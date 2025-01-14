В Пресненском суде Москвы начался процесс по делу уроженки Крыма Валерии Федякиной, более известной как Битмама. Ее обвиняют в хищении у клиентов более 2,2 млрд рублей — это крупнейшая афера на российском крипторынке. Как выяснил RTVI, среди потерпевших по делу — один из основателей Yota, гендиректор компании «Антарес» Евгений Ройтман, а также заместитель гендиректора «Русконтрактора» Михаил Вестерфрид и крупный инвестор Гагик Гулакян. О том, как 29-ти летняя уроженка Симферополя, которая “плохо дружила с цифрами” покоряла Москву, став за десять лет королевой “перестановок”, с личным астрологом, “Роллс — Ройсом”, “танкером” и офисом в “Москва — сити” — в нашем материале.

Уголовное дело против 29-летней Валерии Федякиной два года расследовало Главное следственное управлении СКР. Уроженке Симферополя вменяют четыре эпизода хищений (ст.159 УК РФ) на общую сумму свыше 2,2 млрд рублей. Потерпевшими проходят четыре человека, а расследование началось с заявления одного из них — Гагика Гулакяна. Хотя официально потерпевший не работает, он рассказал следователям, что зарабатывает на процентах от инвестиций — как своих так и заемных.

Как следует из показаний Гулакяна, в 2023 году он решил инвестировать в быстро растущий рынок недвижимости в ОАЭ. Для этого необходимо было конвертировать крупные суммы в местную валюту — дирхамы. Но из-за введения антироссийских финансовых санкций, пояснил потерпевший, проводить подобные операции нужно было неофициально, в обход стандартных банковских процедур.

В Дубае у Гулакяна был свой доверенный человек: Вагран Степанян, однако в бизнес-цепочке не хватало посредника, который мог быстро конвертировать большие рублевые суммы и передавать покупателю уже валюту. Таким посредником и стала Валерия Федякина. На тот момент ей было лишь 25 лет, но в российской криптоиндустрии девушка была широко известна как Битмама.

Новая знакомая рассказала безработному инвестору Гулакяну, что давно занимается т.н. «перестановками». Эта “серая” финансовая схема используется для быстрого “перегона” денег за границу, и ее активно стали применять после введения антироссийских санкций. Суть схемы такова: в Москве посреднику передаются рубли, тот покупает на них крипто или т.н. фиатную валюту — биткойн, USDT, Теther и спустя несколько часов, владелец рублей или его доверенное лицо, получает доллары или местную валюту — дикхармы ОАЭ, турецкие лиры и т.д. Это напоминает средневековые операции тамплиеров с деньгами христианских паломников, которые отправлялись в Иерусалим и боялись везти с собой крупные суммы наличности. Только теперь, вместо тамплиерских расписок, роль идентификатора выполняет кодовое слово или шифр размещенный в секретном чате Тelegram. “Перестановка”, как и тамплиерский обмен удобна тем, что получать наличность можно практически в любой точке мира, минуя банки.

Гулакяна также привлекает и то, что Битмама за свои услуги, не просто берет низкий процент, но даже готова сама приплачивать клиенту при переводе крупной суммы.

Чуть позже Федякина объясняет новому клиенту, что сделки с криптовалютой, а также услуги по конвертации валют, приносят ей доход в размере не менее 3% от стоимости сделки. И дав понять, что у нее есть много знакомых предпринимателей, которые постоянно нуждаются в ее услугах, Битмама предлагает Гулакяну инвестировать в ее бизнес. Она заверяет, что если переданные ей деньги будут находиться в обороте «как минимум три дня», то инвестор получит 0,5% от вложенной суммы. Гагик Гулакян на предложение согласился, передав новой знакомой не только свои деньги, но и деньги своих партнеров.

Точной суммы инвестированных в Битмаму средств потерпевший следствию не назвал, но вспоминал, что для ее перевозки использовались несколько инкасаторских машин: «Офиса у меня не было и нет. Для сбора денежных средств с предпринимателей я арендовал бронеавтомобили».

При этом личная пиарщица Федякиной, бывшая сотрудница закрытой в 2022 году радиостанции «Эхо Москвы» Раиса Галягина рассказала следствию, что с появлением Гулакяна в офис Битмамы начали привозить сначала по 200-300 млн рублей в день, а затем посыльные доставляли от 500 млн рублей до 1,5 млрд рублей в день. Ну а когда пиарщица сказала Федякиной, что обменный курс, который назначили новые партнеры, невыгодный, то услышала от Битмамы: «Тебя думать не просили, делай, что тебе говорят».

