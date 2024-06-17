Бюджетный комитет Госдумы одобрил законопроект о налоговой реформе, которая в том числе предусматривает прогрессивную шкалу НДФЛ. Однако, как пишет в своей колонке для RTVI бывший депутат Госдумы Олег Шеин, картина, связанная с изменениями в налоговом законодательстве, несмотря на то, что внимание экспертов и общества приковано к подоходному налогу, гораздо более многогранна.

Подоходный налог и дивиденды

Практически сразу после заявления Антона Силуанова о налоговой реформе в телеграм-каналах появилась масса публикаций о том, что это грабеж среднего класса и население уйдет в тень. Однако не прошло и суток, как Росстат объяснил, что реформа коснется всего 3,2% населения. Получается, это все, что осталось на текущую дату от «среднего класса», и стоит учитывать, что в приведенную цифру входит еще и класс имущий.

Напомним параметры новых ставок: при доходах ниже 2,4 млн рублей сохраняется НДФЛ 13%, при доходах от 2,4 млн до 5 млн в год он составит 15%, при доходах от 5 млн до 20 млн — 18%, от 20 млн до 50 млн — 20%. И, наконец, при доходах более 50 млн в год ставка достигнет 22%. Минфин заявил, что благодаря реформе НДФЛ в бюджет удастся собрать дополнительно 533 млрд рублей.

В то же время, как было объявлено, доходы по ценным бумагам будут облагаться налогом на уровне 13-15%. Это очень хорошая новость для членов списка Forbs. В прошлом году главный акционер «Лукойла» Вагит Аликперов получил на счет почти $2 млрд, гендиректор «Русагро» Андрей Гурьев — $685 млн, руководитель «Новатэка» Леонид Михельсон $566 млн, а глава VolgaGroup Геннадий Тимченко — $540 млн.

«Атланты» с расправленными плечами могут уверенно смотреть в будущее. Правительство их ценит и бережет.

Картина неравенства в России

Вернемся к зарплатам и обсудим вопрос о том, уйдут ли россияне «в тень».

Зарплату в 200 тысяч рублей получают не монтажники и каменщики. Более того, монтажники и каменщики при полном безразличии вышеупомянутых телеграм-каналов давно уже находятся в тени «самозанятости» без права на восьмичасовой рабочий день и пенсионные отчисления. Вахтовики, конечно, могут заработать и больше, вот только трудятся они не круглый год и сумма в 2,4 млн рублей здесь обычно не набегает. Даже про обычную Москву тут не стоит говорить. Средняя зарплата, скажем, учителя в столице составляет 75 тысяч рублей. Так что работающий класс за небольшим исключением (скажем, летчики или квалифицированные рабочие на Крайнем Севере) реформа не затронет.

Зарплату размером в 200 тысяч рублей получает в основном руководство бюджетных учреждений, управленческое звено силовых ведомств (но точно не рядовой капитан полиции), финансовый сектор, часть офисных работников корпораций. Как они будут уходить в тень?

В рамках обсуждения Минфин презентовал ранее закрытую статистику Росстата об имущественном неравенстве в России. Оказалось, что доход свыше 10 млн рублей в год получают всего 167 тысяч граждан, то есть 0,3% от общего числа налогоплательщиков страны. При этом на них пришлось 19% всего собранного подоходного налога. Доход свыше 5 миллионов в год получает еще 0,5% населения.

Для понимания, на 40% наименее обеспеченных граждан России приходится всего 15,7% доходов населения страны. То есть 167 тысяч граждан имеют больше денег, чем примерно половина жителей нашего Отечества.

И это только история НДФЛ, — без вилл, яхт, золотых слитков, антиквариата, акций, облигаций и зарубежных счетов. В обществе с таким уровнем неравенства демократии не бывает. Если все ресурсы сосредоточены в руках микроскопической доли населения, размер которой сейчас выплыл благодаря военному сбору, то она сделает все возможное, чтобы исключить реальные выборы, смену власти и вытекающие отсюда налоговые реформы.

