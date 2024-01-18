Украинские СМИ призывают готовиться к новой масштабной атаке армии России. Спецкор RTVI Алексей Сочнев рассказывает, почему Украина начала обстреливать крупные российские города, что происходит на фронте, а также о мобилизационном потенциале сторон и слухах о сбитии двух уникальных российских самолетов.

Почему ВСУ стали активно обстреливать крупные российские города

Ситуация вполне явно была прокомментирована государственными деятелями Украины, в том числе Зеленским, который сказал, что западные партнеры до определенного момента не разрешали ВСУ атаковать те цели, которые украинцы хотели, чтобы не допустить эскалации конфликта. В своей речи он буквально заявил, что, не давая Украине проводить такую эскалацию, Запад фактически не давал ей победить.

@vvgladkov / Telegram

После турне Зеленского по европейским странам, где ему удалось собрать внушительную сумму денег, а также военных и финансовых гарантий, его настроение, как и настроение украинской элиты несколько приподнялось. Насколько я понимаю, денег на полгода нормального ведения войны и существования украинского бюджета они получили.

Можно сделать вывод, что во время этих встреч были достигнуты не только договоренности по деньгам и вооружениям, но и сняты те запреты на атаки определенных целей на территории России. В результате мы можем наблюдать, как Белгород становится фактически прифронтовым городом. Под ударом могут оказаться также Брянск, Курск и даже Воронеж.

Сможет ли европейский ВПК выполнить оборонный заказ Украины

Конечно, деньги — деньгами, но для того, чтобы поставлять оружие, его еще нужно производить.

Здесь можно долго рассуждать о том, что европейский военно-промышленный комплекс находится в упадке, но я бы не стал ставить на нем крест.

Впрочем, стоит отметить, что перестраивать промышленность под конфликт, в котором участвует другая страна, — так себе инициатива. Особенно если учесть, что снаряды и военную технику должны будут производить частные структуры, которые государство не может заставить работать на эту историю, если они сами не захотят. А в них рассуждают просто: сегодня Украина за нас, а завтра она помирится с Россией, и ситуация будет совершенно другой, а вложенные в расширение производства деньги — сгорят.

Для того чтобы изменить образ мышления бизнеса, необходима сильнейшая идеологическая обработка, и она идет. Эта обработка направлена на то, чтобы дать государственные гарантии частным фирмам, производящим оружие и военную технику. Поскольку украинская тема вызывает у руководства этих компаний сомнения, теперь начались разговоры о том, что Россия нападет на Евросоюз, и здесь уже речь идет о собственной безопасности. Таким образом производители смогут получить долговременные контракты для тех огромных объемов производства, которые необходимы, но уже с пометкой, что это не просто оборонный заказ, а подготовка к большой войне России с Европой.

Senior Airman Stephani Barge / U.S. Air Force / AP

В эту концепцию отлично ложится и статья в Bild с якобы слитыми планами российских военных по пробитию Сувалкского коридора (которые в реальности являются просто смоделированной ситуацией для учений НАТО), и заявления министра обороны Швеции о том, что он не исключает войну с Россией. Последний, правда, не на шутку напугал граждан своей страны, которые бросились в магазины скупать товары первой необходимости. Сложности с реализацией такой информационной стратегии, конечно, неизбежны, поскольку Путин молчать не станет и будет все это высмеивать, говоря, что ничего такого не предполагается.

Кстати, в плане учений, который опубликовал Bild, ничего из ряда вон выходящего нет, такие сценарии и должны разрабатываться. Если армия не готовится к войне, то копает картошку или строит дачи генералам. Она должна отрабатывать и захват чужой территории, и нападения, и любые возможные риски. Это их работа, они за это деньги получают.

Пока же на Украине наблюдается самый серьезный снарядный голод за время конфликта, однако, голь на выдумку хитра — бойцы ВСУ вместо артиллерии используют рои fpv-дронов, и если раньше это были только дроны-камикадзе, то теперь появились и fpv-дроны со сбросом ВОГ-17 (выстрел осколочный гранатометный).

Провалилось ли наступление российской армии

Разговоры о том, что наступление российской армии провалилось — очевидная ложь. Это удобная история, чтобы создать иллюзию паритета. Посмотрите, говорят представители украинского военно-политического руководства, мы действительно проиграли свое контрнаступление, но и они — свое!

Но российское командование не говорило ничего о планах и целях наступательных действий. То, что произошло в Авдеевке, стало неожиданностью для всех и ознаменовало перехват инициативы российской стороной, в итоге началось давление на ВСУ по всей линии фронта. Авдеевка из укрепрайона, плацдарма для будущего взятия Донецка, превратилась в мышеловку. Положение украинских военных не смогли улучшить даже лучшие подразделения украинской армии, которые туда перекинули — причем перекинули буквально всех, кого могли. При этом главком ВСУ Залужный допустил, что они Авдеевку рано или поздно сдадут. Я думаю, что это может произойти где-то в марте.

Пресс-служба президента Украины

Ситуация у украинцев там по-настоящему безвыходная — когда ты проиграл фланги хорошо укрепленного города, который нельзя штурмовать в лоб, он потерян и становится капканом. Перед тем, как капкан захлопнется, самым разумным решением будет его покинуть. Сейчас там держат бойцов под ежедневными бомбардировками только из-за политического решения удерживать Авдеевку.

