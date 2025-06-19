Российская армия продвигается в Сумской области, в то время как у Украины закончились ракеты для ПВО. Об обстановке на фронте, возможной новой мобилизации, а также состоянии мирного процесса рассказывает военный аналитик RTVI Алексей Сочнев.

Как российская армия продвигается в Сумской области

Многие сейчас думают в связи с событиями в Иране и Израиле, перекрывшими информационное поле, что на фронте на Украине затишье. На самом деле это ложное впечатление, которое усугубляется тем, что с нескольких направлений практически перестали поступать сообщения. Непонятно, что там происходит, причем как с той, так и с другой стороны. Возможно, причина отсутствия информации — временное затишье из-за ливней, которые идут и будут идти еще неделю.

Тем не менее продвижение российских войск продолжается. Основные события разворачиваются на покровском направлении и на юге Донецкой области. По данным OSINT-проекта «Сливочный каприз», который публикует данные о продвижении российских войск по месяцам, к 11 июня оно составило уже 246 квадратных километров.

Если масштабировать этот темп на весь месяц, получается очень серьезная цифра — возможно, будет побит очередной рекорд.

И это, напомню, при условии, что с нескольких направлений так и не поступит новая информация.

В Сумской области ситуация для ВСУ критическая, хотя украинские телеграм-каналы говорят, что украинским войскам удалось остановить российское наступление. Они называют это направление северо-слобожанским — видимо, чтобы не называть сумским. Я расцениваю это как исключительно антикризисные меры. Видимо, Зеленский дал установку удерживать приграничье, впервые потребовав не фантастические вещи, а действительно важные. Он фактически признал бои в Сумской области — то, что долгое время пытался замалчивать.

Российские войска практически взяли Юнаковку — ключевой населенный пункт Сумской области, за который была серьезная битва. Юнаковка находится на пути, по которому шло наступление ВСУ на Курскую область, поэтому она очень важна. Сейчас происходит закрепление в этом селе — можно говорить, что оно на 98−99% под российским контролем, хотя его окраины еще зачищаются.

Кроме Юнаковки, взяли Новониколаевку — тоже в Сумской области. Министерство обороны заявило об этом пару дней назад. Сейчас идут бои за Варачино, которое остается под контролем ВСУ.

Один российский военнослужащий из подразделения БПЛА уже выложил в своем телеграм-канале фотографию Сумской администрации, снятую с дрона. Вероятнее всего, беспилотник запускали из района Юнаковки. Так что ее взятие позволяет полностью контролировать центр города Сумы, атаковать любую дорогу на его подступах, любой транспорт, который сочтут военным. Местный украинский глава жалуется в соцсетях, что по территории города наносятся удары российскими барражирующими боеприпасами типа «Ланцет». В общем, Сумы можно вычеркивать из списка городов, которые были тылом и местом скопления техники и пехоты ВСУ.

В то же время в городе остается много гражданских. После 2022 года, когда российские войска покинули север Украины, включая Сумскую и Черниговскую области, Сумы жили относительно спокойно. Практически никаких ударов не было, даже ДРГ не заходили. Сейчас жизнь людей превратилась в ад. Основная проблема — некуда ехать. В сторону России не уедешь, хотя, может, многие хотели бы. На западной Украине и так полно беженцев.

Был ролик, где украинские военные в Сумской области ходят по деревням, разносят продукты украинским гражданам и спрашивают: «Чего вы не уезжаете?» А те им абсолютно спокойно отвечают: «Куда уезжать? Власти говорят эвакуироваться, но что для этого сделано? Где точка на карте, в которой мы остановимся?»

Почему украинские укрепления оказались бесполезными

В связи с огромными проблемами на Сумском направлении пришла интересная информация из стен Рады. Там заседала комиссия по вопросам фортификации и закупки БПЛА, которая расследует коррупционные истории. Оказалось, что после Харьковской области, укрепления в которой были абсолютно не готовы к наступлению российской армии, точно такая же ситуация в Сумской. Опять нет окопов, опять нет готовых заграждений, опять не заминировано то, что на бумаге заминировано.

