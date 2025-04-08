На фоне заявлений Трампа о возможном военном ударе, Тегеран не только приводит в повышенную готовность свои военные базы, но и «раскручивает гайки». Эксперт по Ближнему Востоку Никита Смагин рассказывает об американо-иранском противостоянии и неожиданной либерализации в Иране.

Иранские власти фактически отстали от женщин в вопросе соблюдения хиджаба, хотя еще несколько месяцев назад намеревались идти исключительно по пути ужесточения наказаний. В то же время Верховный лидер Ирана Али Хаменеи говорит, что американцы пожалеют, если «попытаются поднять мятеж в Иране». Его заявление немаловажно — оно показывает, что иранские власти больше удара США или Израиля боятся своего же народа. На фоне турбулентности они стараются пойти ему навстречу.

Трамп нагнетает

В последние дни градус напряженности в заявлениях между США и Ираном достиг новых беспрецедентных высот. В авангарде «ястребиной» политики остается президент США Дональд Трамп. Если в последние месяцы о возможном ударе по Ирану упоминали только американские анонимные источники, а сами власти США лишь намекали на возможность такого сценария, то теперь о военной операции заговорили открыто. Трамп прямо заявил, что Ирану в случае отказа пойти на сделку по ядерной программе грозят «бомбардировки, подобных которым они никогда не видели».

Иранский ответ не заставил себя ждать. Пока духовный лидер Ирана дипломатично заявил о «жестком ответе» в случае американского нападения, в иранском Меджлисе пошли куда дальше, пообещав «отрезать ногу» любому агрессору, который вторгнется на иранскую территорию.

Грозную полемику обе стороны пытаются подкрепить реальными действиями. США начали наращивать военное присутствие в ближневосточном регионе, перебрасывая сюда новые авианосные группы. Ранее Трамп объявил войну йеменским хуситам, указывая на то, что это часть кампании давления, направленной против Ирана. Тегеран тоже без дела не сидел и привел в повышенную готовность свои ракеты в подземных объектах.

Кажется, что стороны как никогда близко подошли к грани прямого военного конфликта.

О том, что Трамп может в течение нескольких недель вместе с Израилем начать войну против Ирана, пишет и западная прессы, ссылаясь на утечки из администрации американского президента.

Но на фоне кричащих заголовков ускользает важная деталь — Тегеран смягчил переговорную позицию, заявив, что готов к диалогу с США. Правда только через посредников, от прямых переговоров он все так же отказывается. Но это все же шаг вперед по сравнению с категоричным «нет», которое иранские политики озвучивали на протяжении последних месяцев. Так могут ли стороны все-таки избежать войны и решить вопрос за столом переговоров?

Поезд уходит

Конечно, Трамп уверяет, что все идет по плану и вот-вот начнутся прямые переговоры. Однако формулировки он использует странные, и, очевидно, с иранской стороной никак не согласованные. Пока Тегеран упорно твердит о согласии только на переговоры через посредников, президент США заявляет, что прямой переговорный процесс не просто вероятен, но уже идет. Как такое возможно — непонятно. Правда, может это и не так важно: все-таки главный вопрос не в том, как говорить, а в том, способны ли стороны хотя бы о чем-то договориться, дабы избежать крайних сценариев.

В таком развитии ситуации заинтересовано множество стран как на Ближнем Востоке, так и за его пределами. Более того, они готовы помочь США и Ирану достичь компромисса. Так, Оман может выступить посредником для непрямых переговоров. Содействовать диалогу готова и Москва, чтобы стороны договорились, «пока поезд не ушел», как выразились в МИД РФ.

Впрочем, переживания различных игроков вряд ли всерьез беспокоят Трампа, который требует исключительно быстрого решения. Он настаивает на том, что Иран должен сесть за стол переговоров и быстро договориться. То есть американский президент хочет, чтобы за этим столом особых переговоров и не было — Тегеран просто принял условия США, а Трамп внес в актив новое достижение.

Какие здесь могут быть условия — пока не совсем понятно. Трамп не озвучивал, чего конкретно он хочет от иранской стороны. Однако в ходе прошлого президентства его команда уже выдвигала внушительный список требований. По сути тогда Трамп предложил Ирану капитулировать по всем направлениям, отказавшись от ядерной программы, разработки ракет и беспилотников, а также поддержки своих союзников, вроде ХАМАС, «Хезболлы» и хуситов. В Тегеране ожидают, что в этот раз запросы могут оказаться не менее впечатляющими.

