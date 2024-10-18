В то время как ситуация на фронте складывается не в пользу ВСУ, Владимир Зеленский представил свой «план победы» над Россией, состоящий из пяти пунктов. О том, почему российские военные в обозримом будущем смогут выйти к Запорожью, а также когда украинский президент будет готов к реальным мирным переговорам, рассказывает спецкор RTVI Алексей Сочнев.

Когда будет освобождена Курская область

Ситуация на курском направлении сейчас для Украины патовая. Территория, находящаяся под контролем ВСУ, продолжает таять. Российские силы медленно, но верно давят с разных сторон, берут под контроль основные дороги, не дают возможности украинцам проводить спокойную ротацию личного состава.

Чтобы продолжать удерживать территорию, ВСУ было необходимо выстроить грамотные инженерно-фортификационные сооружения, наладить логистику, подтянуть резервы и выстроить эшелонированную оборону. То есть сделать курское направление полноценным фронтом. Ничего этого мы не увидели. Территория удерживается только за счет постоянного подвоза новых украинских подразделений. Первая, а затем вторая попытка прорыва российской армии была купирована лишь с помощью дополнительных сил, которые в Курскую область подбрасывало командование ВСУ.

Сейчас уже абсолютно ясно, что эта территория удерживается украинцами временно, однако покидать ее им сейчас не с руки. После визита в США у Зеленского был вояж по европейским странам, на котором он представлял свой «план победы». Сейчас тоже выход невозможен, так как этот план только что презентовали гражданам Украины. Вероятно, уходить оттуда будут так же, как из Крынок на левом берегу Днепра — постепенно. Это абсолютно устраивает российскую армию, которая не спешит и методично, но не прилагая сверхусилий, выдавливает украинцев.

При этом я не очень верю в образование на территории Курской области каких-то котлов, или в отрезание группировки ВСУ от территории Украины. В этом конфликте был, пожалуй, единственный такой случай — когда «Азов»* отказался выходить из Мариуполя и засел на металлургическом заводе в окружении. Но это решение они приняли сами. Среди бойцов, находящихся в Курской области, много мобилизованных, в том числе из тюрем. Подобная жертвенность вряд ли им свойственна.

Поэтому повторю: быстро выводить ВСУ из этого региона России никто в командовании не решится — ведь тогда становится непонятным, для чего это все было нужно.

А нужно это было для того, чтобы, как я уже не раз писал, попытаться захватить Курскую АЭС и с позиции силы вести переговоры с Путиным. Зеленский убежден, что российский президент понимает только подобные методы. Однако сделать это не удалось, и тогда вступил в действие запасной план — просто удерживать эту территорию как хорошую разменную монету.

Но для того, чтобы это сделать, нужны огромные ресурсы и подготовительная работа. И к такому украинская армия, несмотря на все заверения главкома Сырского, оказалась не готова. Как в сказке про Золушку, в полночь карета превратилась обратно в тыкву. Октябрь — время Хэллоуина, а, значит, пришло время это тыкву разделывать.

Что происходит на других участках фронта

На покровском направлении российская армия проводит успешную операцию по охвату Селидово. Это последний крупный город перед самим Покровском. Четыре дня назад западные аналитики, в том числе известный немецкий военный обозреватель Юлиан Рёпке, радостно сообщали, что ВСУ наконец-то смогли остановить продвижение россиян. Мол, доблестная бригада «Кара-Даг» удерживает Селидово и не дает войти туда российским частям.

Но достаточно просто посмотреть на карту и осознать, что никто этот город в лоб штурмовать не собирается. Его обходят с флангов, и в ближайшее время ВСУ придется просто вывести свой гарнизон, чтобы не попасть в окружение. Повторяется та же история, что и с Угледаром.

Рядом с Селидово было взято Цукурино, и — что важнее, — под контроль российской армии перешла железная дорога к северу от этого населенного пункта. Она позволит улучшить наступательные возможности российской стороны и, соответственно, ухудшить оборонные возможности украинцев.

Уже несколько недель продолжаются бои в Торецке, находящемся южнее. Российские войска занимают квартал за кварталом. Недавно был установлен контроль над кварталом многоэтажек в центре города. Можно смело говорить, что в обозримом будущем город будет взят.

