В субботу, 13 января, на Тайване пройдут выборы. Жители острова выберут главу администрации и определят состав парламента на следующие четыре года. К выборам приковано все внимание мировых СМИ и наблюдателей, особенно из материкового Китая и США.

Тайвань остается главным камнем преткновения в американо-китайских отношениях и грозит стать очагом новых кризисов вокруг Тайваньского пролива, если контроль над островом сохранят нынешние власти, критично настроенные к материковому Китаю. О том, почему так важны грядущие выборы на Тайване, как Китай и США наблюдают (и не только) за подготовкой к голосованию, за каких кандидатов жители острова смогут поставить галочку в бюллетене и как это скажется на России — в материале RTVI.

Как будут голосовать на острове

19,3 млн избирателей проголосуют три раза. Жителям острова предстоит выбрать:

главу администрации Тайваня и его заместителя;

представителя своего округа в парламенте острова — Законодательном юане. Депутаты от регионов занимают 73 места в парламенте из 113;

и проголосуют за предпочтительный «партийный список», на основе чего распределят 34 места в законодательном органе (оставшиеся 6 мест зарезервированы для аборигенов Тайваня).

Новые власти будут руководить Тайванем следующие четыре года.

Что в центре повестки

Главная тема выборов — отношение кандидатов к статусу Тайваня и к отношениям с Пекином. Находящаяся у власти Демократическая прогрессивная партия (ДПП) считает, что Тайвань должен стать независимым государством, отказавшись даже от идеи историко-культурного единства с материковым Китаем. Во внешней политике же Тайбэй должен развивать тесные военные связи с США, считают в партии.

Из-за этого к выборам приковано внимание чиновников из залов Чжуннаньхая в Пекине. Если ДПП выиграет на выборах и сохранит власть на острове, ближайшие четыре года, скорее всего, будут кризисными — Тайвань не пойдет на диалог с Китаем, продолжит развивать сотрудничество с США, что вдобавок отрицательно скажется на отношениях Пекина с Вашингтоном.

Напомним, с американцами в Китае хотят выйти на взаимоуважительный диалог, что подтвердилось в ходе поездки председателя КНР Си Цзиньпина в Сан-Франциско для встречи с президентом США Джо Байденом.

Подробнее о том, почему Компартия Китая считает вопрос воссоединения с Тайванем одной из своих главных целей до 2050 года и стоит ли ждать военного конфликта в Тайваньском проливе — читайте в материале RTVI.

Как на выборы смотрят в Пекине

Сейчас из Пекина идут сигналы в адрес тайваньского избирателя в духе «хотите жить спокойно — голосуйте правильно».

В середине декабря жителям острова напомнили, что стремление Тайваня к независимости чревато войной.

«В выборах на Тайване много неопределенности, но одно можно сказать наверняка. Независимость Тайваня означает войну. Упорство в вопросе независимости Тайваня рано или поздно приведет к войне», — заявил бывший заместитель руководителя канцелярии по делам Тайваня при Госсовете КНР Ван Цзайси.

С его мнением согласны и нынешние чиновники, работающие в ведомстве.

«Материковая часть решительно выступает против сепаратистских попыток добиться «независимости Тайваня» и обладает возможностями для защиты национального суверенитета и волей решить тайваньский вопрос и осуществить национальное воссоединение», — напомнил представитель канцелярии Чэнь Биньхуа 30 декабря.

Одновременно Китай вступил в «кровавую битву в киберпростанстве», считают авторы издания Politico. В социальной сети Facebook*, популярной на Тайване, все чаще встречаются публикации о том, что Вашингтон и Тайбэй объединились для создания биооружия.

«Также распространяются фальшивые новости об отравленной свинине, поступающей из США, и общенациональном дефиците яиц», — пишет издание. Вдобавок к этому в инфопространстве островиян распространяются сообщения об американском гражданстве кандидата в замглавы острова от ДПП Сяо Мэйцинь, из-за чего у нее бы не было право участвовать в выборах. «Все это создает картину, что Тайвань слишком тесно связан со злобными США, а именно из-за политики ДПП надвигается рецессия», — заключает Politico.

Также издание приводит в пример случай с YouTube-аккаунтом «Eat Rice, No War». В декабре там было опубликовано видео с применением технологий deepfake — в материале показывается, что у кандидата от ДПП Лай Циндэ якобы было три любовницы. На эту историю обратил внимание минюст Тайваня, и видео удалили из соцсети.