Информация шокирующая: заведено 30 уголовных дел по растрате средств при строительстве фортификационных сооружений. По самым низким оценкам украдено 20 млрд гривен — это около $485 млн. Чудовищно огромные цифры. Понятно, что такое количество денег не мог украсть один человек — достаточно большая группа людей нагрела на этом руки.

Воруют на всем. Бетон вообще не привозят — на бумаге записаны бетонные перекрытия и бункеры, в реальности стоят землянки. Бревна просто продают по завышенной цене, на 40% дороже, остальное в карман. Военнослужащий постит фотографию рва, прорытого глубоко, в человеческий рост, и фотографию ямы, из которой корни торчат. Говорит: «На одной фотографии российские окопы в Курской области, на второй — окопы, которые подготовили для ВСУ в Сумской области. Угадайте, где какие?»

Другие украинские военные тоже подтверждают эту катастрофу. Один пишет: «Когда мы сидели на российских позициях, нас удивляло, что у них есть траншеи по 6−8 километров, которые тянутся под землей. Они очень хорошо свою границу укрепили. А сейчас мы на Сумщине, и здесь вообще ничего нет. У нас наспех что-то вырыли. По-моему, все это было вырыто в 2014 году. Сейчас у нас пошел дождь, и нас по пояс затопило».

Народный депутат Ярослав Железняк отмечает в своих соцсетях, что все уголовные дела по строительству фортификаций поставили на паузу или похоронили вовсе.

Почему? Очень просто, без подписи главы военно-гражданской администрации фортификационные сооружения ни в одной области не могут начать строить, а на эти должности назначает лично Зеленский. Это вертикаль власти.

Как мобилизационный потенциал России влияет на ход боевых действий

Поток добровольцев в России действительно снизился, если посмотреть по региональным СМИ, которые публикуют данные по количеству людей, готовых заключать контракт. Причин несколько, но первая вполне логичная — он снижается вполне естественным путем. Те, кто хотел, ушли, другие не торопятся. Но есть те, кто думал «пойти или не пойти», и между этими вариантами выбирал не идти.

Причина такого решения — общее настроение и то, что люди слышат по телевизору, радио, в магазинах. А слышат и видят они, что СВО подходит к концу и идут мирные переговоры. Часть людей решила, что смысла идти на контракт нет, раз уж все подходит к финалу. Думаю, множество чиновников среднего или нижнего ряда думают так же — не зря, мол, президент говорит, что мы готовы к переговорам.

Когда шла волна сбора людей на контракт, все магазины и общественные места были обклеены листовками с телефонами пунктов набора, по телевизору показывали соответствующие рекламные ролики. Сейчас этого нет — она прошла, а новая не началась. Информационные мобилизационные мероприятия закончились.

Мы видим очень много разговоров о поддержке ветеранов, программах для вернувшихся с фронта, социальной защите семей погибших. Это хорошо, но почти никто не говорит о том, что нужно заменять мобилизованных первой волны — а для этого необходимы новые люди. Единственный политик федерального уровня, который сейчас напоминает об этом, — генерал-лейтенант Апти Алаудинов. Он считает, что нужно срочно мобилизовать миллион человек и объясняет это достаточно просто: Украине крыть такое будет нечем, и мы достаточно быстро закончим специальную военную операцию.

Мобилизация может проводиться в двух вариантах. Может продолжить реализовываться нынешний, с задействованием всех возможностей для денежной мотивации людей. Но денежная мотивация снижается потому, что никаких требований от центра к регионам, вероятно, не поступало — в ожидании переговоров, что называется, «расслабили булки». Кстати, пока не задействован важный ресурс — жилищный. Например, можно за подписание контракта на два года выдавать родственникам квартиру, что вызвало бы огромный приток людей.

Так или иначе, Алаудинов абсолютно прав — Украине на свежий миллион человек ответить будет нечем.

