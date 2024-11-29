Консорциум женских НПО 25 ноября сообщил о запуске флешмоба в защиту фотомодели и художницы Лилии Судаковой «#ЛиляЗащищалась», которой грозит семь лет лишения свободы по делу об убийстве гражданского мужа. По версии следствия, 29 ноября 2020 года Судакова умышленно ударила его ножом на почве ревности, в результате чего мужчина скончался от ран. По словам самой Судаковой, она ударила мужа в рамках самозащиты во время очередного эпизода насилия. RTVI рассказывает подробности о деле Судаковой, которое длится на протяжении четырех лет.

Дзержинский районный суд Петербурга удовлетворил ходатайство следствия об аресте 25-летней фотомодели по делу о нанесении смертельного ранения гражданскому мужу Сергею 1 декабря 2020 года. Как писала «Фонтанка», в ночь с 28 на 29 ноября девушка ударила мужа ножом в область сердца в квартире, которую пара снимала на Гагаринской улице.

Версия сторонников Судаковой

Лилия и Сергей познакомились в 2016 году, на тот момент девушка уже принимала участие в Неделе высокой моды в Париже, а также в съемках для журналов Vogue и Fashion Collection. Сергей, уроженец Казахстана, работал в сфере маркетинга и страдал алкогольной зависимостью, пишут «Аргументы и факты». Первый эпизод насилия произошел спустя два месяца после знакомства, говорится в карточках к флешмобу, опубликованных в телеграм-канале консорциума. После попытки мужчины задушить Судакову, девушка сообщила матери о том, что он «попросил прощения».

Тем не менее Сергей продолжал применять к девушке насилие в состоянии алкогольного опьянения, однако по словам матери Лилии Ирэны, та не жаловалась на проблемы в семье и не обращалась в полицию.

«Лиля очень мягкая, чувственная, впечатлительная. Она все воспринимает через призму любви. Если бы мы жили в другое время, она могла бы быть хиппи», — пояснила она.

Летом 2020 года, за несколько месяцев до ареста, Судакова ушла от мужчины, однако после его уговоров решила вернуться. По словам адвоката девушки Ольги Карачевой, друзья Сергея подтвердили, что им было известно, что мужчина применяет к ней насилие.

В ноябре Сергей пришел домой в компании друзей и толкнул девушку, после чего его знакомый вмешался и увел мужчину. Через несколько минут тот вновь напал на Судакову, когда та готовила ужин, в ответ на это девушка ранила его ножом, рассказала Карачева изданию Metro.

Карачева также обратила внимание на то, что в заключении психолого-психиатрической экспертизы говорится, что «в момент совершения инкриминируемых действий Лилия находилась в состоянии повышенного эмоционального напряжения, обусловленного психотравимрующей для нее ситуацией, с переживанием страха».

Версия следствия

По версии следствия, конфликт между Лилией и Сергеем возник на почве ревности, после «неприкрытого флирта» мужчины с другой женщиной, сообщает телеканал «Санкт-Петербург». Как рассказали свидетели, Судаковой не понравилось, что Сергей пришел домой в компании знакомой, и она ушла на кухню, куда мужчина позднее пришел, чтобы помириться.

В ходе следственного эксперимента Судакова рассказала, что резала помидоры, когда муж положил ей руку на плечо.

«Я ему сказала, чтобы он не трогал меня. Он не послушал и продолжил свои действия. Я оттолкнула его и ударила в область груди ножом», — сказала она.

Мужчина скончался через два часа после удара в НИИ Скорой помощи им. Джанелидзе. До приезда врачей Судакова сходила в аптеку за бинтами и йодом, которые не дали существенного эффекта.

После заявлений от знакомых девушки о случаях домашнего насилия со стороны Сергея глава следственного отдела по Петроградскому району ГСУ СК России по Петербургу Максим Васильев заявил, что эта информация не нашла подтверждения.

«Мы пришли к однозначному выводу, что она хотела непосредственно умышленно причинить смерть другому человеку. Другими словами — убить своего мужа», — сказал Васильев.

По словам Васильева, изначально Судакова заявила, что мужчина «пришел с вышеуказанным телесным повреждением с улицы». Как утверждает следствие, Судакова также пыталась уничтожить доказательства преступления, так как квартира была чисто вымыта к моменту, когда полицейский вывел оттуда девушку.

Ход дела

После исследования доказательств суд первой инстанции отверг версию обвинения о наличии у Судаковой умысла на убийство мужчины и назначил ей условный срок в четыре года по обвинению об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, которое повлекло по неосторожности смерть потерпевшего, а также постановил взыскать 1 млн рублей в качестве компенсации морального ущерба, писал «Коммерсантъ».

Однако в октябре апелляционный суд вынес решение, в соответствии с которым факт использования кухонного ножа для удара в грудь был признан достаточным основанием для подтверждения умысла, отметила Карачева. Судакова была приговорена к 7 годам лишения свободы, суд также постановил взыскать с нее 2 млн рублей в качестве компенсации за моральный ущерб.

«Уголовный кодекс России в статье 37 прямо закрепляет право каждого защищать себя. И суды должны научиться признавать это право за женщинами, которые защищали себя или своих детей. Поэтому мы будем добиваться свободы для Лилии и в декабре подадим жалобу в кассационный суд», — заявила адвокат.