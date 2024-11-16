Избранный президент США Дональд Трамп поставил своей целью усадить Россию и Украину за стол переговоров, а тем временем российская армия уже вышла к Купянску и близка к взятию Курахова. Об обстановке на фронте и перспективах мирного процесса рассказывает спецкор RTVI Алексей Сочнев.

Близка ли российская армия к взятию Купянска

Сейчас все обсуждают новости из Купянска, но я все равно остаюсь при своем мнении. Несмотря на весь героизм, проявленный российскими бойцами при боях за город, это направление для командования все-таки не является главным. Просто мы видим продолжение тактики «тысячи порезов», в рамках которой на разных участках фронта прощупывается прочность украинской обороны.

Теперь о том, что в действительности произошло — недавно мы могли наблюдать на видео, снятом с дрона, рывок штурмовой бронегруппы на несколько километров вглубь левобережной части Купянска, отделенной от правобережной рекой Оскол, с успешной высадкой десанта. Украинские военблогеры писали, что она была неожиданной, некоторые даже утверждали, что оборона здесь была не готова. Эти заявления не соответствуют действительности.

Уверен, российское командование получило информацию, что группа войск ВСУ, отвечавшая за контроль этой дороги, была снята и отведена для ротации, а подразделение, которое должно было прийти на смену, еще не заступило на позиции. С российской стороны, вероятно, было принято молниеносное решение идти на прорыв и пытаться закрепиться в городской черте. Еще раз подчеркну, что речь идет не о каком-то массированном штурме, а буквально о безбашенном поступке небольшой штурмовой группы, так что говорить о контроле российской армии над этой частью Купянска преждевременно.

Тем не менее этот инцидент поверг в шок украинскую военную блогосферу. В ней в том числе начали требовать карательных мер по отношению к тем, кто отвечал за оборону этой дороги. Впоследствии оказалось, что там стояли силы территориальной обороны, как это уже не раз было в подобных случаях на других направлениях.

ВСУ вообще в последнее время часто не удается скоординировано проводить ротацию.

Возникает ощущение, что одно подразделение торопится выйти, а те, кто должны заходить, не спешат это делать. Это, кстати, хорошо иллюстрирует уровень боевого духа в украинской армии.

Хотелось бы еще раз подытожить: я не вижу в наступательных действиях на купянском направлении желания взять весь разделенный рекой город. Вероятнее всего, замыслом командования является занятие рубежа по реке Оскол, объявленного Минобороной во время отхода российской армии из Харьковской области, и сковывание сил ВСУ на этом направлении.

Как долго ждать освобождения оккупированной ВСУ части Курской области

В Курской области сейчас происходит, скажем прямо, серьезное рубилово. Здесь, а также на запорожском направлении в районе Ровнополя, действует самый опытный и притом многочисленный контингент ВСУ.

Курское направление стало для украинского руководства по-настоящему приоритетным. Сюда сейчас стягивается все, что возможно, причем без какой бы то ни было оглядки на опасность обрушения фронта на других его участках. Как пишут сами украинские военные, если в иных местах ротации нет месяцами, то в Курской области она проводится каждые 10-15 дней. Бойцы отдыхают, а потом свежие возвращаются на позиции.

Это направление важно для руководства Украины и в случае, если боевые действия будут продолжаться, и в случае переговоров. Оно считает, что это их единственный оставшийся козырь. Поэтому ВСУ предпринимают здесь постоянные попытки расширить свой плацдарм. Сложно оценить соотношение сил, но помимо опытного личного состава в Курскую область стянута и лучшая западная техника — например британские танки Challenger и немецкие Leopard 2.

Да, мы видели с российской стороны блестящие операции по купированию угрозы в Глушковском районе, под Коренево, однако дальнейшего развития они не имели. Z-блогеры все чаще жалуются на то, как командование использует боевые порядки российских подразделений. Стоит признать, что, похоже, командование действительно стало спешить освободить Курскую область до инаугурации Дональда Трампа в январе следующего года, который угрожает буквально насильно посадить стороны конфликта за стол переговоров.

Если раньше мы видели планомерное, медленное выдавливание врага, то сейчас, судя по всему, поставлены новые задачи.

В том числе они обусловлены и недовольством местных жителей, которые уже три месяца вынуждены жить не в своих домах.

Впрочем, я уже писал, что ВСУ не будут выбиты из Курской области одним большим навалом в октябре, хотя многие российские блогеры спешили об этом заявить. Мы видим, что украинское военно-политическое руководство имеет четкую цель удерживать оккупированные территории как можно дольше.

Наиболее вероятно, что эти территории они захотят разменять на особо важные для них. Мне кажется, что это будет Энергодар. Он расположен на левом берегу Днепра, который занят российской армией, и именно в нем находится Запорожская АЭС, способная в значительной степени исправить плачевную ситуацию с электроснабжением на Украине.

Что происходит на других участках фронта

Основным направлением российского наступления все же стоит считать покровское. Кроме того, по информации украинских СМИ, опирающихся на данные разведки, начинает «прогреваться» запорожское направление — сообщается, что сюда якобы стягиваются российские резервы в количестве около 20 тысяч человек. Вероятно, этой информации можно верить. Здесь негде накопить более крупный гарнизон — нет больших населенных пунктов или лесных массивов, где его можно было бы укрыть.

Около Покровска, тем временем, скоро будет взят город Курахово, который успешно полуокружили российские военные. А после взятия укрепрайона вокруг Великой Новоселки на Времевском выступе, думаю, российская армия сможет активнее развивать наступление в Запорожской области, поскольку за ним, как это ни странно, нет никаких серьезных украинских инженерно-фортификационных сооружений.