Но он не дает ответа на другой вопрос: а чем этих людей вооружать? Может ли промышленность и силовые организации обеспечить этот миллион инструкторами, которые подготовят их, и техникой, которой они должны управлять? Сомневаюсь, разве что дать каждому по калашу. Но сейчас война дронов, и нужны другие кадры. Кроме этого на пути новой мобилизации встают естественные опасения власти за социальную стабильность — изъятие из экономики такого количества здоровых мужчин не пройдет бесследно. Однако в любом случае СВО продолжается и проблему с мобилизацией придется решать.

Ракет нет

На украинскую операцию «Паутина» против российских аэродромов военные блогеры требовали немедленного ответа. Он последовал, но, как я и предполагал в прошлой колонке, мы увидели не что-то экстраординарное, а просто серию ударов по военным объектам, в том числе в Киеве, откуда поступало особенно много видео и фото пожаров и дымящихся зданий. Эти удары показали, что военно-политическое руководство продолжает принимать решения без лишних эмоций.

Но помимо этого мы еще увидели и кризис украинского ПВО — нет ракет, часть пусковых установок выведена из строя, а новых не предвидится. Огромная проблема — дорогие зенитные ракеты, особенно для «Пэтриотов». Решения этого вопроса на Украине и в ЕС нет. Единственная возможность — купить у США боеприпасы для ЗРК, но есть дипломатическая проблема: испорчены отношения, Трамп неохотно идет навстречу.

К тому же, кроме проблем с личным составом, у ВСУ однозначно имеются проблемы с дальнобойными ракетами — их нет, и не просто так выпрашиваются у Германии «Таурусы». В то же время Украина заявила, что вышла на финишную прямую с изготовлением баллистических ракет по проекту «Сапсан» и якобы провела испытания в боевых условиях. Считаю, что это похоже на ложь, но информация интересная.

Это не новая ракета — лишь развитие советских наработок. Независимая Украина мечтала создать свои баллистические ракеты, но на это постоянно не хватало денег. Сейчас дефицит средств преодолели с помощью европейских доноров. Поскольку Россия постоянно выводит из строя машиностроительные заводы, своими силами Украина не могла довести проект до конца. Значит, задействованы европейские инженеры, и достаточно скоро мы все же увидим эту ракету на поле боя.

Продолжаются ли мирные переговоры

Хотя кажется, что мирные переговоры остановились, они идут, и окончательно закрыты не будут, как бы ни вела себя одна или другая их сторона. Со скрипом, но пункты, о которых договорились, соблюдаются. Возврат тел погибших, обмены пленными — это огромная и тяжелая работа спецслужб. Шесть тысяч тел погибших украинских военнослужащих не без проблем были возвращены на Украину.

И тут хотелось бы сказать важную вещь. Да, для тех, кто участвует в боевых действиях, потери стали обыденной историей. Но мне непонятны хиханьки вокруг количества трупов — мол, наших мало, а украинцев много. Учебники военной науки говорят: наступающая армия обычно теряет убитыми и ранеными больше обороняющейся. Эту аксиому никто не отменял.

А то, что Россия передает тысячи тел, объясняется лишь тем, что ее армия наступает на всех фронтах, и поля битвы, на которых остаются и российские, и украинские павшие и раненые, отходят российской стороне.

Возвращаясь к переговорам, хочется отметить, что Путин накануне рассказал Трампу о подготовке следующего их раунда. Пожелания переданы и обсуждаются обеими сторонами. Все самое важное будет происходить на следующем этапе, когда надо будет переходить к обсуждению конкретных пунктов возможного соглашения. Есть установка, согласно которой США напрямую не участвуют в процессе, но следят, чтобы обе стороны возвращались за стол переговоров и они каждый раз приносили результат.

Радует, что Трамп не вводит санкции и распустил группу по оказанию давления на Россию. У украинской и российской сторон, мягко говоря, натянутые отношения, но то, что они встречаются за столом переговоров, очень хорошо. Как мы узнали вчера, Путин даже не против встретиться с Зеленским. Правда, если я правильно понимаю его слова, на завершающем этапе — когда тот, согласно российским требованиям, уже не будет президентом.

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