Имеется продвижение россиян и на купянском направлении, где группировка ВСУ была рассечена надвое по реке Оскол. Здесь мы видим возвращение на рубежи, которые были объявлены, но не удержаны во время отступления ВС России из-под Харькова. Тогда, если помните, приближенные к Генштабу источники говорили, что группировка остановится на восточном берегу реки Оскол, и именно задачу выхода к нему сейчас выполняют военные. То же самое происходит на Времевском выступе и в Работино в Запорожской области — возвращаются территории, которые были потеряны российской стороной во время контрнаступления ВСУ в 2023 году.

Но если присмотреться, то можно увидеть, что купянское направление все-таки вторично по сравнению с тем, какую перспективу дает то, которое открылось после занятия Угледара, гарнизон которого отступил в Богоявленку.

Основной укрепленный район здесь находится не в ней, а в Великой Новоселке, расположенной западнее, на Времевском выступе. Учитывая успешное в последние дни продвижение российской армии тут, у нее появится возможность после взятия этого населенного пункта зайти в тыл запорожской группировке ВСУ и пойти на практически неукрепленные с тыловой стороны Малиновку, Гуляйполе и Орехов, выйдя впоследствии к самому Запорожью.

Где будут разворачиваться основные события в ближайшие месяцы

Отдельный интерес представляет то, что будет делать российская группировка войск в Курской области, когда ВСУ будут из нее вытеснены. Остановится ли она, или пойдет дальше, в сторону Сум? Можно возразить, что украинцы, выведя свои силы с курского направления, станут в глухую оборону на границе, но то, что выведенные подразделения будут находиться в небоеспособном состоянии, предположить несложно. Особенно этого стоит ожидать, если будет дан приказ стоять до последнего, как в Крынках.

По подсчетам Bloomberg и других аналитиков, в том числе украинских, российская армия за последние месяцы заняла территории больше, чем за весь прошлый год. Перешел под российский контроль ряд городов в Донбассе, украинская сторона потеряла ключевые завоевания своего контрнаступления. Российская армия улучшила позиции на всех фронтах, в том числе и на херсонском, который в течение долгого времени оставался статичным.

Однако требовать каких-то больших прорывов сейчас не очень справедливо по отношению к воинам, которые и так показали впечатляющую эффективность. Поэтому продвижение будет медленным и вдумчивым. Я уже назвал возможный заход в тыл группировке ВСУ в Запорожской области. Возможен вариант с Купянском или Покровском, да есть и другие. Думаю, в Генштабе просчитаны разные возможности, и в назначенный час из имеющихся планов будет выбран наиболее актуальный. В любом случае время работает на Россию.

Как следует воспринимать «план победы» Зеленского

Когда Зеленский зачитал этот план в Верховной Раде, я обратил внимание, как ему аплодировал Кирилл Буданов, глава украинской военной разведки (ГУР). Есть такой мем, где известный голливудский актер хлопает в ладоши так, будто на самом деле обесценивает все сказанное, и именно подобным образом выглядел шеф ГУР. Кроме того, я заглянул в телеграм-каналы украинских военных, и автор одного из них писал, что готовился делать мемы по «плану победы», а тот сам по себе оказался готовым мемом!

От плана в этом тексте одни только пункты с пожеланиями (как и писали американские СМИ ранее). Первый — это приглашение Украины в НАТО до окончания боевых действий. Что ж, приглашение — не проблема, оно ни к чему приглашающую сторону не обязывает, но является раздражителем для Владимира Путина. Да и, в общем-то, все пункты, названные Зеленским, представляют собой поводы, из-за которых была начата СВО. Мы вернулись к тому, с чего начинали.

Но пойдем по порядку. Второй пункт — продолжение военных операций Украины на территории России и в целом перенесение активных наступательных усилий ВСУ на российскую территорию. Это должно произойти за счет того, что Украине будет поставлена комплексная западная система ПВО, которая позволит закрыть небо страны. Таким образом, она превратится в эдакий Большой Израиль.

Далее Зеленский просит снять ограничения на применение дальнобойного оружия по военным объектам на территории России и принять «неядерный пакет сдерживания». Это игра слов, за которой скрывается просьба к Шольцу, Байдену и Макрону ввести на Украину контингенты НАТО, призванные служить сдерживающим фактором для России, если она не хочет начинать воевать с альянсом напрямую. Вероятно, имеются в виду те 500 тысяч натовских военнослужащих, которые, как сообщалось, с 2014 года находятся в состоянии повышенной готовности в Европе.

