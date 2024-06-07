Окрошка, шашлыки, мороженое и апероль — любимые летние блюда и напитки россиян. Однако злоупотреблять ими не стоит. Нутрициолог Ксения Глинкина рассказала RTVI, как лучше питаться летом и почему шашлыки не испортят фигуру.

Нужно ли летом переходить на низкокалорийные блюда?

Летом лучше минимизировать тяжёлую пищу, а именно глютеновые злаки, мясо, алкоголь, солёное и острое. В меню лучше добавить больше сезонных и местных овощей, зелени и ягод. Фрукты употреблять в ограниченном количестве. Стоит отдавать предпочтение лёгким источникам белка — например, бобовым, рыбе, морепродуктам и птице. Такое питание позволит максимально эффективно поддержать печень как главный орган детоксикации.

Как холодные блюда влияют на организм?

Происходит спазм кишечника, это может приводить к запорам. Воспаленная слизистая желудка и кишечника ещё более чувствительна к температурному воздействию. Пища от 20 до 60-65 градусов по Цельсию максимально благоприятна для ЖКТ.

Холодные «блюда» типа смузи-боулов, где в основе зелень и ягоды, не принесут вреда. Однако и они должны быть не ледяными (как это часто бывает из-за добавления льда), а комнатной температуры.

Как часто можно есть мороженое, чтобы оставаться в форме?

Если есть мороженое, то только натуральное без сахара, например сорбет: перемолотые ягоды и банан или банан с какао. Такое мороженое можно спокойно есть. Опять же в качестве редкого лакомства — из-за того, что оно холодное, а холод — не друг ЖКТ.

Какая окрошка полезнее — на кефире, квасе или просекко?

Квас содержит быстрые углеводы, дрожжи и глютен, что уже не полезно, а в кефире — лактоза и казеин. Не все люди хорошо переносят употребление такой пищи, однако для кого-то кефир будет полезен. Более универсальный вариант — минеральная вода.

В целом, все овощи всегда полезны для микробиоты. Яйца с ними тоже хорошо сочетаются. А вот, например, колбаса с картофелем уже будет перевариваться плохо. Не говоря о том, что вместо колбасы лучше использовать мясо. Если также картофель заменить на корень сельдерея или батат, например, блюдо тоже станет полезнее.

Лучше приготовить холодный суп из огурцов, авокадо и базилика, например, а в идеале отдавать предпочтение теплым супам.

Как минимизировать вред для организма от коктейлей?

Никак, только не пить. Алкоголь — это токсин для организма. Даже сорбенты не помогут, если пить постоянно.

Коктейли и газированные алкогольные напитки не менее вредны, поскольку содержат ещё подсластители и другие добавки. Еще более-менее сносна текила, поскольку в ней нет глютена, но все же она содержит токсины. Пиво, шампанское и коктейли — и вовсе ударная бомба вреда.

Наиболее оптимальным летним вариантом являются свежевыжатые овощные соки и зелёные смузи. Например, из сельдерея, свёклы или моркови, смузи из зелени с ягодами. Самое главное — это не должны быть фруктовые фреши, потому что они содержат огромное количество фруктозы без клетчатки.

Как съездить на шашлыки, чтобы не навредить фигуре?

Шашлык не сильно вреден, если употреблять его редко и с зеленью. Без картошки, кетчупа, майонеза, особенно если беспокоят лишние сантиметры. Также в идеале готовить на мангале не только мясо, но и морепродукты. Например, креветки или рыбу.

Мнение автора может не совпадать с мнением редакции.