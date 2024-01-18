Украинские СМИ призывают готовиться к новой масштабной атаке армии России. Спецкор RTVI Алексей Сочнев рассказывает, почему Украина начала обстреливать крупные российские города, что происходит на фронте, а также о мобилизационном потенциале сторон и слухах о сбитии двух уникальных российских самолетов.

Почему ВСУ стали активно обстреливать крупные российские города

Ситуация вполне явно была прокомментирована государственными деятелями Украины, в том числе Зеленским, который сказал, что западные партнеры до определенного момента не разрешали ВСУ атаковать те цели, которые украинцы хотели, чтобы не допустить эскалации конфликта. В своей речи он буквально заявил, что, не давая Украине проводить такую эскалацию, Запад фактически не давал ей победить.

После турне Зеленского по европейским странам, где ему удалось собрать внушительную сумму денег, а также военных и финансовых гарантий, его настроение, как и настроение украинской элиты несколько приподнялось. Насколько я понимаю, денег на полгода нормального ведения войны и существования украинского бюджета они получили.

Можно сделать вывод, что во время этих встреч были достигнуты не только договоренности по деньгам и вооружениям, но и сняты те запреты на атаки определенных целей на территории России. В результате мы можем наблюдать, как Белгород становится фактически прифронтовым городом. Под ударом могут оказаться также Брянск, Курск и даже Воронеж.

Сможет ли европейский ВПК выполнить оборонный заказ Украины

Конечно, деньги — деньгами, но для того, чтобы поставлять оружие, его еще нужно производить.

Здесь можно долго рассуждать о том, что европейский военно-промышленный комплекс находится в упадке, но я бы не стал ставить на нем крест.

Впрочем, стоит отметить, что перестраивать промышленность под конфликт, в котором участвует другая страна, — так себе инициатива. Особенно если учесть, что снаряды и военную технику должны будут производить частные структуры, которые государство не может заставить работать на эту историю, если они сами не захотят. А в них рассуждают просто: сегодня Украина за нас, а завтра она помирится с Россией, и ситуация будет совершенно другой, а вложенные в расширение производства деньги — сгорят.

Для того чтобы изменить образ мышления бизнеса, необходима сильнейшая идеологическая обработка, и она идет. Эта обработка направлена на то, чтобы дать государственные гарантии частным фирмам, производящим оружие и военную технику. Поскольку украинская тема вызывает у руководства этих компаний сомнения, теперь начались разговоры о том, что Россия нападет на Евросоюз, и здесь уже речь идет о собственной безопасности. Таким образом производители смогут получить долговременные контракты для тех огромных объемов производства, которые необходимы, но уже с пометкой, что это не просто оборонный заказ, а подготовка к большой войне России с Европой.

В эту концепцию отлично ложится и статья в Bild с якобы слитыми планами российских военных по пробитию Сувалкского коридора (которые в реальности являются просто смоделированной ситуацией для учений НАТО), и заявления министра обороны Швеции о том, что он не исключает войну с Россией. Последний, правда, не на шутку напугал граждан своей страны, которые бросились в магазины скупать товары первой необходимости. Сложности с реализацией такой информационной стратегии, конечно, неизбежны, поскольку Путин молчать не станет и будет все это высмеивать, говоря, что ничего такого не предполагается.

Кстати, в плане учений, который опубликовал Bild, ничего из ряда вон выходящего нет, такие сценарии и должны разрабатываться. Если армия не готовится к войне, то копает картошку или строит дачи генералам. Она должна отрабатывать и захват чужой территории, и нападения, и любые возможные риски. Это их работа, они за это деньги получают.

Пока же на Украине наблюдается самый серьезный снарядный голод за время конфликта, однако, голь на выдумку хитра — бойцы ВСУ вместо артиллерии используют рои fpv-дронов, и если раньше это были только дроны-камикадзе, то теперь появились и fpv-дроны со сбросом ВОГ-17 (выстрел осколочный гранатометный).

Провалилось ли наступление российской армии

Разговоры о том, что наступление российской армии провалилось — очевидная ложь. Это удобная история, чтобы создать иллюзию паритета. Посмотрите, говорят представители украинского военно-политического руководства, мы действительно проиграли свое контрнаступление, но и они — свое!

Но российское командование не говорило ничего о планах и целях наступательных действий. То, что произошло в Авдеевке, стало неожиданностью для всех и ознаменовало перехват инициативы российской стороной, в итоге началось давление на ВСУ по всей линии фронта. Авдеевка из укрепрайона, плацдарма для будущего взятия Донецка, превратилась в мышеловку. Положение украинских военных не смогли улучшить даже лучшие подразделения украинской армии, которые туда перекинули — причем перекинули буквально всех, кого могли. При этом главком ВСУ Залужный допустил, что они Авдеевку рано или поздно сдадут. Я думаю, что это может произойти где-то в марте.

Ситуация у украинцев там по-настоящему безвыходная — когда ты проиграл фланги хорошо укрепленного города, который нельзя штурмовать в лоб, он потерян и становится капканом. Перед тем, как капкан захлопнется, самым разумным решением будет его покинуть. Сейчас там держат бойцов под ежедневными бомбардировками только из-за политического решения удерживать Авдеевку.