Собственно, в этом и заключается главная причина, почему западные общества добивались прогрессивной налоговой шкалы. Низкие налоги с имущего класса означают не только бюджет, в котором вечно нет денег на школы и больницы, но еще и полицейскую дубинку для тех, кто захочет изменить такое положение.

Как там в мире?

Вопреки заявлениям Антона Силуанова никакого особого преодоления неравенства реформа не несет. Прогрессивная шкале действует в 151 стране. С принятием новых ставок Россия перейдет с нынешнего 144-го места на 130-е. Наше государство останется страной с крайне высокими ставками налога для бедных (150-е место в мире) и крайне низкими ставками для богатых (121-е место в мире).

В Германии, для понимания, разница между верхней и нижней ставкой составляет 0-45%, во Франции 0-49%, в Швеции 0-52%, в Австрии 0-55%.

Но вернемся к «среднему классу». Не слишком ли круто взялись российские власти, установив прогрессию подоходного налога с цифры в 2,4 млн рублей (или 24 тысячи евро) в год, введя для этой категории налогоплательщиков ставку в 15%?

Посмотрим конкретно на Германию. Здесь доходы ниже 9700 евро не облагаются налогом вообще, доходы до 14700 евро идут по ставке 14%, а с сумм выше 14700 евро человек платит в казну 24%. Не будем погружать читателей в расчеты, но при годовом доходе в 25 тысяч евро реальная налоговая ставка составит 13.1% России и 12.9% в Германии, то есть практически одно и тоже, а вот с каждой последующей тысячью евро немцы начинают платить намного больше.

Кроме того, в Германии налог на доходы от ценных бумаг составляет 30%, то есть вдвое выше российского. Можно приводить примеры Франции, Швеции, Италии, и везде будет примерно одно и то же. Так что нет, ничего необычного тут нет.

Вопрос не в том, высоки ли новые ставки (нет, они не высоки), а в том, куда эти деньги пойдут, и ограничится ли реформа ростом НДФЛ для трех процентов населения.

Не НДФЛ единым

И действительно, правительство предлагает изменить не только НДФЛ.

Налог на прибыль. Ставка налога на прибыль повышается с 20% до 25%. В Европе и США средняя ставка корпоративного налога составляет 21%. На что повлияет новое решение?

Прибыль идет либо на выплаты дивидендов, либо на инвестиции. Решение о повышении налога на прибыль можно было бы понять, если бы власти ограничивали дивиденды и стимулировали инвестиции. Но налог на операции по ценным бумагам, повторим, не превысит 15%. А новых налоговых льгот по инвестициям для предприятий нет.

Высокая ставка рефинансирования Центробанка России уже привела к тому, что за кредитами бизнес в банки не обращается. Лишь 8% инвестиций в российскую экономику профинансировано за счет займов в них. Все остальное — либо собственные средства предприятий, либо государственные программы поддержки экономики. С собственными средствами предприятий теперь будет хуже, а расходы на экономику в бюджете-2024 сокращены на 25%. Так что про рост инвестиций в будущем говорить не приходится. Не до него.

Есть еще важный аспект: повышение налога на прибыль происходит параллельно с отменой курсовых экспортных пошлин. Эти пошлины были введены недавно на фоне обесценивания рубля. Их смысл заключался в изъятии сверхприбыли у сырьевых компаний, которые тратят в рублях, а зарабатывают в валюте.

Фактически, теперь государство снижает нагрузку с сырьевого бизнеса и повышает ее для производства. Теоретически, по налогу на прибыль могут вводиться льготы, вот только вводят их регионы и за свой счет. Поэтому льгот не будет.

В общей сложности предполагается изъять в бюджет дополнительно 1,6 трлн рублей.

Налог на добавленную стоимость (НДС). В России принят режим «упрощенного налогообложения», которым пользуется малый и средний бизнес. НДС в этом случае платить не нужно. После предлагаемой налоговой реформы плата НДС вводится для фирм, имеющих доход (не прибыль) в размере более 60 млн рублей в год. Ставка относительно небольшая, 5-7%, но это не то же самое, что ноль. За счет этого маневра, который однозначно перейдет в стоимость товаров и услуг, казна пополнится еще на 0,5 трлн рублей.

