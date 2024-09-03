Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина и певец Егор Крид выступили в поддержку девочки-квадробера, чье увлечение осудила со сцены певица Miya Boyka (Мария Бойко). Сама исполнительница изначально опубликовала видео разговора с подростком в своем телеграм-канале, но после множества негативных комментариев удалила эту запись и посоветовала комментаторам «успокоиться и пить ромашку». Инцидент в Надыме произошел на фоне учащающихся случае нападений на квадроберов, о которых сообщали в Липецке, Костроме, Екатеринбурге, Волгограде, Новосибирске и других городах страны.

Квадроберы называют свое увлечение видом спорта, в основе которого лежит подражание животным, в том числе передвижение на четырех конечностях. Одним из внешних атрибутов квадроберов также стали маски зверей. О том, как зародилась квадробика и как оценивают новый подростковый тренд психиатры, — в материале RTVI.

«Ой, квадроберы эти»

Диалог Бойко с девочкой-квадробером состоялся в Надыме в ходе концерта по случаю Дня города. Исполнительница попросила подняться на сцену и представиться потерявшуюся девочку в маске кошки.

«Можешь сразу, пожалуйста, всем ответить на вопрос, интересующий меня уж так точно, — ты тут у нас котенок или квадробер, не дай бог?» — сказала певица.

Узнав, что девочка считает себя квадробером, Бойко обратилась к залу и спросила, поддерживает ли кто-нибудь из них это увлечение. Бойко спросила у девочки, что значит быть квадробером, и та объяснила, что ребенок «надевает маску и ходит, как кошка».

В ответ на это певица назвала собеседницу «красивой девочкой» и спросила, почему та хочет стать кошкой. «Просто некоторым нравится, я решила тоже заниматься», — сказала та, утвердительно ответив на вопрос певицы о том, считается ли ее увлечение спортом.

После этого Бойко проводила девочку, сказав: «Ой, квадроберы эти, я думала, это вот сказка. Оказалось, что это существует».

Бойко опубликовала видеозапись своего разговора с девочкой в телеграм-канале, спросив у подписчиков, как они это прокомментируют. Те негативно отреагировали на поступок певицы и написали, что она «зазвездилась».

«Ты какого фига, красотка, зазвездилась? Унизила маленького ребенка, которому нет даже девяти лет, и пытаешься самоутвердиться на этом и похайпить», — приводит слова одного из комментаторов «Ufa1.ru».

Когда комментаторы заметили, что Бойко удаляет часть негативных комментариев, то предположили, что она «еще не скоро будет развиваться как творческая личность». Позднее запись Бойко была удалена.

В ответ на критику певица опубликовала вырезку из информационной справки без указания источника, в которой говорилось, что квадроберы «характеризуются своим агрессивным и асоциальным поведением, направленным против общественных норм и правил».

«Квадроберы и их родители! Выкусите. Если в современном мире быть адекватным человеком — это уже не круто, а тех, кто имеет смелость называть вещи своими именами считают бестактными и невоспитанными — то пусть я буду самой невоспитанной артисткой, чем приму эту реальность», — добавила Бойко, посоветовав «успокоиться и пить ромашку».

«Кто пускает таких злых на сцену?»

На скандал вокруг выступления Бойко обратила внимание глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина, которая выразила мнение, что «какая-то блогерша» унижала девочку на сцене, пока та «стояла и чуть не плакала». Мизулина посчитала, что произошедшее «может обернуться психологической травмой для ребенка на всю жизнь».

«Кто пускает таких злых людей на сцену и дает им право высмеивать детей на глазах у всех?» — написала она, обвинив певицу в «попытке самоутвердиться за счет ребенка и хайпануть на теме квадробинга».

В другой публикации Мизулина пояснила, что ситуация с «публичным унижением ребенка на сцене вообще не про квадробинг», а «про то, что взрослый позволяет себе такие выходки в отношении детей».

Мизулина напомнила, что квадробинг представляет собой тренд, который «пройдет, как и все другие». Сторону девочки занял и певец Егор Крид, который ранее подавал иск к Мизулиной, назвавшей его «главным скамером страны». Крид опубликовал в TikTok видео, на котором появился в маске кошки под свою песню «Алло».

«Увидел видео, на котором осуждают маленькую девочку за маску кошечки на лице… И публично смеются над ней за то, что она квадробер. Я бы поспорил, кто из них больше ведет себя как животное. <…> Это видео в поддержку девочки и всех квадроберов! Мяу», — говорится в комментарии к видеоролику.

Глава думского комитета по защите семьи Нина Останина обратилась к Бойко с призывом «быть тактичнее» и предупредила, что если девочку-квадробера продолжат «осуждать в публичном пространстве», то это может «нанести удар по психике».