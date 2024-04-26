Решение о создании Высшей политической школы имени философа Ивана Ильина под руководством Александра Дугина в Российском государственном гуманитарном университете вызвало бурную дискуссию среди российских студентов, ученых и политиков. Об истории создания центра, инициативной группе противников ВПШ и общественном резонансе, который вызвали споры вокруг новой структуры РГГУ — в материале RTVI.

Создание ВПШ

Ученый совет РГГУ принял решение о создании Высшей политической школы имени Ильина 27 июня 2023 года. Положение о ВПШ было утверждено приказом РГГУ от 4 июля 2023 года.

«ВПШ находится в непосредственном подчинении ректора РГГУ. ВПШ возглавляет руководитель, который назначается и освобождается от занимаемой должности приказом РГГУ <…>», — ответственность за деятельность ВПШ несет руководитель ВПШ», — говорится в тексте документа.

В ноябре 2023 года заместитель министра образования и науки России Константин Могилевский, ректор РГГУ Александр Безбородов и философ Александр Дугин заявили о создании ВПШ имени Ильина в ходе XXV Всемирного русского народного собора.

«При РГГУ создана Высшая политическая школа имени Ивана Ильина, в числе прочего призванная направить в нужное русло деятельность проректоров по воспитательной работе. 27 ноября на заседании образовательной секции юбилейного XXV Всемирного Русского Народного Собора деятельность ВПШ (sic!) анонсировали заместитель министра образования и науки России Константин Могилевский, ректор РГГУ Александр Безбородов и возглавивший ВПШ Александр Дугин», — писал об этом событии руководитель идеологического отдела телеканала «Царьград» Михаил Тюренков в своем телеграм-канале.

В разговоре с «Коммерсантом» Безбородов сообщил, что название центру дал Дугин. Ректор РГГУ отказался ответить на вопрос RTVI, кто выступил с инициативой пригласить Дугина на пост руководителя центра, и призвал ориентироваться на официальный сайт вуза.

«РГГУ против школы Ильина»

11 апреля в социальной сети «Вконтакте» была создана группа «РГГУ против школы Ильина» (по состоянию на вечер 26 апреля в ней состоят 3 374 человек. — Прим. RTVI). На следующий день на сайте Change.org появилась петиция против создания научного центра имени Ильина. В качестве ее авторов указаны «студенты РГГУ». На момент написания материала петиция набрала более 27 тыс. подписей.

«Мы, студенты Российского Государственного Гуманитарного университета (РГГУ) и неравнодушные граждане, выражаем свое искреннее возмущение и негодование в связи с созданием учебно-научного центра имени ультраправого философа Ивана Ильина», — говорится в тексте петиции.

Помимо этого, активисты группы начали распространять свои листовки в РГГУ. Позднее они сообщили, что администрация вуза вызвала для разговора нескольких студентов, расклеивавших листовки, которых удалось найти с помощью записей с видеокамер.

Активисты также опубликовали видеоролик с фрагментом выступления Дугина на заседании ученого совета, где философ выразил благодарность за идею открыть новый учебный центр на базе РГГУ. Главной задачей центра он назвал повышение квалификации для проректоров, которые занимаются идеологической работой.

«Александр Гельевич заявил, что его пребывание на посту руководителя — это не просто частная инициатива, а продвигалось волей «свыше», — сообщили авторы группы.

На момент написания материала, представители орггруппы не ответили на запрос RTVI о комментарии.

Общественный резонанс

Свою поддержку инициативной группе выразили заместитель председателя Госдумы Владислав Даванков, депутаты Госдумы от КПРФ Денис Парфенов, Олег Смолин, Владимир Исаков, Анжелика Глазкова и Дмитрий Новиков, историки Александр Шубин, Клим Жуков, Николай Платошкин, Леонид Доброхотов, Павел Кудюкин и Егор Яковлев, политический обозреватель Константин Семин, полковник МО ДНР Эльдар Хасанов, блогеры Дмитрий Пучков, Евгений Баженов и другие.

Ректор РГГУ Александр Безбородов в разговоре с «Газетой.ru» 15 апреля рассказал, что студенты вуза не имеют отношения к инициативной группе. Он также заявил, что авторы петиции против создания центра действуют в интересах «украинской агентуры».

Безбородов подтвердил «Коммерсанту», что руководство вуза потребовало объяснительные от студентов, которые распространяли листовки инициативной группы, так как внутренним распорядком РГГУ «запрещено развешивать на столбе объявления».

Александр Дугин 16 апреля опубликовал в своем телеграм-канале сообщение, в котором заявил, что деятельность центра не будет затрагивать студентов вуза.

«Студентов РГГУ (думаю, к сожалению для них) ВПШ им. И.Ильина вообще не затрагивает. Речь идет о курсах ДПО для проректоров по образовательной работе ВУЗов и о пересмотре парадигм гуманитарного знания в условиях прямого столкновения русской цивилизации с цивилизацией Запада, и соответствующих им систем ценностей — традиционных и нетрадиционных. Ни о какой идеологии речи не идет, и к советскому периоду создатели ВПШ относятся с уважением и пониманием, особенно в вопросах госстроительства и суверенитета», — написал он.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин 20 апреля призвал в своем телеграм-канале не превращать дискуссию вокруг ВПШ в политический скандал.

