Государство не может полноценно следить за самозанятыми — к такому выводу пришла Счетная палата после аудита налога на профессиональный доход (НПД), проведенного по поручению Владимира Путина. Часть самозанятых не передает данные о платежах, а случаи аннулирования доходов растут. Чтобы решить проблему, власти хотят дать налоговой право отслеживать их расчеты. Чем это обернется для россиян и не пора ли всем переходить на наличку? Об этом RTVI спросил юристов.

Режим самозанятых с самого начала казался идеальной схемой: минимум бюрократии, низкие налоги (4% для физлиц, 6% для юрлиц) и легализация «теневых» доходов. Программа быстро набрала популярность: в 2019 году, когда она только запустилась, в ней зарегистрировались 38 тысяч человек, а к концу 2024-го их стало более 12 миллионов. Но за внешней простотой скрывался другой расчет — не столько упростить жизнь налогоплательщикам, сколько взять этот сегмент под контроль.

“Налоговые консультанты называли режим самозанятых «троянским конем» и предупреждали, что сначала теневые доходы выведут на свет, а затем постепенно «закрутят гайки». Опасения специалистов были не напрасны. <…> Государство, воспользовавшись удобством режима, решило «перехватить» эти доходы, вынуждая граждан оформляться в качестве ИП или переводя их отношения в рамки трудового законодательства. Это влечет за собой более высокую налоговую нагрузку и ряд обязательных социальных выплат”, — рассказал RTVI Юрий Брисов, партнер Digital & Analogue Partners.

Как работает контроль сейчас? Пока налоговая не может тотально отслеживать всех самозанятых, а банки не обязаны передавать данные по их счетам без запроса ФНС, объяснил RTVI Юрий Мирзоев, гендиректор Национальной юридической компании «Митра», член Совета «Международной ассоциации юристов и консультантов». Но если налоговая заподозрит самозанятого в сокрытии доходов, она может инициировать проверку. При обнаружении незадекларированных поступлений доначисляются налоги, пени и штрафы — от 20 до 40% от выявленной суммы, добавил эксперт. Если налогоплательщик не заплатит добровольно, ФНС обратится в суд и взыщет долг через счета, имущество или даже зарплату.

Чтобы обезопасить себя, нужно вести учет всех крупных доходов и расходов, хранить подтверждающие документы и вовремя платить налоги, советует Мирзоев. Также стоит избегать переводов крупных сумм между физлицами без объяснения цели — такие операции могут привлечь внимание налоговой.

Что изменится, если инициативу одобрят

Если ФНС получит автоматизированный доступ к банковским счетам самозанятых, как рекомендует Счетная палата, это кардинально изменит правила игры, предупредил Брисов. Уже сейчас налоговая может запрашивать информацию о транзакциях, но новый механизм позволит отслеживать их в режиме реального времени. В первую очередь проверят тех, кто активно использует переводы между физическими лицами без объяснения источников, считает Мирзоев. По его словам, банки уже обязаны выявлять счета, которые соответствуют хотя бы двум из следующих признаков:

Многочисленные контрагенты. Более 10 разных физлиц в день или 50 в месяц.

Частые операции. Более 30 транзакций в день.

Крупные суммы. Более 100 тысяч рублей в день или 1 миллиона в месяц.

Сам факт перевода денег между физлицами — не повод начислять налоги, поясняет Мирзоев. Но если средства поступают в качестве оплаты за проданное имущество или услуги, они считаются доходом и облагаются НДФЛ.

“В некоторых случаях будет безопаснее передавать деньги родственникам или друзьям за условный кофе наличкой. Узнать о такой операции налоговой значительно труднее. Однако для крупных сумм лучше оформлять договор дарения, так как подарки не облагаются налогом, если это не недвижимость, транспорт, акции или доли”, — сказал Мирзоев.

По мнению Брисова, усиление контроля обернется для самозанятых следующими рисками:

— Доначисления и штрафы за любые «сомнительные» поступления. Даже если гражданин не скрывал доходы, он будет обязан доказывать их законность.

— Рост проверок не только для самозанятых, но и для всех, чьи банковские операции вызовут вопросы.

— Уход в тень — если налоговая нагрузка резко вырастет, часть самозанятых просто вернется к расчетам наличными.

Проблема фиктивного перевода сотрудников в режим самозанятости под давлением реальна, считает Брисов. Это лишает людей социальных гарантий и усиливает неравенство.

“Такие схемы надо разоблачать. Это чистой воды злоупотребление льготным налоговым режимом. Однако, если сотрудники по собственному желанию перешли на самозанятость, чтобы совмещать несколько мест работы, иметь свободу перемещения, сохранять контроль над объектами прав интеллектуальной собственности, которые они создают и по множеству других причин, их преследование и навязывание трудовых отношений насильно — это возврат в Советский Союз”, — считает Брисов.

В то же время, усиливая контроль, ФНС рискует превратить удобный режим в ловушку для граждан, заставляя их переходить в менее выгодные режимы или, что ещё хуже, возвращаться в нелегальный сектор, резюмировал Брисов: “Баланс между этими двумя полюсами достигается только тогда, когда государство понимает, что чрезмерное давление может нанести вред как экономике, так и социальной стабильности”.