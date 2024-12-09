После свержения президента Башара Асада Сирии грозит новый виток борьбы за власть. RTVI рассказывает, какие части страны кто контролирует и какие иностранные государства поддерживают эти силы.

Ключевые игроки в постасадовской Сирии представлены вооруженными группировками, которые поддерживают или Турция или США. На севере страны свои позиции пытаются укрепить курды, на юге — Израиль.

Расклад сил в Сирии после Асада

Вооруженная оппозиция во главе с «Хайят Тахрир аш-Шам» (ХТШ)*

Оппозиционные группировки всего за 11 дней боев с правительственными войсками взяли под свой контроль города Алеппо, Хама, Хомс и Дамаск. 8 декабря оппозиционные силы по отдельности вошли в города Латакия и Тартус на сирийском побережье, где находятся российские военные базы.

Глава ХТШ* Абу Мухаммад аль-Джулани (настоящее имя — Ахмед аш-Шараа) заявил о «начале новой истории в регионе» во время своего выступления в мечети Омейядов в сирийской столице. Турецкая газета Karar называет аль-Джулани одним из главных претендентов на руководящие посты в Сирии.

Как передавал Reuters, вооруженная оппозиция проинформировала Турцию о намерении начать масштабное наступление против официальных властей Сирии примерно полгода назад, после чего «почувствовала, что получила молчаливое одобрение» Анкары. Агентство отмечает, что самым влиятельным внешним игроком в Сирии теперь стоит считать именно Турцию.

«Сирийская национальная армия» и «Сирийские демократические силы»

Поддерживаемая Турцией «Сирийская национальная армия» (СНА) столкнулась на севере Сирии с «Сирийскими демократическими силами» (СДС), где главную роль при поддержке США играют курдские формирования.

Группировки воспользовались наступлением сирийской вооруженной оппозиции во главе с ХТШ*, чтобы расширить свою территорию. Сейчас между ними идут бои за город Манбидж в провинции Алеппо.

Вооруженные оппозиционные группировки на юге Сирии

В их число входят недавно сформированный «Штаб операций на юге» и поддерживаемая США «Сирийская свободная армия».

Как отмечает Институт по изучению войны, именно вооруженная оппозиция, предположительно базирующаяся на военной базе Эт-Танф, находящейся под контролем американских военных, взяла под свой контроль Пальмиру 7 декабря.

Армия обороны Израиля

Израильская армия заняла освобожденные Сирийской арабской армией позиции вдоль Голанских высот в целях создания буферной зоны. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху назвал развертывание израильских войск «оборонительной и временной мерой».

Нетаньяху также заявил, что соглашение 1974 года о буферной зоне между Израилем и Сирией после свержения Башара Асада утратило свою юридическую силу.

* Организация признана в России террористической и запрещена