Речь Си, торговые барьеры, самолеты над проливом

Хотя факт наличия прокитайских ботов невозможно ни подтвердить, ни опровергнуть, Китай обладает и другими способами давления на Тайвань. В апреле 2023 года Китай начал расследование введенных Тайванем торговых ограничений.

Тайбэй ввел барьеры против 2455 товаров из Китая. По мнению Пекина, это нарушает принципы Всемирной торговой организации и противоречит рамочному соглашению об экономическом сотрудничестве. Этот договор стороны подписали в 2010 году, он снизил тарифные барьеры на торговлю 806 товарами.

В августе в Китае заявили, что перечень товаров увеличился до 2509 позиций, а в ответ Пекин отменил снижение тарифов на 12 товаров из Тайваня. Решение о повышении тарифов вступило в силу 1 января 2024 года, из-за чего авторы гонконгской газеты South China Morning Post сделали вывод, что речь идет о давлении на тайваньских избирателей в преддверии выборов.

Впрочем, давление оказалось довольно мягким — доля этих товаров в экспорте острова на материк не превышает 1,1% от всего объема закупок тайваньских товаров, проводимых предприятиями остального Китая.

Без темы Тайваня не обошлось и в новогоднюю ночь. В своем новогоднем обращении Си Цзиньпин напомнил, что «воссоединение отечества» неизбежно. «Китайские сыны и дочери по обе стороны Тайваньского пролива обязаны сплотиться воедино ради славной миссии — великого возрождения нации», — заявил лидер КНР.

На конец декабря выпала и другая знаменательная дата — день рождения основателя КНР Мао Цзэдуна. Во время выступления в честь 130-летия великого кормчего Си сказал, что Тайвань «обязательно» воссоединится с материком. «Мы будем решительно препятствовать тому, чтобы кто-либо каким-либо образом отделил Тайвань от Китая», — сказал он.

Самый наглядный метод трансляции недовольства Китая — проведение военных маневров в Тайваньском проливе, за чем активно следят и тайваньские военные, и избиратели.

Авиация и военно-морские силы Народно-освободительной армии Китая незадолго до выборов решили нарастить активность в Тайваньском проливе. С 29 декабря по 11 января наблюдалось 127 вылетов авиации НОАК, срединную линию в Тайваньском проливе пересекли 45 раз.

На первый взгляд может показаться, что Пекин решил повторить опыт реакции на тайваньский визит тогда спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси в августе 2022 года. В те дни Китай приступил к активным учениям флота, запустил баллистические ракеты над воздушным пространством Тайваня и постоянно направлял свою авиацию к берегам острова.

Но в этот раз градус накала страстей в проливе ниже, чем в ходе учений. В августе 2022 года самолеты НОАК пересекли срединную линию, разделяющую зоны контроля Пекина и Тайбэя в Тайваньском проливе, более 140 раз, в маневрах участвовали многоцелевые истребители Су-30, J-10, J-11, ударные истребители J-16, истребители-бомбардировщики JH-7 и противолодочные вертолеты Ка-28.

Вне зависимости от того, действительно ли влияют другие силы на тайваньских избирателей, КНР и США начали обвинять друг друга во вмешательстве в выборы, сказал в беседе с RTVI директор Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Василий Кашин.

«Американцы обвиняют китайцев, но китайцы также говорят о попытках США повлиять на выборы и предостерегают Вашингтон от таких действий», — сказал эксперт. По его словам, США делают ставку на Демократическую прогрессивную партию, а Китай — на противников ДПП. «В первую очередь, это партия Гоминьдан, но поскольку позиции последних ослабли, то для Пекина было бы важным просто сократить присутствие ДПП во власти», — объяснил Кашин.

Обе стороны — КНР и США — делают все, что могут, и в этом нет ничего нового или удивительного. По словам эксперта, американцы присутствуют во внутренней политике острова как минимум с середины 2010-х годов, поддерживая наиболее сепаратистские силы, настроенные против Китая. А Китай, наоборот, делает все возможное, чтобы сберечь тех, кто противостоит ДПП, сказал Кашин.

За кого будут голосовать

Избиратели смогут проголосовать за одного из трех кандидатов в главы администрации Тайваня. Каждый из них баллотируется вместе со своим «напарником», который станет его замом.

Правящая сейчас на острове Демократическая прогрессивная партия предлагает голосовать за председателя ДПП — 64-летнего Лай Циндэ (также известен как Уильям Лай). Это нынешний замглавы администрации острова. Политической деятельностью занимается почти 30 лет.