В целом же Зеленский прямым текстом признался, что Украина собственными силами (уже не только в плане техники, но и в плане личного состава) не вывозит этот конфликт. Как еще понимать заявление, что для победы необходимо введение реальных натовских подразделений?

Пункт о снятии ограничений на применение дальнобойного оружия имеет секретный подпункт. Значит, в нем перечислены определенные болезненные цели, которые Зеленский предлагает атаковать. Еще раз повторю, что кроме атаки АЭС для того, чтобы поставить Россию перед последствиями, с которыми она не захочет столкнуться, в голову ничего не приходит. Поражение других целей просто не способно произвести такой эффект, да и раньше эти цели спокойно атаковали с помощью дронов.

Последний пункт «плана» подразумевает, что Украина должна производить вооружения на своей территории и заключить соглашения с США и ЕС об общей защите. Взамен Зеленский предлагает западным странам использование украинских недр и замещение ВСУ отдельных контингентов НАТО. Здесь он кроме кнута обещает Западу еще и пряник.

В начале СВО российские пропагандисты говорили, что странам НАТО нужны полезные ископаемые Украины. Теперь же это мы слышим уже из уст Зеленского, который предлагает их западным партнерам. Мы его за это осуждать не будем — что ему еще остается? Особо ничего, но стоит заметить, что именно за территории, на которых они залегают, сейчас и идут бои.

Подытожим — Зеленский предлагает НАТО вступить в полноценную схватку с Россией. Хотите полезные ископаемые? Вперед! Хотите победы Украины? Вот вам реальный план! Выполнять его на Западе, разумеется, никто не хочет. США не готовы посылать своих солдат, а в Европе ни у кого просто нет такого количества военных, стоящих под ружьем. Практически во всех европейских странах, где есть армия, она очень малочисленна, да и вообще ЕС, как отмечают аналитики, не готова даже к самообороне.

При этом после начала военной операции России на Украине ни одно из этих государств не провело мобилизационных мероприятий. Уровень подготовки к конфликту остался ровно таким же, каким он был до этого.

В итоге Зеленский остается в одиночестве. Конечно, на словах его все поддерживают, но в реальности выполнять его план некому. Даже депутаты Верховной Рады воткнули нож ему в спину, запретив призывать граждан с 18 до 25 лет на боевые действия. В то же время Офис президента избрал своим лозунгом «ни шагу назад». Поэтому на Украине отменили до этого введенную бронь для жизненно важных предприятий и организаций. ТЦК лютуют, — мы видели недавно налеты «людоловов» на концерты, пабы в Киеве и другие места и мероприятия, которые они раньше обходили стороной.

Это говорит не только об ухудшении ситуации с мобилизацией, но и о том, что искать людей просто негде. Многие из тех, кто смог уехать за границу, не собираются возвращаться назад — об этом свидетельствует отчет министра образования Украины Оксен Лисовой, признавшей переход существенной части покинувших страну детей в образовательную систему тех государств, в которых они сейчас находятся.

Когда начнутся реальные мирные переговоры

В конце концов, Зеленскому придется сказать: вот, у нас был план, а вы его не поддержали! Но что дальше? А дальше все другие варианты подразумевают переговоры, в свою очередь предполагающие определенные уступки. И тут Зеленскому потребуется все его усилия, чтобы переложить вину за сложившееся положение на страны ЕС и США, которые вынудили украинскую сторону на это пойти.

Однако этот час настанет. Мы знаем, что стадия принятия наступает у него поздно, но это в любом случае происходит. Зеленский признал потерю Бахмута, признал провал контрнаступления ВСУ. Здесь будет так же, и на Западе этого давно ждут. Однако стоит напомнить, что те же самые западные лидеры и сделали из него героя, роль которого он до сих пор пытается играть. Роль Давида, не идущего на уступки перед Голиафом.

Но начинать он будет с малого. Сначала Зеленский придет к пониманию провала курской авантюры и попытается ее чем-то перекрыть. Возможно, украинцы устроят удар по условному Крымскому мосту, или убьют какого-нибудь серьезного «зрадника», чтобы порадовать украинское общество и отвлечь внимание от неудач на фронте.

И только когда Зеленский будет убежден, что все готово для его ухода из-под удара, он согласится на реальные переговоры по конкретным вопросам, без выставления ультиматумов.

Впрочем, этого, скорее всего, окажется недостаточно. Россия всегда говорила, что она готова к переговорам, но не с Зеленским, а с теми, кто реально управляют ситуацией.

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* организация признана в России террористической и запрещена