К тому же, говоря, что россияне выдохлись, украинцы умалчивают о ситуации с погодой — в холода сложно наступать, выходят из строя дроны, один из важнейших элементов современных боевых действий.

Российские военные в свою очередь достигли определенных рубежей и ждут благоприятных условий, чтобы всю эту историю продолжить.

В целом же никакого наступления российской армии не было. Было серьезное улучшение позиций с неожиданным и серьезным ударом по Авдеевке. Сейчас давление на всех фронтах не ослабевает, оно продолжается с определенными успехами, за исключением, пожалуй, купянского направления. Здесь улучшить позиции действительно не удалось, поскольку российские военные уперлись в Синьковку, которую очень крепко держат ВСУ.

Действительно ли наступательные действия истощили российские резервы

В то время как украинское командование заявляет о «провале российского наступления», в украинских же СМИ только и говорят о том, что Россия вот-вот устроит контрнаступление на одном из участков фронта — причем называются все участки фронта, какие только можно. В связи с этим возникает вопрос: если вы утверждаете, что у российской армии не осталось резервов и все они сточились под Авдеевкой, то за счет чего это все будет происходить?

Ukrainian 110th mechanized brigade / AP

Я не исключаю, что такой удар будет нанесен, и силы для него есть. Они были собраны за последнее время — те добровольцы, о которых заявлял Дмитрий Медведев. Эти люди еще не были введены в бой, они проходили обучение вдали от линии фронта. Такой удар может произойти так же, как и в случае с Авдеевкой — то есть в том месте, где будет возможность накопить эти силы и ввести их в бой незаметно.

При этом я бы посоветовал украинцам посмотреть на изменение линии фронта на бахмутском направлении, где сейчас российская армия продвигается на километры, приближаясь к Часову Яру. Забрав свои силы под Авдеевку, ВСУ оказались не в состоянии удерживать те фланги, которые должны были гарантировать будущую блокаду и взятие Бахмута, обещанную западным партнерам Зеленским. Теперь, конечно, этот город им взять не удастся, если даже они сконцентрируют на подступах к нему серьезную группировку.

Удалось ли украинцам сбить самолеты А-50 и Ил-22М11

Главком ВСУ Валерий Залужный пишет, что украинцам удалось сбить самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления А-50 и воздушный командный пункт Ил-22М11. Чем они это могли сделать — непонятно, так как это происходило в районе Азовского моря, и добить до туда украинские системы ПВО не могли. Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков сказал, что у него нет информации о потере этих самолетов.

А-50
Sergei Ilnitsky / EPA / TASS

Однако в сети действительно появилась фотография хвостового оперения Ил-22, посеченного поражающими элементами ракеты. Российские блогер Fighterbomber, военный летчик, недвусмысленно дал понять в своем посте, что, скорее всего, это результат дружеского огня. Впрочем, такие случаи были и с российской, и с украинской стороны, так что если это произошло, то ничего удивительного в этом нет.

Это предполагаемое событие активно обсуждают в соцсетях.

Стоит отметить, что потеря А-50 действительно была бы для России трагедией, сравнимой с потерей крейсера «Москва». Эти радиолокационные самолеты больше не производятся, а их парк насчитывает всего три единицы.

Нужна ли России новая волна мобилизации

Для позиционных боев, которые мы сейчас видим, мобилизация не нужна, пока достаточно тех ресурсов, о которых я говорил выше. А вот со стороны Украины провести ее успешно просто жизненно необходимо (слишком серьезные были потери в ходе контрнаступления). И хотя в Верховной Раде не приняли закон о мобилизации, он фактически уже действует.

Сотрудникам ТЦК (территориальные центры комплектования, аналог российских военкоматов) дали негласное разрешение ловить всех, кого попало — не только конкретных людей, которых они должны искать, а вообще всех годных к военной службе мужчин. По городам Украины идут облавы в автобусах, спортивных клубах, кафешках, даже любителей зимней рыбалки отправляют в военкомат. Стоит отдать должное украинским военкомам — им удалось собрать достаточно много людей, что тоже способствует подъему настроения представителей украинских элит.

Однако не лишним будет обратить внимание и на настроение самих украинских военнослужащих. На вопрос, «что происходит на линии фронта?», они отвечают «мы выживаем». Впрочем, других вариантов у них и нет.

Олег Харсеев / Коммерсантъ

Готова ли Россия к переговорам, и на каких условиях

Теперь речь на них уже пойдет о том, что за Россией должны остаться все территории, включенные в российскую конституцию. Но такова реальность. Уверен, это не вызовет никакого бунта в ВСУ, где отлично понимают ситуацию «на земле».

Вопрос скорее обращен к обществу, и тут мы видим интересную ситуацию. Во время соцопросов люди, живущие в прифронтовых областях, практически единогласно выступают за переговоры. Те, кто живут в центральных областях Украины, говорят, мол, победить мы не победим, но сдаваться точно не стоит. А жители западной части Украины кричат, что биться надо до победы. Так что все зависит от того, насколько люди близко находятся к линии боевого соприкосновения.

Но если США окончательно перестанут помогать ВСУ, а Германии не удастся убедить своих граждан в необходимости увеличения помощи, я не знаю, кто будет спасать Украину. Вряд ли есть другие страны, которые на это способны.

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