Лай четырежды избирался в Законодательный юань, с 2014-го по 2017 год был мэром Тайнаня (город на юго-западе острова, главная электоральная опора ДПП), после чего его пригласили стать премьер-министром правительства. Перед предыдущими выборами в 2020 году во время партийных праймериз он решил выдвинуть себя в качестве кандидата от ДПП, но сопартийцы предпочли отдать голоса за Цай Инвэнь. После этого Лай не стал ее внутрипартийным противником, а, наоборот, предложил ей вместе выдвинуться на выборах — в качестве ее заместителя, кем он и стал после победы Цай Инвэнь на выборах.

В качестве второго лица от ДПП выдвигается 52-летняя Сяо Мэйцинь. Родилась в Японии, выросла на Тайване, а отучилась в США. За свою карьеру занималась внешними связями ДПП, затем представляла партию в Законодательном юане, а с 2020 года возглавляет тайбэйское экономико-культурное представительство в США. Оно представляет интересы острова в Соединенных Штатах.

Мастодонты тайваньской политики — партия Гоминьдан (ГМД) — выдвинули 66-летнего Хоу Юи. Карьерный полицейский, окончил Центральный университет полиции Тайваня. В 2003 году возглавил бюро уголовного розыска, а в 2006 году — всю полицейскую службу. В 2010 году стал замглавой мэра Нового Тайбэя, а в 2018 году его избрали мэром этого города.

История отношений Хоу Юи с партией, от которой он баллотируется, непростые. В 2002 году он переметнулся к ДПП, благодаря чему и возглавил полицейскую службу при партийной администрации. Но в 2008 году остров вновь возглавила партия Гоминьдан, после чего Хоу Юи сняли с должности. Через два года, став вице-мэром Нового Тайбэя, он вернулся обратно в лоно Гоминьдана.

В качестве замглавы администрации от ГМД выдвинули 73-летнего Чжао Шаокана, старожила среди нынешних тайваньских политиков. Был крайне популярен в конце 80-х, его даже называли «политическим золотым мальчиком» партии Гоминьдан.

Он активно выступает против полной независимости Тайваня и поддерживает идею объединения с Китаем (но не «здесь и сейчас» в качестве провинции КНР, а когда-нибудь потом). Считает, что Пекин и Тайбэй должны найти способы мирного соразвития, а уже будущие поколения на материке и на острове поймут, какая политсистема «принесет людям наибольшее счастье». В 1993 году Чжао и его сторонники откололись от ГМД и основали Китайскую новую партию, но в 2021 году он вновь примкнул к партии Гоминьдан.

Третий выбор тайваньского избирателя — Тайванская народная партия (ТНП), появившаяся совсем недавно, в 2019 году. Ее основатель, бывший мэр Тайбэя Кэ Вэньчжэ, и представит партию на грядущих выборах.

64-летний Кэ выучился на врача, заняв первое место по всему острову на экзаменах на получение медицинской лицензии. Специализировался на хирургии и интенсивной терапии, 11 лет проработал в службах неотложной помощи. Участвовал в группе по трансплантации органов, которая хотела разработать методику успешной пересадки сердца. В 2008 году установил рекорд по сохранению жизни пациента при помощи экстракорпоральной мембранной оксигенации в течение 117 дней подряд. Впервые он стал известен в 2006 году, когда смог спасти жизнь жены мэра одного из тайваньских городов, которая попала в кому после аварии.

В 2014 году Кэ решил попробовать избраться мэром Тайбэя и выдвинулся как внепартийный кандидат, став первым мэром города с медицинским образованием. Успешно переизбрался в 2018 году. Еще до своей политической карьеры он поддерживал определенные связи с ДПП — например, проводил мероприятия в поддержку партии в ходе предвыборной гонки в 2000 году. Также выступал за Цай Инвэнь в ходе выборов как в 2012-м, так и в 2016 году. Но присоединиться к ДПП так и не решился — он не согласен с их позицией по статусу Тайваня и считает, что с материком надо развивать более тесные экономические отношения.

Его напарницей на выборах выступает 45-летняя У Синьин. Уроженка США, отказавшаяся от американского гражданства в 2014 году. Начинала карьеру в бизнесе, а с 2020 года представляла свою партию в парламенте острова.

Изначально ожидалось, что в избирательном бюллетене будут только два претендента на должность главы администрации острова — ГМД и ТНП планировали выдвинуть единого кандидата, но так и не смогли договориться. Анонсированный 15 ноября альянс двух партий просуществовал 9 дней.

2 января, за день до начала запрета на проведение экзит-полов (на Тайване запрещено проводить опросы населения в последние 10 дней перед выборами), ключевые тайваньские издания опубликовали результаты собственных опросов. Все они показали одинаковый тренд — с небольшим отрывом лидирует Лай Циндэ от правящей ДПП, затем с небольшим отставанием следуют Хоу Юи и Кэ Вэньчже.