К тому же, говоря, что россияне выдохлись, украинцы умалчивают о ситуации с погодой — в холода сложно наступать, выходят из строя дроны, один из важнейших элементов современных боевых действий.

Российские военные в свою очередь достигли определенных рубежей и ждут благоприятных условий, чтобы всю эту историю продолжить.

В целом же никакого наступления российской армии не было. Было серьезное улучшение позиций с неожиданным и серьезным ударом по Авдеевке. Сейчас давление на всех фронтах не ослабевает, оно продолжается с определенными успехами, за исключением, пожалуй, купянского направления. Здесь улучшить позиции действительно не удалось, поскольку российские военные уперлись в Синьковку, которую очень крепко держат ВСУ.

Действительно ли наступательные действия истощили российские резервы

В то время как украинское командование заявляет о «провале российского наступления», в украинских же СМИ только и говорят о том, что Россия вот-вот устроит контрнаступление на одном из участков фронта — причем называются все участки фронта, какие только можно. В связи с этим возникает вопрос: если вы утверждаете, что у российской армии не осталось резервов и все они сточились под Авдеевкой, то за счет чего это все будет происходить?

Я не исключаю, что такой удар будет нанесен, и силы для него есть. Они были собраны за последнее время — те добровольцы, о которых заявлял Дмитрий Медведев. Эти люди еще не были введены в бой, они проходили обучение вдали от линии фронта. Такой удар может произойти так же, как и в случае с Авдеевкой — то есть в том месте, где будет возможность накопить эти силы и ввести их в бой незаметно.

При этом я бы посоветовал украинцам посмотреть на изменение линии фронта на бахмутском направлении, где сейчас российская армия продвигается на километры, приближаясь к Часову Яру. Забрав свои силы под Авдеевку, ВСУ оказались не в состоянии удерживать те фланги, которые должны были гарантировать будущую блокаду и взятие Бахмута, обещанную западным партнерам Зеленским. Теперь, конечно, этот город им взять не удастся, если даже они сконцентрируют на подступах к нему серьезную группировку.

Удалось ли украинцам сбить самолеты А-50 и Ил-22М11

Главком ВСУ Валерий Залужный пишет, что украинцам удалось сбить самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления А-50 и воздушный командный пункт Ил-22М11. Чем они это могли сделать — непонятно, так как это происходило в районе Азовского моря, и добить до туда украинские системы ПВО не могли. Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков сказал, что у него нет информации о потере этих самолетов.

Однако в сети действительно появилась фотография хвостового оперения Ил-22, посеченного поражающими элементами ракеты. Российские блогер Fighterbomber, военный летчик, недвусмысленно дал понять в своем посте, что, скорее всего, это результат дружеского огня. Впрочем, такие случаи были и с российской, и с украинской стороны, так что если это произошло, то ничего удивительного в этом нет.

Это предполагаемое событие активно обсуждают в соцсетях.

Стоит отметить, что потеря А-50 действительно была бы для России трагедией, сравнимой с потерей крейсера «Москва». Эти радиолокационные самолеты больше не производятся, а их парк насчитывает всего три единицы.

Нужна ли России новая волна мобилизации

Для позиционных боев, которые мы сейчас видим, мобилизация не нужна, пока достаточно тех ресурсов, о которых я говорил выше. А вот со стороны Украины провести ее успешно просто жизненно необходимо (слишком серьезные были потери в ходе контрнаступления). И хотя в Верховной Раде не приняли закон о мобилизации, он фактически уже действует.

Сотрудникам ТЦК (территориальные центры комплектования, аналог российских военкоматов) дали негласное разрешение ловить всех, кого попало — не только конкретных людей, которых они должны искать, а вообще всех годных к военной службе мужчин. По городам Украины идут облавы в автобусах, спортивных клубах, кафешках, даже любителей зимней рыбалки отправляют в военкомат. Стоит отдать должное украинским военкомам — им удалось собрать достаточно много людей, что тоже способствует подъему настроения представителей украинских элит.

Однако не лишним будет обратить внимание и на настроение самих украинских военнослужащих. На вопрос, «что происходит на линии фронта?», они отвечают «мы выживаем». Впрочем, других вариантов у них и нет.

Готова ли Россия к переговорам, и на каких условиях

Теперь речь на них уже пойдет о том, что за Россией должны остаться все территории, включенные в российскую конституцию. Но такова реальность. Уверен, это не вызовет никакого бунта в ВСУ, где отлично понимают ситуацию «на земле».

Вопрос скорее обращен к обществу, и тут мы видим интересную ситуацию. Во время соцопросов люди, живущие в прифронтовых областях, практически единогласно выступают за переговоры. Те, кто живут в центральных областях Украины, говорят, мол, победить мы не победим, но сдаваться точно не стоит. А жители западной части Украины кричат, что биться надо до победы. Так что все зависит от того, насколько люди близко находятся к линии боевого соприкосновения.

Но если США окончательно перестанут помогать ВСУ, а Германии не удастся убедить своих граждан в необходимости увеличения помощи, я не знаю, кто будет спасать Украину. Вряд ли есть другие страны, которые на это способны.

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