В начале месяца в ЦБ поддержали инициативу Госдумы о введении уголовной ответственности для дропперов, а также ограничения числа банковских карт, выдаваемых в одни руки. В своей колонке для RTVI партнер коллегии адвокатов «Фрейтак и сыновья» Вадим Багатурия рассказывает, действительно ли эти меры необходимы, а также о том, как банки по сути сами вовлекают детей в преступные схемы.

Кошелек, который ты отдал

Некоторые наивные люди могут предположить, что индивидуумы, предоставляющие свои счета или карты злоумышленникам, могут быть не осведомлены о преступных схемах. На мой взгляд «пострадавшие» прекрасно понимают суть происходящего.

Ведь любой здравомыслящий человек, когда к нему обращаются с просьбой: «Друг, открой карточку и дай ее нам», задумается о законности такой просьбы. Банковская карта — предмет индивидуального пользования, своего рода персональный кошелек. Вы же не отдадите никому свой кошелек, правда? Но, даже если представить, что давший карточку действительно не осведомлен, зачем он это сделал, работает классический принцип: незнание закона не освобождает от ответственности.

Примечательно, что введение новой статьи для дропперов, по сути, идет им на пользу. Сейчас их привлекают к ответственности сразу по нескольким статьям: обналичивание, незаконная банковская деятельность, неправомерный оборот средств платежей, легализация преступно нажитых доходов и участие в организованном преступном сообществе.

Если законопроект о персонализированной ответственности для дропперов будет принят и статья 187-я о неправомерном обороте средств платежей будет дополнена, это станет для них плюсом. Ведь они действительно участвуют в преступлении, но оно не столь тяжкое, как участие в организованном преступном сообществе — а прецеденты, когда обычные дропперы становятся фигурантами таких дел, уже существуют.

Детские карты, взрослые проблемы

Относительно предложения спикера Госдумы Володина о введении уголовной ответственности с 14 лет за дроперство: я согласен с этой инициативой, но при важном условии — если будут внесены изменения в законодательство о выдаче карт несовершеннолетним.

Если банки продолжат выдавать карты лицам младше 18 лет, возникает парадокс: финансовые организации подталкивают подростков к участию в дропперских схемах.

Когда у обладателя неокрепшего ума есть карта, и появляется «добрый дядя» с предложением заработка, соблазн становится слишком велик.

Поэтому, если мы говорим о привлечении к ответственности с 14 лет, необходимо также ограничить и банки, которые норовят буквально каждому ребенку всучить свою карту, желательно кредитную. За последний месяц ко мне обратилось несколько родителей, шокированных долгами детей по кредитным картам, выданным без согласия законных представителей.

В Гражданском кодексе существует понятие эмансипации, которая наступает в 16 лет, но лишь по ограниченному количеству оснований — выход на работу или заключение брака. До 18 лет люди остаются несовершеннолетними, однако банки все равно предоставляют им карты. Фактически алчность финансовых организаций толкает подростков к преступным схемам.

Так что если государство будет вводить уголовную ответственность за дропперство с 14 лет, я в связи с этим поддержу только одно решение — запрет на выдачу карт детям. Если вы хотите привлекать детей к ответственности, то сначала сделайте все, чтобы они не могли стать дропперами.

Карточки в разумных пределах

Что касается инициативы ЦБ по ограничению количества карт, я не вижу здесь противоречий с конституционными правами граждан — то есть ограничения их финансовой свободы. В реальной жизни количество карт обычно соответствует количеству банков, услугами которых пользуется гражданин. У меня две карты двух банков, и лично мне больше не требуется.

Количество счетов не нужно ограничивать, а вот количество карточек должно быть разумным. Я бы ввел ограничение: две дебетовые карты и одна кредитная на один банк.

В целом, с точки зрения Конституции здесь нет противоречий. Уверен, что при необходимости Конституционный суд обоснует такое решение заботой государства о том, чтобы граждан не втягивали в нелегальные финансовые схемы. Похожая ситуация была при введении ОСАГО. Многие возмущались обязательностью этого платежа, но Конституционный суд разъяснил, что эта мера направлена на защиту имущественных прав граждан в случае ДТП. И здесь сработает аналогичная логика.

Эксцесс исполнителя

Сегодня банки строго относятся к переводам клиентов, часто блокируя даже переводы родственникам. Возможно стоит создать механизм компенсации ущерба добросовестным гражданам?

И да, и нет. Согласно 115-му федеральному закону, банки обязаны противодействовать легализации преступных доходов и отслеживать подозрительные транзакции. Любой банк обоснует необходимость мер комплаенса, и доказать противоположное в суде будет практически невозможно.

Поэтому теоретически механизм компенсации стоило бы разработать, но на практике он вряд ли будет действовать, поскольку банки всегда найдут объяснение своим действиям, а клиент как более слабая сторона не сможет собрать достаточно доказательств обратного.

Кто становится дроппером

Многие считают, что дропперами становятся социально уязвимые группы из-за нужды в деньгах. Я с этим не согласен. Люди участвуют в таких схемах из-за недостатка критического мышления и нездорового авантюризма. Среднестатистический здравомыслящий человек, даже испытывая финансовые трудности, вряд ли согласится на такое сомнительное предприятие, поэтому за участием в нем кроется исключительно в желании легкого обогащения.

Также скажу, что конкретизация определенных норм в уголовном законодательстве дает возможность правоприменителю реагировать на проблему точечно, а не размыто. У нас есть множество «резиновых» статей — об участии в преступном сообществе, о хулиганстве, о мошенничестве.

Создание конкретных правовых норм снижает возможность произвольного привлечения людей к ответственности.

Так, дропперы формально совершают преступление, но объективно не участвуют в организованном преступном сообществе. К ним приходит эмиссар от мошенников с предложением предоставить карту за плату. Люди не принимают активного участия в преступлении, но несут ответственность за соучастие в особо тяжких преступлениях наравне с его организаторами. Поэтому конкретизация их статуса в Уголовном кодексе — шаг к более справедливому правосудию.

И, конечно, нельзя не отметить, что любое ограничение приводит к попыткам его обойти. Мое мнение: государство могло бы искоренить проблему обналичивания, оптимизировав систему налогообложения. Природа обналички — это обход налогов. Если дать возможность платить налоги более оптимально, проблема обналичивания уйдет сама собой.

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