Возможно, шансы оппозиции были бы больше, если бы они выступили с единым кандидатом — суммарный процент опрошенных, которые хотят проголосовать либо за Хоу, либо за Кэ выше, чем процент намеревающихся отдать голос Лай Циндэ.

Чего ожидать от выборов

Удержание власти в руках Демократической прогрессивной партии сохранит кризисный уровень тайваньского вопроса. Результаты выборов 2016 года серьезно повлияли на баланс сил крупных игроков в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Тогда победу одержала представитель ДПП Цай Инвэнь. Она, как и другие члены коалиции «зеленых» во главе с ДПП, выступает за создание нового независимого государства Тайвань, которые бы не имело отношения не только к Китайской Народной Республике во главе с Коммунистической партией Китая, но и к Китаю как историческо-культурной «родине» в принципе. Позже она победила на выборах в 2020 году, оставшись у власти еще на четыре года.

Приход к власти Цай Инвэнь свел на нет потепление между материком и островом. С 2008 по 2016 год на Тайване у власти находилась партия Гоминьдан во главе с Ма Инцзю. Он умеренно поддерживал идею постепенного объединения с материковым Китаем и был противником провозглашения независимости Тайваня.

Отношения между Пекином и Тайбэем были настолько теплыми, что в 2015 году Ма Инцзю встретился с Си Цзиньпином. Выбрали нейтральное, но в чем-то тоже китайское место встречи — город-государство Сингапур.

Предыдущая встреча такого уровня прошла в 1945 году — лидер коммунистических китайских сил Мао Цзэдун и президент партии Гоминьдан, генералиссимус Чан Кайши проводили переговоры, где решалась судьба Китая после победы над милитаристской Японией. Переговоры закончились началом гражданской войны между КПК и ГМД. В 1949 году Компартия Китая окончательно выдавила гоминьдановцев. Чан Кайши бежал на Тайвань и назвал Тайбэй временной столицей Китайской Республики, до этого руководившей и почти всем материковым Китаем. А Мао Цзэдун на площади Тяньаньмэнь в Пекине провозгласил основание Китайской Народной Республики. Вплоть до смерти Чан Кайши в 1975 году Гоминьдан держал власть на Тайване в ежовых рукавицах, не допуская никакой оппозиции и критики в свой адрес. После Чан Кайши руководить Тайванем стал его сын, Цзян Цзинго, который к концу жизни хоть и ослабил контроль за СМИ, но не решился провести демократические реформы. Их провел другой представитель партии Гоминьдан, Ли Дэнхуэй, руководивший Тайванем с 1988 по 2000 год. В 1996 году проведены первые демократические выборы.

Встреча Си и Ма была бы невозможна, если бы не переговоры в 1992 году. Тогда стороны достигли так называемого «консенсуса 1992 года». Они решили, что «Китай и Тайвань — не отдельные государства», а материк един с островом. Но при этом тайваньские власти в лице партии Гоминьдан продолжили считать себя единственным легитимным руководством всего Китая. Хотя тогда стороны не решили, кто из них главный, но договорились, что это не будет препятствием для дальнейшего диалога. Нынешняя глава тайваньской администрации Цай Инвэнь «консенсус 1992 года» не признает, что вызывает жжение в Пекине.

Схожую с партией Гоминьдан позицию занимает Тайваньская народная партия. Они тоже считают, что допустить дальнейшего ухудшения отношений с материковым Китаем нельзя, а экономическому сотрудничеству — быть. Таким образом, выгодным для Китая вариантом будет «что угодно, только не ДПП».

К концу 2022 года складывалось впечатление, что в грядущих выборах преимущество на стороне партии Гоминьдан. Такой вывод можно было сделать по итогам прошедших тогда региональных выборов — в большинстве округов острова выбрали кандидатов от ГМД. Видимо, активные учения Народно-освободительной армии Китая в Тайваньском проливе после визита Нэнси Пелоси показали жителям острова, за кого голосовать не стоит, если они не хотят обострения конфликта.

Впрочем, похожая ситуация наблюдалась и перед выборами главы острова в 2020 году. Предшествующие им региональных выборы в 2018-м тоже прошли в пользу ГМД, но это не помогло им одержать победу на более важной избирательной гонке из-за информационного фона вокруг событий в Гонконге в 2019 году.