Есть еще много подобных «милых» мелочей, вводимых параллельно с широко анонсированными реформами. Так, утилизационный сбор для импортных машин с моторами объемом от 1 до 2 литров может быть поднят в этом году с 300 тысяч до 556 тысяч рублей, а к концу следующего года — до 800 тысяч рублей. Это предложение рождено уже не правительством, а думским комитетом по промышленности. На решении настаивает АвтоВАЗ.

Не стоит в стороне и верхняя палата парламента. Совет Федерации вместе с Минпромторгом хотят ввести утилизационный сбор для импортную электронику.

А что случилось?

В 2022 году федеральный бюджет, ранее бесконечно профицитный, рухнул в дефицит. Причина связана, разумеется, с военной операцией, санкциями и внешней торговлей.

Даже Советский Союз, вопреки обычным представлениям, был экономикой, тесно связанной с окружающим миром. Доля внешней торговли к ВВП в Союзе была выше, чем в Японии. Рассказы нынешней пропаганды про «вечные санкции» представляют собой, используя любимое выражение Владимира Путина, «чушь собачью», и Волжский трубный завод вместе с КАМАЗом — тому физические подтверждения.

Эту торговую эстафету у СССР переняла Россия. Доля экспорта к ВВП у нас составляет 29%. Она выше, чем у Японии (22%), Китая (21%) или США (10%). То есть страна серьезно зависит от внешней торговли. Правда, Союз поставлял за границу помимо нефти еще машины и оборудование, а нынче Росстат в «несырьевой экспорт» для создания картинки включает зерно и чугун, но, как бы то ни было, взаимосвязь экономики (и бюджета) с внешней торговлей очевидна.

Положение дел за последнюю пару лет радикально изменилось. Экспорт в Европу, за который Россия боролась со времен Ивана III Рюриковича, оказался утрачен. Торговля через третьи страны предполагает плату за комиссию посредникам и дорогие окольные пути транспортировки. Финансовый институт при Правительстве РФ считает, что общие потери России из-за эмбарго составят к 2030 году один триллион долларов

Эти перемены отражаются на казне. В 2021 году доля доходов федерального бюджета к ВВП составила 18,1%. Уже в прошлом году она сократилась до 17,3%, причем все снижение связано с падением нефтегазовой выручки. По оценкам Минфина она сократится с 8% до начала боевых действий до 5% к ВВП в следующем году. Каждый процент — это около двух триллионов рублей, которые недополучит бюджет.

Зато расходы «на основную цель» растут семимильными шагами.

По состоянию на 1 мая 2024 года дефицит федерального бюджета достиг четырех триллионов рублей или 45% по отношению к собственным доходам бюджета.

В первые два года правительство выкручивалось за счет девальвации рубля, роста внутреннего долга и изъятия прибыли у корпораций. Но эти ресурсы не безграничны, и «Газпром», например, впервые за 25 лет по итогам ушедшего года вместо прибыли получил убытки, причем рекордные.

Есть еще Резервный фонд. Как мы все теперь подозреваем, его создавали вовсе не для того, чтобы граждане России могли получить достойную пенсию. На бумаге в Фонде имеется 12 трлн рублей. Однако половина этих средств уже роздана в качестве безвозвратных кредитов госкорпорациям, и его ликвидные активы на начало года составляли всего 5 триллионов рублей. К концу года при таких темпах расходования останется 1,5 триллиона.

Поэтому правительство ищет другие источники. Упомянутый выше Финансовый институт, например, с интересом изучает опыт гитлеровской Германии, называя ее лидеров «гениальными финансистами» (по ссылке — статья доцента кафедры Финансового менеджмента в Финансовом университете при Правительстве России Павла Жукова, в которой он называет «гениальным финансистом» Ялмара Шахта, рейхминистра экономики в нацистской Германии — прим. редакции).

Но пока опыт Третьего Рейха осмысляется, через рост подоходного налога предлагается раскошелиться состоятельному классу, а через рост НДС — и всему остальному населению.

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