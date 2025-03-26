23-25 марта делегация США провела несколько переговоров с представителями Москвы и Киева, чтобы урегулировать военный конфликт на Украине. Вашингтон заявил, что смог договориться о безопасном судоходстве в Черном море и восстановлении доступа России к мировому рынку сельхозпродукции. Кроме того, Москва и Киев согласились на 30 дней прекратить удары по энергоинфраструктуре друг друга. Что пишут мировые СМИ об итогах переговоров в Саудовской Аравии — в обзоре RTVI.

«Москва добавила существенные оговорки, по крайней мере, с некоторыми из которых США, похоже, согласились, не получив ничего взамен», — отмечает The New York Times после публикаций заявлений Белого дома и Кремля.

Издание подчеркнуло: Россия готова выполнить часть договоренностей, которая касается безопасности на Черном море только после того, как западные страны снимут часть санкций против российского сельхозэкспорта.

«Даже в условиях неопределенности готовность Белого дома уступить российскому требованию, несмотря на возражения Украины, стала последним признаком растущего сближения президента США Дональда Трампа с президентом России Владимиром Путиным», — признают журналисты NYT.

В The Washington Post подчеркнули, что предложение США помочь России с поставками зерна и удобрений появилось одновременно с соглашением Москвы и Киева прекратить на 30 дней огонь по объектам энергетической инфраструктуры. При этом президент Украины Владимир Зеленский заявил, что насчет зерна с Киевом не консультировались, и он это предложение не поддерживает.

«Формулировка о поддержке США российского экспорта зерна не вошла в отдельное заявление Белого дома, в котором подробно излагались результаты переговоров США с Украиной в Саудовской Аравии», — обратила внимание американская газета.

Источник Politico в Белом доме сообщил: «Русские обратились к нам с просьбой о дополнительных переговорах». По мнению издания, это указывает на то, что вопрос об отмене санкций все еще не решен.

«***** [Военный конфликт] перевернула цепочки поставок зерна через Черное море, усилив глобальные опасения по поводу нехватки продовольствия. Многие страны Африки и Ближнего Востока зависят от этого экспорта для поддержания своих продовольственных запасов», — напомнило Politico.

«Кремль ставит условия для безопасного судоходства в Черном море» — с таким заголовком вышла статья в немецком Spiegel. Издание отмечает, что Россия и Украина при посредничестве США готовы «разрядить обстановку» в море, однако реализация остается под вопросом, так как Москва «ищет способ смягчить западные санкции».

«Помимо экспорта зерна, для Москвы особое значение имеет безопасный экспорт нефти через Черное море. Чтобы смягчить санкции против России, США придется достичь соглашений с членами ЕС и другими странами», — пишет Spiegel.

Кроме того, в Москве отметили, что придерживаются режима прекращения огня по энергетической инфраструктуре с 18 марта — тогда Трамп и Путин второй раз разговаривали по телефону.

«Украина в принципе согласна прекратить атаки на энергетические объекты. Однако предполагается, что дата начала должна быть согласована всеми тремя сторонами», — добавило немецкое издание.

По мнению журналиста британской The Guardian Эндрю Рота, соглашение о частичном прекращении огня выглядит как «список желаний России, прикрепленный к банту США».

«Кремль использует свое преимущество в отношениях с Белым домом, которому не терпится показать, что Дональд Трамп — единственный лидер, способный обеспечить мир», — говорится в статье.

Если Москва добьется смягчения санкций, это будет первое значительное ослабление рестрикций, введенных с начала боевых действий. Также, по мнению The Guardian, Россия будет добиваться «двойной цены» за прекращение боевых действий: политических и военных уступок со стороны Украины, а также выхода из международной изоляции.

«И пока похоже, что администрация Трампа готова пойти на такую ​​сделку», — заключил журналист британской газеты.

Два отельных заявления Москвы и Вашингтона подтверждают хрупкость соглашений. И они скрывают главное: нет никакого реального перемирия, утверждает французская Le Monde.