В 2020 году ДПП смогла одержать верх на выборах во многом благодаря удачному стечению обстоятельств. В 2019 году в Гонконге начались протесты против закона об экстрадиции местной антикитайской оппозиции в материковый Китай. Там их бы предали суду, что взбудоражило гонконгскую общественность, помнящую об автономном статусе Гонконга. Благодаря этим протестам ДПП смогла переманить избирателей от их главного конкурента, партии Гоминьдан. «Не хотите, чтобы было, как в Гонконге, тогда не голосуйте за Гоминьдан», — к этому сводилась вся предвыборная кампания Цай Инвэнь. Напомним, что ГМД, наоборот, считает нужным поддерживать теплые отношения с материковым Китаем и выступает за сохранение статуса-кво: Тайвань — это тоже Китай, но он не подчиняется Пекину. Такую позицию на Тайване восприняли как слишком прокитайскую, чем и воспользовалась ДПП.

С большой вероятностью пост главы администрации Тайваня достанется представителю Демократической прогрессивной партии Лай Циндэ, считает китаист Василий Кашин.

В то же время, согласно результатам опросов среди жителей Тайваня, разрыв между кандидатами не такой большой, из-за чего сложно спрогнозировать, кто именно возглавит администрацию острова. Об этом в беседе с RTVI сказала доцент кафедры истории Китая ИСАА МГУ Анна Каимова. «Очень много людей не высказывают поддержки в пользу той или иной партии или кандидата, из-за чего сложно сказать, как они в итоге проголосуют», — объяснила она. Вероятнее всего победа достанется Лай Циндэ, но возможны сюрпризы.

Что касается выборов в парламент, позиции ДПП могут ослабнуть, и партия потеряет большинство, которым обладает сейчас. «В Законодательном юане остается поле для серьезной борьбы. По итогам выборов на Тайване вполне может сложиться политическая расстановка сил, схожая с ситуацией в начале 2000-х. Тогда администрацию острова возглавлял представитель ДПП Чэнь Шуйбянь, но за его партией не было большинства в парламенте, и многие его инициативы блокировались», — подметил Василий Кашин.

Впрочем, даже потеря антикитайскими силами большинства в парламенте — далеко не лучший расклад для Пекина. Кандидат от ДПП Лай Циндэ — более радикальный политик, чем нынешняя глава администрации Цай Инвэнь, рассказал Кашин. «Затягивание пребывания ДПП у власти на третий срок плохо для Китая само по себе. Но дальнейшее поведение Китая будет сильно зависеть от первых шагов и первых заявлений Лай Циндэ, если он действительно победит», — объяснил эксперт.

Как выборы повлияют на «треугольник» Пекин — Вашингтон — Москва

По мнению Анны Каимовой, результаты выборов не сильно повлияют на американо-китайские отношения — они не поспособствуют серьезному ухудшению или значительному улучшению, какая бы партия ни пришла к власти. «Любая из партий так или иначе будет стремиться поддерживать нормальные отношения с США и не будет провоцировать Пекин», — рассказала эксперт. Сдержанности в отношениях с материковым Китаем при любой из возможных администраций можно ожидать, исходя из тех заявлений, которые делают представители партий перед выборами, считает она.

В случае победы ДПП Пекин продолжит использовать свою прежнюю тактику: заявления о недопустимости провозглашения независимости острова и напоминания о возможности военного вмешательства. Но одновременно Китай продолжит проводить политику экономических стимулов для предпринимателей острова и приглашать тайваньских студентов учиться на материке, считает Анна Каимова.

Если же верх одержит Гоминьдан — материк может решиться на экономические привилегии для острова, а военных маневров и дипломатического давления на Тайбэй будет меньше, считает Каимова. При этом Кэ Вэньчжэ от ТНП остается некой «темной лошадкой», который, несмотря на высказывания в пользу развития отношений с материком, может и поменять свою политику в отношении Пекина, если выиграет на выборах.

Но ситуация будет совсем не оптимистичной, если новая администрация продолжит антикитайскую риторику. Это определенно скажется на американо-китайских отношениях и косвенно — на российско-китайских.

«Если из-за первых шагов новых властей вырастет напряженность вокруг Тайваня, то Китай может пойти на какие-то ответные шаги или даже на крупные военные учения. Это дополнительно осложнит американо-китайские отношения, и достигнутые в Сан-Франциско ограниченные договоренности о частичной стабилизации пойдут прахом. Это может привести к тому, что Китай станет больше поддерживать Россию в тех или иных политических вопросах», — считает Кашин.

Любое дальнейшее ухудшение или осложнение отношений Вашингтона и Пекина способствует некоторому сближению Пекина и Москвы, заключил эксперт.

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