Поэтому именно на флангах Великой Новоселки (в особенности у недавно взятого россиянами Ровнополя) мы наблюдаем наиболее яростные контратаки опытных подразделений ВСУ, переброшенных сюда, чтобы не допустить прорыва противника.

Как Дональд Трамп будет склонять стороны конфликта к миру

В окружении избранного президента США есть такая фигура, как предприниматель Илон Маск, который живо интересуется тем, что происходит на фронте и по крайней мере не путается в географических наименованиях, как многие другие американцы. Мне кажется, что он, к тому же, — один из тех граждан США, кто не смеялся над лекцией об истории России, прочитанной Путиным Такеру Карлсону, а хотя бы погуглил, о чем шла речь. Это очевидный плюс.

Что касается российской стороны, то она готова к переговорам, о чем неоднократно заявляла. Думаю, готова она и к обсуждению различных вариантов мирного договора. Однако вряд ли к этому готово население Украины, которое понимает слова Путина о необходимости «признать реалии на земле» своеобразно, полагая, что он говорит об остановке конфликта по нынешней линии боестолкновения. Для президента России же, как известно, чрезвычайно важны юридические тонкости, и, поскольку в Конституцию теперь включены четыре новых региона в административных границах, требования передать их российской стороне в этом виде не следует воспринимать только как поднятие ставок.

При этом нельзя говорить, что Россия не готова пойти на уступки — я уверен, она готова это сделать в гораздо большей степени, чем Украина.

Под российским контролем остается значительная часть территории Харьковской области. Референдум здесь не проводился, в Конституцию она не записана, так что тут возможны варианты.

В свою очередь украинская сторона давит на эмоции. Она абсолютно оторвана от реальности и продолжает заявлять о необходимости возвращения к границам 1991 года. Все это создает впечатление ее неадекватности.

Какую роль боевые действия в Запорожской области сыграют в мирных переговорах

Есть два областных центра, не находящиеся под контролем России, которые она считает своими — Херсон и Запорожье. Именно поэтому, я считаю, до начала переговоров российской армии чрезвычайно важно если и не взять Запорожье, но максимально приблизиться к нему.

После этого можно запросто предъявить ультиматум: давайте вы просто по-хорошему отдадите город, иначе придется его брать с боем, а это неизбежно связано с жертвами и разрушениями.

Стоит здесь отметить, что продвигаться к Херсону нет возможности, это очень сложно. И хотя в российской армии может быть немало людей, выступающих за такое развитие событий, форсирование Днепра — это очень сложная операция. Самое главное заключается в том, что она практически невозможна без контроля над тем же Запорожьем.

Что ж, будем, как говорится, держать руку на пульсе. Стоит заметить, что сейчас Херсон практически исчез из речей высокопоставленных чиновников и ответственных за пропаганду.

С другой стороны, многие забывают, что в части Николаевской области также был проведен референдум, и эта территория тоже включена в Конституцию России в составе Херсонской области. Стоит помнить и о таких важных регионах, как Харьковская и Одесская области — уверен, что российская сторона будет настаивать на создании в них автономий, которые гарантируют ненападение с их территории на новые российские регионы и защиту местных русскоязычных.

Впрочем, в военной среде бытует свое представление о сложившейся ситуации. Недавно я говорил с одним высокопоставленным военнослужащим, и он заявил мне, что, несмотря на ситуацию на земле и перспективу переговоров, у командования есть воля занять все территории на левом берегу Днепра. Он аргументировал такое заявление тем, что если это не произойдет, то покоя новым российским регионам не видать. Выхода к этому рубежу, по его словам, собираются достичь к концу 2025 года, а что касается мирных переговоров, то в армии надеются, что Украина их сама сорвет.

Я не думаю, что это произойдет. Неофициальные переговоры уже идут, — на уровне срезания острых углов между сторонами. От нескольких близких к Трампу политиков мы уже услышали, что про Крым Украина может забыть. Это послание не только Киеву, чьи аппетиты стараются убавить, но и Москве. Оно означает, что в Штатах готовы рассматривать на будущих переговорах и принадлежность всех остальных территорий, занятых Россией. Важный маркер того, что они уже идут — начало подготовки к выборам на Украине, а их невозможно провести, не отменив военное положение.

Почему российская сторона настаивает на скорейших выборах на Украине

Что бы где ни говорили, но легитимность Зеленского действительно закончилась. Хотя эту тему в основном педалировала российская сторона, сейчас мы видим, что она начинает волновать и Запад. Договор о мире не должен подписывать нелегитимный человек, потому что те же украинские радикалы потом откажутся выполнять условия соглашения, в котором «непонятно кто» закрепляет отторжение «исконно украинских земель».

Поэтому мне кажется, что Россия пойдет на некую остановку боевых действий, прекращение огня, которое позволит отменить военное положение на Украине и провести наконец выборы.

Недавно нардеп Евгений Шевченко, член фракции Зеленского «Слуга народа», который лоббировал в Раде интересы украинской военной разведки (ГУР), в достаточно фамильярной форме заявил, мол, Володя, пора договариваться, а, если что, то все чувствительные данные о вас переведены и отправлены нашим западным партнерам.

Я расцениваю это заявление так: он знает, на чем будут настаивать в новой президентской администрации США и готов стать частью той команды, которая придет на Украине к власти на смену нынешней. 16 ноября его арестовали по обвинению в госизмене именно за слова о необходимости договариваться с Россией. Но был бы он так уверен в себе, не стой за ним более влиятельные люди, разделяющие его позицию? Вряд ли. Потому увидеть, что будет дальше, очень интересно.

Мнение автора может не совпадать с мнением редакции