масштабы, поскольку силы сирийского режима начали покидать свои позиции», — рассказал источник The Middle East Eye.

Причины стремительного наступления

Деревни, трассу М-5 и сам Алеппо должны были контролировать силы сирийской армии и приданные им войска «Хезболлы» и проиранских группировок. ХТШ* удачно воспользовались моментом наступления — Иран и «Хезболла» в связи с боевыми действиями против Израиля перебазировали практически все свои силы в Ливан. Российские силы ВКС, присутствующие в регионе, не в состоянии в одиночку остановить подобное наступление.

Сирийскими войсками при поддержке ВКС РФ за прошедшие сутки уничтожены свыше 400 боевиков группировки «Джебхат ан-Нусра» (ХТШ)*, нападавших на позиции правительственных войск САР в провинциях Алеппо и Идлиб, заявил замруководителя российского ЦПВС в Сирии Олег Игнасюк.

Один из участников битвы за Алеппо, бывший сотрудник ЧВК «Вагнер» Артем считает, что такой прорыв боевики не могли подготовить тайно.

«Я бы ответил матом. Но, наверное, не буду. То, что сирийская армия, это только название, мы все прекрасно знаем. … (Горько) наблюдать, как сливают нашу работу за пять лет. Я не верю, что разведка не была в курсе подготовки операции. Уверен, тут без коррупции среди сирийский вояк не обошлось», — рассказал Артём.

В соцсетях распространяют видео, на котором зафиксированы боевые отряды узбеков, которые участвуют в наступлении. Бывший член ЧВК «Вагнер» утверждает, что замеченные среди боевиков боевые группы узбеков (в околовоенных блогах выложены видео узбеков в Сирии) для региона не новость:

«Они всегда там были. В том же ИГИЛ* не только арабы, там чеченцы, таджики, полно боевиков с забитыми радикальным мусором мозгами. Мы сталкивались с этими узбеками. Людей это удивляет? Меня нет. СССР умер давно, Россия пустила политику у соседей на самотек, идеологическую пустоту эти ребята заполнили таким вот образом, а нам эти проблемы решать. Там этнический состав не важен, у них все решает вопрос приверженности к радикальному исламу, это как во времена Второй чеченской, тогда мы тоже не с чеченцами уже воевали», — размышляет Артем.

Кто такие ХТШ*

«Хайят Тахрир аш-Шам»* — крупнейшее военизированное образование в Сирии, оппозиционное официальным властям в Дамаске, лояльное властям Турции. ХТШ* был сформирован в 2017 году слиянием Фронта ан-Нусра* с целым рядом более мелких группировок (около 30). Под контролем ХТШ* до начала наступления была часть территории в северно-западной Сирии. Цель нового объединения — свержение Ассада и замена его суннитским исламским государством. Численность ХТШ* составляет от 6 до 15 тысяч человек. В 2017 году ХТШ* разрешила турецким войскам патрулировать Северо-Западную Сирию в рамках соглашения о прекращении огня во время мирных переговоров в Астане. В сентябре 2024 года стало известно, что Украина наладила контакты с ХТШ* и передала группировке партию дронов.

* организация признана в России террористической и запрещена