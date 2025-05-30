Получение среднего специального образования является достойным стартом карьеры для тех, кто не набрал баллов для поступления в вуз. Как выбрать колледж, поступить в вуз без ЕГЭ и приобрести хорошо оплачиваемую профессию, рассказали RTVI эксперты.

В России до 2030 года действует федеральный проект «Профессионалитет», который нацелен на то, чтобы обеспечить молодежь качественным средним профессиональным образованием. В рамках проекта создаются образовательно-производственные центры, в которых колледжи интегрируются с организациями реального сектора экономики. Проект действует в 81 регионе России и уже насчитывает почти 500 таких кластеров. Причем направления обучения самые разные — от атомной отрасли и металлургии до педагогики и креативных индустрий.

В беседе с RTVI доктор технических наук, профессор, автор телеграм-канала “Наука и университеты” Евгений Белый отметил,что в колледжи и техникумы сегодня пользуются бо́льшей популярностью у выпускников, чем вузы:

“Причин этому достаточно много: и возможность обойти ЕГЭ, и возможность достаточно быстро получить специальность и выйти на рынок труда, и короткий срок обучения, и достаточно высокая востребованность специалистов среднего звена”.

Как выбрать колледж

“Выбор колледжа, если не удается поступить в вуз, это хорошее решение. К колледжам надо относиться серьезно и смотреть, участвуют ли они в конкурсах, было ли обновление оборудования, трудоустройство выпускников по конкретному колледжу, есть ли у них партнеры”, — рассказала RTVI профессор Института образования НИУ ВШЭ Ирина Абанкина.

При выборе колледжа, по словам Ирины Абанкиной, в первую очередь стоит ориентироваться именно на то, вошло ли учебное заведение в проект “Профессионалитет”, так как именно это гарантирует и новейшее оборудование, и повышение квалификации педагогов, и связи с работодателями.

Также стоит обратить внимание на новые программы обучения, которые предлагает колледж, — если они соответствуют потребностям экономики, то можно смело поступать.

О качестве колледжа или конкретной программы, по словам Ирины Абанкиной, свидетельствует и конкурс. “На хорошие программы, например по IT-специальностям, средний балл аттестата превышает 4,5. Есть программы, на которые дают мало бюджетных мест, и тогда там конкурс даже на повара-кондитера или дизайнера может быть 4,8−4,9”, — говорит она.

При этом обучение в колледже даже на платной основе, если среднего балла аттестата не хватает для поступления на бюджет, обходится существенно дешевле платного обучения в вузе.

Как поступить в вуз без ЕГЭ

Обучение в техникуме или колледже, по мнению Евгения Белого, это не только и не столько для получения рабочей специальности, сколько для получения среднего профессионального образования.

“Статистика указывает, что в прошлом году только 17% абитуриентов поступили на рабочие специальности. Остальные пошли на специальности СПО. Это связано с тем, что возможна образовательная траектория школа-колледж-вуз”, — говорит он.

Причина, по которой многие выпускники отдают предпочтение среднему профессиональному образованию, а не вузам, в том, что недавние изменения законодательства позволяют выпускникам колледжей получить высшее образование по специальности своего профиля без сдачи ЕГЭ.

“То есть, если выпускник окончил колледж по юридическому направлению, то на специальность юриспруденция он может поступать без ЕГЭ по внутренним экзаменам. Пока и мой личный опыт, и опыт коллег показывает, что сдать вузовские экзамены проще, чем сдать ЕГЭ”, — объясняет Белый.

По мнению Евгения Белого, интерес к высшему образованию в России будет постепенно снижаться, одновременно с этим будет расти интерес к программам СПО:

“Люди увидят, что после СПО можно успешно трудоустраиваться, можно получать достойную зарплату, при этом обучение гораздо короче по времени, чем высшее образование. Тем более, что, как мы уже говорили, после СПО желающие могут поступить в университет по более легкому варианту”.

Нужны не только рабочие

Наиболее востребованными в рамках среднего профессионального образования эксперты называют специальности, связанные с IT-технологиями, современными технологиями пищевого производства, медициной, финансами, юриспруденцией, транспортом и логистикой, а также сферой услуг — от дизайна до гостиничного бизнеса и туризма.

“Есть очень востребованный сегмент креативных индустрий — это все, что связано со звуком, с визуализацией, современными искусственным интеллектом, айти-технологиями в этой сфере. Там действительно имеются интересные перспективы трудоустройства”, — говорит Ирина Абанкина.

Тем, у кого средний балл аттестата не очень высокий, колледжи в основном предлагают специальности в области машиностроения и рабочие профессии, объясняет Абанкина.

“Хотя есть современные программы, аддитивные технологии, связанные с программированием, с цифровизацией даже в производственном секторе, которые предлагают и хорошую заработную плату, и имеют связи с работодателями для трудоустройства”, — добавляет Абанкина.

При этом Евгений Белый подчеркивает, что “рабочие профессии — это не обязательно про завод”. “Существует масса профессий, где выпускники трудятся, в частности, в сфере услуг. Это официант, повар, архивариус, банковский служащий, делопроизводитель, работники в IT-сфере. Существует огромный перечень рабочих профессий, не связанных непосредственно с промышленным производством”, — считает Белый.