Хватит ли терпения у президента США Дональда Трампа довести мирный процесс на Украине до конца, может ли республиканец выйти из переговоров на фоне его последних заявлений с критикой в адрес президента России, а до этого — Украины и пойдет ли Белый дом на то, чтобы передать Киеву ядерное оружие, — об этом в блиц-интервью RTVI рассказал профессор кафедры истории Американского университета в Вашингтоне Питер Кузник.

— Можно ли надеяться, что Трамп постарается довести до конца мирный процесс на Украине? Или у него не хватит терпения?

— Гражданская дипломатия во время войны и прокси-войны важнее, чем когда-либо. Всякий раз, когда мои российские друзья или слушатели спрашивали, я говорил им, чтобы они не были слишком оптимистичны в отношении того, что Трамп поможет положить конец этой ***** [военному конфликту]. Я повторил слова официального представителя Кремля Дмитрия Пескова, который призвал не смотреть на ситуацию через «розовые очки». Надейся на лучшее, посоветовал он, но готовься к худшему. Это был мудрый совет.

Дональд Трамп — человек, которому не хватает твердой убежденности и фиксированных ценностей. Он способен менять свое мнение по щелчку пальцев. В один момент он осуждает [президента Украины Владимира] Зеленского, а в следующий — обвиняет [российского лидера Владимира] Путина. Его терпение, как и его концентрация внимания, крайне ограничены. Ему трудно удерживать в голове две противоречивые идеи одновременно, и он склонен соглашаться с последним человеком, с которым говорит.

Поэтому в один день он называет Зеленского диктатором, обвиняет его в развязывании ***** [военного конфликта] и предлагает выгодную для России сделку. На следующий день он обнимается с Зеленским и ругает Путина.

Ранее он угрожал, что если Путин помешает предложенному Трампом мирному соглашению, то он может ужесточить санкции против России и увеличить помощь Украине. При этом он смутил и упрекнул Зеленского на провальной встрече в Овальном кабинете 28 февраля и выгнал его из Белого дома.

— О чем говорит такой подход президента США?

— С Дональдом Трампом возможно все. Он говорит, что хочет быть миротворцем, но, как мы видим в случае с Ираном, Газой, Китаем, Панамой и Гренландией, он часто ведет себя как разжигатель войны. Он способен оказать гораздо большее давление на Зеленского, чем на Путина, у которого есть преимущество на поле боя и который, похоже, готов продолжать борьбу, если ему не предоставят требуемых уступок. И некоторые из этих уступок не подходят Зеленскому и его европейским союзникам.

Так что куда это приведет мирный процесс, остается только гадать. Американский госсекретарь Марко Рубио продолжает говорить, что США готовы выйти из мирного процесса. Если это произойдет, европейцы сплотятся вокруг Украины и продолжат поток помощи Киеву. Но без явной поддержки США «коалиция желающих», похоже, неспособна набраться смелости отправить войска на Украину, ведь это может навлечь гнев России. Но война чужими руками будет продолжаться до тех пор, пока украинцы не убедятся, что они умирают за иллюзию, будто они способны отразить российские войска и отвоевать себе 20% территории (по итогам референдума 2014 года было объявлено о вхождении Крыма в состав России; 30 сентября 2022 года Владимир Путин подписал «договоры о принятии в Россию ДНР, ЛНР, Запорожской области и Херсонской области и образовании новых субъектов Российской Федерации». — Прим.RTVI).

Европейцы же продолжат приносить украинцев в жертву, чтобы удержать свой нелогичный страх, что, если Россия победит на Украине, она будет поглощать один кусок Европы за другим. Они тем временем продолжат свои абсурдные саморазрушительные усилия по удвоению и утроению военных расходов, как того требует Трамп, за счет социальных программ, в которых отчаянно нуждаются европейцы.

— Каким может быть наихудший сценарий?

— Я больше всего боюсь, что Трамп, мстящий Путину за то, что тот разрушил шансы Трампа на получение Нобелевской премии мира, окажет поддержку европейским войскам на Украине и уступит просьбе Зеленского предоставить Украине ядерное оружие. К счастью, шансы даже Трампа сделать что-то настолько безумно опасное ничтожно малы.

Когда [экс-президент США Джо] Байден предоставил Украине ракеты ATACMS и помощь в нанесении удара вглубь России, ЦРУ сообщило о вероятности ядерной войны 50/50. Если же реализуется худший сценарий, вероятность ядерной войны значительно возрастет. Я думаю и надеюсь, что даже Трамп это осознает и вместо этого просто уйдет, не сделав ничего, что усугубило бы и без того ужасающую ситуацию.

В интересах всех как можно скорее положить конец этому конфликту. Будем надеяться, что свет государственной мудрости, дипломатии и гуманности сможет пробиться сквозь тучи ***** [военного конфликта], которые уже более трех лет омрачают небо над Россией и Украиной и унесли столько жизней по обе стороны.