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17.04.2024 / 18:46

Возглавляемый Дугиным учебный центр им. Ильина просят проверить на реабилитацию нацизма

Учебный центр имени Ильина при РГГУ просят проверить на реабилитацию нацизма
Возглавляемый Дугиным учебный центр им. Ильина просят проверить на реабилитацию нацизма
Глеб Щелкунов / Коммерсантъ

Заместитель председателя комитета Госдумы по молодежной политике, секретарь ЦК КПРФ Владимир Исаков обратился к генпрокурору Игорю Краснову и министру науки и высшего образования Валерию Фалькову с просьбой проверить законность действий ученого совета РГГУ при создании учебно-научного центра «Высшая политическая школа им. Ивана Ильина». Обращение депутата есть в распоряжении RTVI.

Исаков считает, что интересы философа Ильина, в честь которого был назван центр, «шли вразрез с интересами и самим фактом существования нашего государства» в XX веке, а сегодня попадают под действие статьи уголовного кодекса о реабилитации нацизма (ст. 354.1 УК РФ).

«Иван Ильин открыто сам себя называл фашистом (его речь на вечере немецкого Красного Креста в 1922 г.), был официальным идеологом Русского общевоинского союза, представители которого воевали против РККА. Ильин несет историческую ответственность за участие бойцов РОВС в 1940 году в советско-финском конфликте на стороне маршала К. Маннергейма; кровавые карательные действия «Русского охранного корпуса» на Балканах против югославских партизан; координацию деятельности РОВС с «Русской освободительной армией» (РОА) А. Власова», — написал Исаков.

Парламентарий отметил, что Ильин приветствовал приход к власти в Германии Адольфа Гитлера и давал позитивные оценки деятельности Бенито Муссолини. Депутат также обратил внимание, что философ не отрекся от своих идей и поддержки фашизма после Нюрнбергского трибунала.

Среди прочего в своем обращении Исаков указал, что при выборе личности в названии учебного центра, директором которого был назначен философ Александр Дугин, не учитывалось мнение студенческого сообщества.

«Сегодня наша страна на всех фронтах борется с проявлениями фашизма и национализма, отстаивая справедливость. И данная борьба должна быть последовательна. У фашизма не может быть оттенков или национальностей. Нет украинского, немецкого фашизма — все одно. Критикуя Степана Бандеру, мы не можем обелять Ивана Ильина с его взглядами и работами», — убежден Исаков.

Днем ранее, 16 апреля, с критикой названия учебного центра выступил депутат от КПРФ Денис Парфенов. Он отметил «сильную симпатию», которую Ильин испытывал к фашизму как к форме организации политической жизни.

Учебно-научный центр «Высшая политическая школа им. Ивана Ильина» был учрежден решением ученого совета РГГУ от 27 июня 2023 года. Петиция с требованием переименования учебного центра была опубликована на сайте Change.org 12 апреля (на момент написания материала петиция набрала более 15 тысячи голосов).

В ответ на это ректор РГГУ Александр Безбородов заявил, что авторы петиции действуют «в интересах украинских спецслужб», а Ильин «никаких фашистов и нацистов не поддерживал».

Александр Дугин, по инициативе которого учебному центру было присвоено имя Ильина, также назвал в своем телеграм-канале критику в адрес центра «сетевой спецоперацией ряда недружественных государств».

В начале марта Российская академия наук исключила из списка награжденных памятной медалью в честь своего 300-летия философа Юлию Синеокую*. В интервью изданию T-invariant* (зарубежному проекту «Троицкий вариант»*), она рассказывала, что сторонники идей Дугина неоднократно совершали попытки «рейдерского захвата» Института философии РАН.

*внесены Минюстом России в реестр иноагентов

Борис Шибанов