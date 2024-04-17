Возглавляемый Дугиным учебный центр им. Ильина просят проверить на реабилитацию нацизма

Заместитель председателя комитета Госдумы по молодежной политике, секретарь ЦК КПРФ Владимир Исаков обратился к генпрокурору Игорю Краснову и министру науки и высшего образования Валерию Фалькову с просьбой проверить законность действий ученого совета РГГУ при создании учебно-научного центра «Высшая политическая школа им. Ивана Ильина». Обращение депутата есть в распоряжении RTVI.

Исаков считает, что интересы философа Ильина, в честь которого был назван центр, «шли вразрез с интересами и самим фактом существования нашего государства» в XX веке, а сегодня попадают под действие статьи уголовного кодекса о реабилитации нацизма (ст. 354.1 УК РФ).

«Иван Ильин открыто сам себя называл фашистом (его речь на вечере немецкого Красного Креста в 1922 г.), был официальным идеологом Русского общевоинского союза, представители которого воевали против РККА. Ильин несет историческую ответственность за участие бойцов РОВС в 1940 году в советско-финском конфликте на стороне маршала К. Маннергейма; кровавые карательные действия «Русского охранного корпуса» на Балканах против югославских партизан; координацию деятельности РОВС с «Русской освободительной армией» (РОА) А. Власова», — написал Исаков.

Парламентарий отметил, что Ильин приветствовал приход к власти в Германии Адольфа Гитлера и давал позитивные оценки деятельности Бенито Муссолини. Депутат также обратил внимание, что философ не отрекся от своих идей и поддержки фашизма после Нюрнбергского трибунала.

Среди прочего в своем обращении Исаков указал, что при выборе личности в названии учебного центра, директором которого был назначен философ Александр Дугин, не учитывалось мнение студенческого сообщества.

«Сегодня наша страна на всех фронтах борется с проявлениями фашизма и национализма, отстаивая справедливость. И данная борьба должна быть последовательна. У фашизма не может быть оттенков или национальностей. Нет украинского, немецкого фашизма — все одно. Критикуя Степана Бандеру, мы не можем обелять Ивана Ильина с его взглядами и работами», — убежден Исаков.

Днем ранее, 16 апреля, с критикой названия учебного центра выступил депутат от КПРФ Денис Парфенов. Он отметил «сильную симпатию», которую Ильин испытывал к фашизму как к форме организации политической жизни.

Учебно-научный центр «Высшая политическая школа им. Ивана Ильина» был учрежден решением ученого совета РГГУ от 27 июня 2023 года. Петиция с требованием переименования учебного центра была опубликована на сайте Change.org 12 апреля (на момент написания материала петиция набрала более 15 тысячи голосов).

В ответ на это ректор РГГУ Александр Безбородов заявил, что авторы петиции действуют «в интересах украинских спецслужб», а Ильин «никаких фашистов и нацистов не поддерживал».

Александр Дугин, по инициативе которого учебному центру было присвоено имя Ильина, также назвал в своем телеграм-канале критику в адрес центра «сетевой спецоперацией ряда недружественных государств».

В начале марта Российская академия наук исключила из списка награжденных памятной медалью в честь своего 300-летия философа Юлию Синеокую*. В интервью изданию T-invariant* (зарубежному проекту «Троицкий вариант»*), она рассказывала, что сторонники идей Дугина неоднократно совершали попытки «рейдерского захвата» Института философии РАН.