В результате «сделка Трампа» должна связать иранскую сторону по рукам и ногам, а взамен не дать ничего существенного.

Возможно, будут отменены какие-то санкции, но и здесь Вашингтон не может гарантировать, что следующий президент не вернет все ограничения обратно. Ведь ровно так сделал сам Трамп — Барак Обама отменил санкции в отношении Ирана, а республиканец их все восстановил в одночасье.

Поэтому логичным поведением для Тегерана скорее будет затягивание времени. Можно согласиться на непрямые переговоры, чтобы вступить в долгий и сложный диалог, тем самым оттянув драматичную развязку. Вот только вряд ли Трамп не понимает этого умысла. И от этого скорая атака становятся все более реалистичной перспективой.

Либерализация от страха

То, что Иран пытается играть с США в свою игру, не отменяет вполне реального страха перед перспективой удара, который выдает шквал противоречивых заявлений. Так, пока МИД страны публично заверяет, что «Иран никогда и ни при каких условиях не пойдет по пути создания ядерного оружия», в иранском Меджлисе (парламенте) говорят ровно обратное, призывая создать ядерное оружие «для равного диалога с Западом».

С другой стороны, еще более странные дела творятся на внутреннем поприще. Рупор иранских консерваторов, газета «Кейхан» (что-то вроде иранского Fox News), написала статью о том, что Трамп заслуживает смерти за распоряжение убить генерала Касема Сулеймани во время своего первого президентского срока.

Надо сказать, такая риторика для иранских СМИ привычна — здесь не стесняются в формулировках по поводу представителей Израиля или США. Но в этот раз совет по надзору за прессой вынес газете «Кейхан» письменное предупреждение, сославшись на то, что публикация «противоречит национальным интересам». То есть в стране, официальным лозунгом которой остается «Смерть Америке!», власти предостерегают прессу от антиамериканских заявлений. Причем кого — газету, которую все эти годы считали чуть ли не рупором самого Хаменеи!

Еще более удивительные вещи происходят в деле борьбы за соблюдение исламского дресс-кода. Еще недавно — осенью 2022 года — в людей без преувеличения стреляли дробью за то, что они протестовали против этой нормы. Но теперь с улиц гонят уже сторонников хиджаба. В конце марта власти страны разогнали демонстрацию, в рамках которой иранские консерваторы призывали власти ужесточить меры по борьбе с требованием для женщин носить этот элемент одежды. Митинг был организованным и стоял у Меджлиса, призывая «навести порядок» в вопросе исламского дресс-кода. Этих людей можно сравнить с российским НОД, члены которого стоят пикетами у Госдумы и требуют заложить в межконтинентальные баллистические ракеты полетные задания на Вашингтон.

То, что власти Ирана всерьез опасаются давить по вопросу хиджаба, было понятно уже несколько месяцев назад. В декабре 2024 года было приостановлено исполнение нашумевшего закона об ужесточении наказания за несоблюдения исламского дресс-кода. Но сейчас ситуация продвинулась еще дальше. Похоже, что принято решение просто закрыть этот вопрос. Не только ужесточения не будет, но теперь давление оказывается не на тех, кто ходит без платка, а на тех, кто настаивает на соблюдении нормы хиджаба.

Логика такого поведения понятна: на фоне возможных ударов Израиля и США власти Ирана опасаются народного восстания.

Таким образом, они пытаются идти навстречу большинству, чтобы заполучить его лояльность. Не факт, что стратегия окажется верной. Все-таки за счет такой «либерализации» власти могут лишиться поддержки исламских лоялистов — той самой части населения, которая оставалась базой поддержки консерваторов и Исламской Республики. А вот заполучить симпатию большинства вряд ли получится — слишком много накопилось претензий у критиков.

Однако сама ситуация выглядит почти анекдотичной. Кампания давления и угроз со стороны Трампа пока не привела к прорыву на поприще переговоров с Ираном. Но в том же время она уже стала фактором, где Тегеран, опасаясь собственного общества больше, чем американцев, пытается сбавить градус и раскручивает гайки. Как бы то ни было, президент США пусть и косвенно, но уже продвинулся в деле освобождения иранских женщин от ненавистных им запретов. А вот удастся ли ему напугать Иран настолько, чтобы он принял все американские условия — вопрос пока открытый.

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