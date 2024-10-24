Обвиняемой в хищении 2,2 млрд рублей криптоблогеру Битмаме (Валерии Федякиной) вряд ли что-то угрожает на свободе, иначе бы она не просила выпустить ее из СИЗО, заявила RTVI ее защитник Юлия Волоцкая. Так она прокомментировала слова адвоката одного из потерпевших о том, что женщине безопаснее оставаться под арестом.

Волоцкая сообщила, что судебный процесс начнется во второй половине ноября. По ее словам, обвинение просило суд ограничить срок ознакомления Федякиной с материалами уголовного дела до 21 октября, но в итоге ей дали время до 1 ноября.

Адвокат Битмамы напомнила, что ее клиентка хоть и находится в подавленном состоянии, но не признает вину и даже написала заявление, согласно которому «сама стала жертвой преступления».

Рассуждения о том, что Федякиной лучше сидеть под стражей, потому что за пределами СИЗО ей может грозить опасность из-за якобы похищенных денег, защитник криптоблогера назвала безграмотностью. Гипотеза об угрозе исходила от адвоката Ивана Миронова, который представляет интересы потерпевшего Гагика Гулакяна.

«Ощущение, что они сами [Гулакян и Миронов] нам угрожают. При этом моя подзащитная говорит, что ни у кого ничего не брала. Я неоднократно спрашивала у нее: “Лера, тебе, может быть, что-то угрожает?” Я же не знаю всех обстоятельств и никогда не узнаю, поэтому вдруг есть опасность. Она мне сказала: “Нет, для меня нет никакой опасности, мне надо на свободу”», — утверждает адвокат.

Если бы Федякиной что-то угрожало, то она бы не стала «проситься на свободу каждый месяц, писать апелляции, кассации», рассуждает Волоцкая. По ее мнению, заявление Миронова связано с тем, что ему «не очень выгодно» такое развитие событий.

«Наверное, она лучше знает, опасно ей или нет, чем Миронов. Вижу, что он опять начал бегать по СМИ, трясти этим вот грязным бельем. Для чего все это сделано? Чтобы людей взбудоражить опять перед судом. Я вам больше скажу: то, что они говорят по поводу [наличия нефтяного] танкера у моей подзащитной, — ничего этого нет в обвинении. Это все так прозаично. Так что пусть они трясут дальше своим бельем», — заявила собеседница RTVI.

«Идеальным» вариантом завершения дела для себя как адвоката Волоцкая считает только оправдательный приговор. «Это очень сложно. Но в любом случае буду стараться, чтобы она была на свободе», — уточнила представитель Битмамы.

Дело Битмамы

Уголовное дело на 27-летнюю Федякину, которая действовала под брендом «Битмама (Bitmama)» или «Битмама Финанс» (Bitmama Finance), в сентябре 2023 года возбудило Главное следственное управление СКР по Москве. Заявление на женщину подал московский инвестор Гагик Гулакян, утверждавший, что она мошенническим путем похитила у него 6,7 млрд рублей.

Федякину задержали 15 сентября 2023 года, когда она находилась на шестом месяце беременности. По версии следствия, россиянка планировала улететь в ОАЭ, где она ранее оформила вид на жительство (ВНЖ). С тех пор женщина находится в московском СИЗО №6, где родила дочь. Недавно расследование ее дела завершено, теперь Битмама должна ознакомиться с материалами в 16 томах, после чего они будут переданы в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения, а затем — в суд.

Помимо Гулакяна, по делу Федякиной в качестве потерпевших проходят еще три человека. Один из них — крупный московский бизнесмен, который, как считает следствие, лишился 8,7 млн USDT (более 830 млн рублей). В СКР считают, что по аналогичной схеме Федякина обманула и другого московского бизнесмена, не вернув ему в общей сложности 563,3 млн рублей.

Третьей потерпевшей стала блогер Юлия Захарчук (Crypto Angel), которая принимала участие в раскрутке Битмамы. Следствие считает, что 13 августа Федякина взяла у нее 5 млн рублей в качестве «инвестиций», пообещав прибыль в размере 15% от этой суммы ежемесячно. Хотя женщины подписали договор, обещанные проценты и первоначальный взнос Захарчук, как сама утверждает, не получила.