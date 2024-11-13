Спикер Госдумы Вячеслав Володин анонсировал на прошлой неделе две законодательные инициативы. Одна из них предполагает помещение гонораров, выплачиваемых иноагентам, на специальный рублевый счет, воспользоваться которым можно будет только в России. Другая касается ограничения возможности распоряжения своим имуществам для релокантов, негативно отзывающихся о родине. О том, почему иноагентсткое законодательство постоянно обрастает новыми деталями, RTVI рассказал адвокат Дмитрий Аграновский.

Насколько оправдано ужесточение иноагентского законодательства после начала СВО

Когда это законодательство только разрабатывалось и внедрялось, мы жили совершенно в других условиях, и в то время оно соответствовало духу времени. Это в целом происходило не от хорошей жизни, его необходимость была продиктована не нами. Я — человек немолодой, и прекрасно помню как в 1990-х годах вообще планировалось мирно сосуществовать и сотрудничать с Западом, и иноагентское законодательство было в принципе не нужно. Теперь, когда дело дошло до боевых действий, конечно же, критерии и требования совершенно другие.

Если в мирное время вы работаете на какое-то иностранное государство, это, условно, «плохо, но терпимо», а если представляете некую коммерческую структуру, то и вообще нормально, в зависимости от того, какие задачи вы ставите перед собой и решаете для общества. В мирное время бы сказали, что законы, принятые после начала СВО — репрессивные. И даже я, как правозащитник, подтвердил бы это. Но сейчас они действительно доказали свою необходимость.

Возьмем любой исторический военный конфликт. Было бы абсурдом для человека находиться на территории враждебного государства и при этом продолжать зарабатывать в нашей стране, перемещая полученные средства за границу.

Опять же, ничего хорошего в этом нет, но это не выбор нашей страны. Помните, как в 2008 году Владимир Владимирович Путин говорил, что мы не собираемся ни с кем воевать? Тогда подобное действительно сложно было представить. Кто мог предположить, что на Украине будут вестись боевые действия, а Соединенные Штаты или Великобритания и Франция открыто станут поставлять туда оружие, с помощью которых убивают наших солдат? Так что наша жизнь круто изменилась, а законодательство должно поспевать за ней.

Конечно, в такое время, что называется, можно «попасть под раздачу». Термин «враг народа» звучит в общественном пространстве совсем не так, как лет 20 назад — в ироничном смысле. Некоторые политики действительно всерьез предлагают внедрить его. Однако нельзя не отметить, что определенные люди, которые уехали, а до этого жили—не тужили в России, реально занимаются настолько откровенно враждебной деятельностью, что волосы стают дыбом.

Один из известнейших российских певцов, нарицательное имя русского рока, открыто говорит, что собрал миллионы евро на ВСУ. И что с ним делать после этого? Подобного рода заявления мы слышим достаточно часто, причем от людей, которые были лидерами общественного мнения. Как их после этого называть, если не «врагами государства»? И если термин «враг народа» происходит из 30-х годов прошлого столетия, то «враг государства» с одной стороны более мягкий, а с другой — более конкретный. Их деятельность стала по-настоящему общественно опасной. Учитывая все это, понятно, что они не должны получать денежные средства с территории России.

Есть и такие наши звезды, которые не замечены в финансировании вражеской армии, в участии в боевых действиях. Но то, что они, извините за грубость, несут, не лезет ни в какие ворота. Странно после этого удивляться, что государство и общество воспринимают их как врагов, запрещая им зарабатывать за счет страны, которую они ненавидят.

Как с юридической точки зрения можно определить, что «неиноагент» высказался негативно о России

Мы с вами, как неспециалисты, не можем установить, сказал ли человек о России что-то позитивное или негативное. Например, если он заявил, что в России очень холодно — как это трактовать? Кому-то нравится жить в тепле, и для него это плохо, для кого-то холодная зима — это прекрасно.

Мне кажется, что следует привязать подобные высказывания к привлечению лица к уголовной или административной ответственности по конкретным статьям. Например, это может быть распространение фейков об армии или негативной информации о деятельности государственных органов. В их рамках проводятся соответствующие экспертизы, позволяющие точно определить характер высказывания.

Если его статья не предусматривает конфискацию имущества (и большинство таких статей его не предусматривают), то к нему будут применены соответствующие меры, которые сейчас разрабатывают в Госдуме, — то есть распоряжаться своими доходами от имущества он сможет только в России, поскольку их возможно будет переводить только на особый рублевый счет.

Стоит ли в России ввести юридический термин «враг народа»

Вводить термин «враг народа», или «враг государства», пожалуй, все-таки никто не будет. Они и в сталинские времена были больше обывательские, журналистские, чем уголовно-правые или административно-правые. Не вижу никакой необходимости в этом и я, потому что нашего административного и уголовного кодексов вполне достаточно для принятия соответствующих мер.

Тут стоит вернуться к тому, что я говорил выше. Статус иногента действительно начал со временем развиваться достаточно своеобразно. Сначала это просто был некий маркер того, что такой человек находится под влиянием иностранного государства. Потом, когда определенные страны стали враждебными, нахождение гражданина под влиянием такого государства стало значить совершенно другое.

Заметьте, в законе не описывается характер иностранного влияния, но я не знаю ни одного случая признания иноагентами людей, которые бы находились под влиянием Индии, Китая или ЮАР.

А ведь теоретически, если человек находится под влиянием вполне дружественный и приятный сердцу Индии, он же тоже, получается, иноагент.

Однако мы понимаем, что враждебной деятельности от него ждать не стоит, и потому соответствующие меры к нему не применяются.

Как переехать за рубеж и избежать преследования со стороны российских властей

Лучше не допускать высказываний в адрес своего родного государства или того, в которое вы планируете переехать. Согласитесь, будет выглядеть достаточно странно, если вы в России ругали Америку, а потом вдруг взяли и уехали туда.

Представители наших властей говорили, что человек вправе покинуть свою страну, испугавшись начала боевых действий — бояться в этом случае вообще нормально. Но раз уехали — сидите тихо, занимайтесь своими делами, пойте, играйте, пляшите. Просто не задевайте государство, из которого вы уехали, и тогда оно не будет применять к вам санкции.

Многие известные уехавшие музыканты не просто дают концерты за рубежом, но превращают их в политические шоу. Какое они имеют отношение к политике? Так что не позволяйте себя втягивать во враждебную деятельность, потому что государство вам ответит. Более того, если вы — известный человек и приедете обратно, то вас, скорее всего, не отвергнут — будете выступать на тех же телеканалах и общественных мероприятиях.

Ну а на мой взгляд абсолютно любое зарабатывание денег в России лицом, имеющим иноагентский статус и находящимся за границей, должно быть пресечено.

Например, таким образом, как предложено в инициативе депутатов — эти средства до окончания боевых действий должны храниться на территории российского государства.

Причем эта мера должна применяться и в отношении иноагентов, которые не были замечены в антигосударственных высказываниях. Это элементарная логика — денежные средства не должны бесконтрольно перемещаться из России на территорию недружественных стран. Переехали — зарабатывайте там, где находитесь. Вообще все, что враг может использовать в свою пользу, вольно или невольно, должно быть пресечено.

Мнение автора может не совпадать с мнением редакции