Депутаты Госдумы работают над законопроектом об особом порядке выплаты доходов иноагентам, которые занимаются творческой деятельностью, рассказал спикер нижней палаты Вячеслав Володин.

Парламентарий уточнил, что мера будет касаться доходов, которые иноагенты получают за:

— произведения науки, литературы и искусства;

— исполнения и фонограммы;

— сообщения в радио- или телеэфирах;

— изобретения и товарные знаки.

Деньги будут зачисляться на специальный рублевый счет, открытие которого станет обязательным для иноагента. Получение выплат другим способом будет запрещено, пояснил Володин.

«Те, кто разрушает Россию, оскорбляя ее граждан, участников специальной военной операции, не должны обогащаться за счет нашей страны», — убежден спикер ГД.

Володин также анонсировал разработку мер против релокантов, которые не были признаны иноагентами, но «высказываются негативно по отношению к России».

«Для них также прорабатываем меры, позволяющие прекратить обогащение за счет движимого и недвижимого имущества, находящегося на территории нашей страны, а также от продажи его», — отметил парламентарий.

С начала октября российские музыкальные онлайн-сервисы начали маркировать артистов-иноагентов, чьи композиции имеются в их базах. Замглавы думского комитета по информполитике Антон Горелкин указывал, что эта маркировка позволит пользователям принимать «осознанные решения» о том, слушать ли произведения иноагентов.

Депутат отмечал, что роялти артистов зависит от количества прослушиваний их песен на музыкальных сервисах. При этом музыканты-иноагенты еще летом 2023 года сообщали РБК, что перестали получать отчисления за использование их произведений в России.

В Российском авторском обществе (РАО) пояснили, что к творчеству иноагентов применяется тот же подход, что и к работам музыкантов из «недружественных стран». По словам представителя РАО, в таких случаях роялти зачисляется на специальный рублевый счет, вывод средств с которого возможен только по особому разрешению правительства России.