Стоит отметить, что к моменту знакомства с Гулакяном, Битмама купается в роскоши — судя по материалам дела, она снимает шикарный офис в “Москва-сити” (откуда потом переедет на Новый Арбат), а с важными клиентами встречается в сотне метрах от Кремля, в респектабельном отеле Four Seasons, где арендует апартаменты. Во время встреч с Гулакяном, Битмама рассказывает ему, что в Дубае она якобы выкупила этаж в пятизвездочном Bulgari Resert Dubai, а по городу передвигается на Rolls-Royce Cullinan. Также, по словам девушки, криптобизнес не единственное ее занятие — как следует из материалов дела, Федякина уверяет клиентов, что она якобы участвует в купле — продаже золота, нефти и нефтепродуктов, является собственником танкера и т.д.

Однако бизнес-идиллия длилась всего несколько месяцев и уже к сентябрю 2023 года, по словам Гулакяна, «выдача денег прекратилась» и поняв, что его обманули, инвестор обратился в правоохранительные органы.

Битмама была задержана 15 сентября 2023 года, после чего была арестована и отправлена в СИЗО-6, где находится до сих пор. Согласно подсчетам следствия, ущерб, причиненный одному Гулакяну, составил 837 миллионов рублей.

Интересно, что буквально за день до задержания, Федякина писала своей хорошей знакомой, у которой тоже взяла деньги и не вернула их, что в ближайшие дни закроет долг. Однако на самом деле, как выяснили полицейские, Битмама не намеревалась этого делать, она собиралась улететь в Дубай, где у нее уже был оформлен ВНЖ.

Фитнес-тренер и клиент астрологов

Валерия Федякина родилась в марте 1995 года в Симферополе. У нее есть высшее образование. Валерия Федякина родилась в 1995 году в Симферополе. У нее есть высшее образование. В 2014 году, когда ей было 19 лет, она познакомилась с заместителем главы отделения «Партии Регионов» в Мариуполе Петром Ивановым и переехала с ним в Москву. Несколько лет, как следует из материалов следствия, пара моталась по съемным квартирам. Федякина успела поработать в разных местах, в том числе фитнес-тренером. В 2018 году со своим спутником она рассталась, но продолжила общение. Впоследствии он узнал, что Федякина занялась куплей-продажей криптовалюты, работая в криптообменике в одной из башен Москвы-Сити. Тогда и появился ее бренд Битмама. В столицу перебрался и ее брат — Александр Федякин, который активно включится в бизнес сестры.

При этом, как рассказывал следствию Иванов, «с цифрами она не дружила». В материалах дела есть эпизод, как девушка предложила ему купить биткоины, чтобы заработать на росте криптовалюты. Мужчина согласился и купил криптовалюты примерно на $270 тыс., но вопреки прогнозам, курс крипты вскоре упал. Затем Федякина попросила передать эти биткойны ей, в управление.

Как следует из материалов следствия, Битмама часто прибегала к помощи астрологов. Например весной 2022 года она обратилась к Инне Корниенко, и после того как прогнозы сбылись, стала ее постоянной клиенткой. «Я просчитывала различные варианты развития возможных событий в жизни Федякиной», — рассказала астролог следователям.

В мае 2023 года, следует из материалов дела, Битмама отправила Корниенко человек с «благодарностью». Следствие считает, что Федякина передала астрологу 20 миллионов рублей.

Ройтман, Вестерфрид и Crypto Angel

Хорошая знакомая, которая пыталась вернуть свои деньги незадолго до задержания Валерии Федякиной, — это Юлия Захарчук, или блогер Crypto Angel. С Битмамой она познакомилась тремя годами ранее на одной из конференций по криптовалютам, которая проходила в Москве. С тех пор между девушками завязались теплые доверительные отношения. Crypto Angel даже сделала интервью с Битмамой в Дубае, но последняя почему-то попросила его удалить.

Спустя пару недель после того, как Федякиина отблагодарила своего астролога, она встретилась с Захарчук в ресторане Loona на Тверской и сообщила ей, что беременна. А заодно поведала подруге, что ей нужны деньги «в оборот», предложив выплачивать за них 15% ежемесячно. Блогер согласилась, заняв 5 миллионов рублей у знакомого предпринимателя. Тот взял с заемщицы расписку, после чего девушка передала всю сумму Битмаме в ее апартаментах в Four Seasons. При этом Битмама убедила подругу подписать договор на английском языке, так как «ее инвесторами являются иностранные граждане». Захарчук все подписала, но больше ни денег, ни процентов по ним, не увидела.

В июле 2024 года Федякина познакомилась с заместителем гендиректора сельскохозяйственной компании «Русконтрактор» Михаилом Вестерфридом. Как следует из материалов следствия, он заинтересовался открывшейся возможностью получить прибыль с продажи золота за рубежом. Знакомые Вестерфрида на тот момент начинали этот бизнес в Дубае. Тогда он и предложил им схему с «перестановками», которую активно практиковала Валерия Федякина.