«Не раз говорил, повторю и сейчас: победить нашу страну извне невозможно. Опасность возникает, когда наше общество допускает внутренние распри. Поэтому враги России стремятся расколоть нас изнутри. Мы не должны этого допускать. Важно не только пресекать подобные попытки, но и самим быть мудрее: не позволять навязывать нам разрушающую повестку и искусственные противоречия», — написал он.

Встреча представителей других вузов, чьи студенты также выступили против присвоения ВПШ имени Ильина, прошла 21 апреля в Санкт-Петербурге. На мероприятии присутствовали представители СПбГУ, РАНХиГС, ВШЭ, ИТМО, БГТУ, СПбПУ Петра Великого, НГУ имени Лесгафта, ГУМРФ, СПбГУТ имени Бонч-Бруевича, РГУП, СПБГЭУ, РГПУ и ЛГУ имени Пушкина.

В этот же день конфликт вокруг ВПШ затронул ведущий программы «Вести Недели» Дмитрий Киселев. В эфире он выразил уверенность в том, что «некие активисты» стали атаковать учебный центр, вовлекая в свою акцию студентов, «с подачи скоординированных публикаций на западе». Телеведущий также призвал стороны дискуссии «не собачиться».

Встреча с ректором

Днем 19 апреля представители инициативной группы сообщили, что руководство РГГУ опубликовало объявление о встрече ректора со студентами в группе истфака, однако через 15 минут анонс мероприятия был удален, а сама встреча перешла «в закрытый формат по записи».

«Мы требуем не «воспитательной беседы», а открытой дискуссии с привлечением инициативной группы, всех желающих студентов и независимого модератора. Иначе диалог превратится в нравоучительный монолог», — написали они.

После встречи с ректором представители группы сообщили, что «администрация университета прямо сказала: мы не сможем добиться переименования силами одних студентов».

Кто входит в инициативную группу

Сайт «Рабкор» 16 апреля опубликовал интервью с «публичным лицом кампании» Дарьей Багиной, первым секретарем Московского городского комитета Ленинского коммунистического союза молодежи. На сайте КПРФ указано, что с 2017 года девушка занимала позицию помощницы депутата Госдумы Дениса Парфенова.

«В студенческой и преподавательской среде еще летом 2023 года было очень много вопросов по новому наименованию Высшей политической школы, но тогда администрация стыдливо удалила все посты про это со своих официальных источников. Вероятно, такая реакция немного усыпила бдительность общественности, но последние новости о назначении Александра Дугина руководителем ВПШ поставили окончательную точку в вопросе о том, что будет представлять собой данная школа. У студентов из рядов различных левых организаций в России возникла идея постараться привлечь к этому вопросу внимание через паблик “ВКонтакте” и петицию», — рассказала она.

Она также допустила, что ректор РГГУ был поставлен в неловкую ситуацию из-за произошедшего, однако отметила, что инициативная группа действует самостоятельно. Багина назвала «лукавством» заявления об «украинском следе» и «агентах запада», так как руководство вуза официально признало, что расклейкой листовок занимались студенты РГГУ.

Видеоинтервью с Багиной и бывшей студенткой РГГУ, членом бюро МГК ЛКСМ Ольгой Сериковой, которая также вошла в инициативную группу, было опубликовано на Youtube-канале «Рабкор» 18 апреля. Серикова рассказала о ситуации вокруг ВПШ на круглом столе Московской городской думы, отрывок ее выступления опубликовали в телеграм-канале инициативной группы.

После попыток дискредитировать акцию, инициативная группа опубликовала фотографии и имена четырех студентов второго курса РГГУ, которые вошли в оргкомитет: Станислав Стожек, Тимофей Лазарев, Егор Мухин и Василий Поваляев.

В структуру инициативной группы вошли:

стратегический отдел;

исторический отдел;

медийный отдел;

юридический отдел;

агитационный отдел;

отдел печати.

Начало работы ВПШ

Владелец телеканала «Царьград» Константин Малофеев сообщил о начале первой сессии программы дополнительного профессионального образования ВПШ в своем телеграм-канале 22 апреля. По его словам, слушателями курса «Цивилизационная идентичность России и воспитательная работа в высшей школе» стали более 70 проректоров по воспитательной работе из ведущих вузов России.

«Вводные лекции этого курса прочли мы с Александром Гельевичем Дугиным. На две смыслообразующие, базовые темы — «Империя: Историческая преемственность цивилизации России» и «Русская идентичность: философия и история», — написал он.

Представители инициативной группы также прокомментировали начало работы ВПШ.

«Их учат, как надо «воспитывать» нас, студентов. Напомним: руководитель ВПШ Александр Дугин уверял, что центр к студентам не относится никак. На деле это относится к студентами не только нашего университета», — заявили они.

Вместе с тем активисты отметили, что не обнаружили на сайте учебно-научного центра методических материалов для этого курса.