Попытка ВСУ прорвать государственную границу произошла в Глушковском районе Курской области в направлении населенного пункта Тёткино. Об этом сообщают военные корреспонденты и околовоенные паблики. Атаку отражают ивановские десантники, разведчики группировки войск «Север», пограничники и группы БПЛА.

«Как и во время прошлых атак, ВСУ стремятся уничтожить мосты через реку Сейм и ее притоки, чтобы осложнить логистику наших войск», — пишет военкор Семён Пегов.

По предположению военкоров, ВСУ пытаются «отрезать» Тёткино, для этой цели был поврежден мост вблизи Званого. Однако официального подтверждения попадания в мост пока нет. Сообщается, что на данном участке резко выросла активность украинских БПЛА, а дроны-перехватчики ВСУ пытаются зачистить небо от разведывательных «птиц» ВС РФ.

О прорыве госграницы известно, что малая группа ВСУ выдвинулась со стороны Рыжевки Сумской области. Телеграм-канал «Северный ветер», который ведут военнослужащие ВС РФ, сообщает, что на этом направлении во время марша были подбиты две инженерные машины разграждения (предназначенные для прокладки колонного пути на местности, проделывания проходов в завалах); одна машина разминирования УР-77, она же «Змей Горыныч»; два квадроцикла.

Активность украинских формирований наблюдается и на северном фланге. На противоположном от Теткино берегу реки Сейм ВСУ сосредоточили живую силу и технику в урочище Грядка и селе Отруба, но попыток форсирования водной преграды пока не наблюдается, сообщает телеграм-канал «Рыбарь».

«Вчера противник проделывал проход в своих минных полях, сегодня попытался прорубить себе дорогу в наших, но потерял три инженерные машины. Хотя и попытался изолировать поле боя дронами. Слишком очевидный участок границы для провокаций, чтобы они остались безнаказанными. Повторюсь, сил на масштабное вторжение, аналогичное прошлогоднему у ВСУ сейчас нет. Но подобные „выступления“ накануне 9 мая абсолютно ожидаемы. Наравне с массированными комбинированными атаками по Крыму», — пишет военкор «Комсомольской правды» Александр Коц.

Российские военные знали о готовящемся ударе и были к нему готовы, утверждает военкор Александр Сладков.

«А мы знали, что пойдут. И вели комплексные работы на этом участке границы, не могу писать какие. Но работали заранее, спасибо разведке. Плюс ко всему, обратите внимание на одно из сообщений во вчерашней сводке: мы, накануне, мощно били по Конотопу, это ближайший украинский город к нашему Теткино. И били „по Сумскому приграничью“ это упреждающие удары», — пишет корреспондент ВГТРК.

Глава Чечни Рамзан Кадыров в своих соцсетях ещё 3 мая писал, что вооруженные силы Украины предпринимают попытки проникнуть на территорию Курской области. Их сдержали бойцы спецназа «Ахмат» во взаимодействии со штурмовыми группами 2-й бригады спецназа, 15 танкового полка 1-й мотострелковой роты, сообщил глава Чечни.

«Сумское направление. Здесь нацисты из ВСУ стараются снова проникнуть на территорию России. Никак не уймутся бедолаги после позорного изгнания с российской земли. Группа противника разгромлена точными ударами», — написал Кадыров.

ВСУ предпринимали попытки прорваться в Тёткино во время масштабного наступления в Курскую область в августе 2024 года. Тогда им это осуществить не удалось. Украинские и российские osint-паблики до сих пор указывают под контролем ВСУ российскую территорию за рекой Сейм в районе пустующего хутора Отруба.