По словам Вестерфрида, он встретился с ней в одном из кафе в центре Москвы. Битмама рассказала, что обслуживает «нефтяников и золотников» и уже в августе Вестерфрид начал с ней работать. До 8 сентября проблем с переводами у бизнесмена не было, но затем платежи прекратились. Битмама пыталась объяснить Вестерфриду, что все это произошло якобы по вине Гулакяна и его партнеров и даже показала их переписку. Прочитав ее, Вестерфрид, по его словам, понял, что финансовая модель Битмамы была изначально убыточна, девушка это отлично понимала, но «продолжала вовлекать людей в организованную ею финансовую пирамиду». Ущерб, причиненный ему, был оценен следователями в 563,3 млн рублей.

Наконец последним потерпевшим стал известный российский бизнесмен Евгений Ройтман — основатель группы «Антарес». Издание Cnews называло его человеком, принимавшим непосредственное участие в развертывании в Москве первой общегородской сети Wi-Fi, массовом выводе на рынок РФ первой технологии четвертого поколения мобильной связи — WiMAX, а также бизнесменом, стоявшим у истоков создания бренда Yota.

С Федякиной Ройтмана свела общая знакомая. Их встреча произошла 6 июля 2023 года в ресторане Peach в Большом Саввинском переулке в Москве. Ройтману Битмама рассказала, что она вместе с партнером владеет нефтяным танкером и что ей нужны оборотные средства. Бизнесмену Федякина пообещала, как считает следствие, получение крупного инвестиционного дохода — 0,4% в день. Спустя несколько часов после встречи Битмама прислала Ройтману сообщение: «Вы лучший, безмерно благодарна!».

На следующий день Ройтман поручил своим сотрудникам перевести новой знакомой 5 миллионов USDT, однако выставил одно условие — открыть онлайн-доступ к финансовым отчетам. Битмама, по словам бизнесмена, этого не сделала, однако пообещала уладить вопрос в ближайшее время. Тем временем, по данным следствия, бизнесмен распорядился перевести ей 8 сентября еще 3,7 млн USDT. Деньги Федякина бизнесмену не вернула пояснив, что они у партнера Гулакяна — Степаняна, дав его телефон. Когда Ройтман дозвонился до Степяняна, тот лишь сказал, что Битмама должна и ему тоже, а сам он подозревает, что девушка организовала финансовую пирамиду. Поняв, что стал жертвой мошенничества основатель Yota написал заявление. Ущерб, причиненный Ройтману, следствие оценило в 830,3 млн рублей.

Уже после задержания Федякиной, по словам Ройтмана, ему звонил ее брат — Александр Федякин и просил помочь ей, в том числе — посодействовать в изменении меры пресечения с СИЗО на домашний арест. Бизнесмен сказал следователям, что на это предложение ответил отказом.

Позиция Федякиной

Сама Валерия Федякина на следствии говорила, что директором и учредителем каких-либо компаний она никогда не была, и с 2018 года занимается финансами и криптовалютой, а именно — «конвертацией фиатных денежных средств в криптовалюту и обратно под брендом Bitmama. Она сообщила, что занималась этим в Дубае и в офисе на Новом Арбате. Сделки купли-продажи криптовалюты, отмечается в материалах следствия со ссылкой на Федякину, в основном совершаются за национальную валюту месторасположения офиса. Для ведения такого вида деятельности необходима ликвидность, которая изначально сформировалась от заработанных денег, а также от денег клиентов, которым за это выплачивается вознаграждение около трех процентов в месяц, следует из показаний Федякиной на следствии. Одна из работавших с ней пиарщиц говорила на следствии, что женщина «стремилась стать известной личностью».

Адвокат девушки Юлия Волоцкая ранее рассказывала RTVI, что Федякина сама считает себя «жертвой преступления» и писала об этом заявление в правоохранительные органы.

Адвокат одного из потерпевших Иван Миронов в беседе с RTVI предполагал, что у Федякиной могли быть сообщники.

«Федякина не могла действовать в одиночку, потому что в одиночку такого размаха мошеннической схемы не добиться», — говорил юрист.

Тем не менее по делу женщина проходит как единственный обвиняемый. Ни ее брат Александр, ни ее сожитель Анатолий Черемин в деле как подозреваемые, обвиняемые или свидетели не фигурируют.

В декабре 2023 года у Федякиной в следственном изоляторе родилась дочка, и теперь, в силу закона, это будет являться смягчающим обстоятельством в случае вынесения ей обвинительного приговора. По предъявленному обвинению женщине грозит до 10 лет лишения свободы.