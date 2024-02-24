Зачем за Украину едут воевать иностранцы, из каких стран их больше всего, с какими проблемами они там сталкиваются. Спецкор RTVI Алексей Сочнев поговорил об этом с бывшим бойцом Иностранного легиона Украины, гражданином США с позывным Maverick. Он также рассказал, почему разуверился в украинцах, и как, по его мнению, положить конец конфликту.

Главное: Среди иностранных бойцов есть четыре категории людей: идейные; за деньги; психи-убийцы, прирожденные воины с неудовлетворенным эго

Больше всего среди иностранцев бывших колумбийских военных

Среди иностранцев процветает острое соперничество, кто круче

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Лучше закончить боевые действия на нынешних рубежах: у России теперь есть проход в Крым, а Украина может потерять еще больше

Кто и зачем едет воевать на Украину

Сколько вы воевали и на каких направлениях?

Порядка 3-4 месяцев, в том числе 55 дней на «нулевой линии». В мае и июне 2022 года на юге Донбасса, в июне, июле и августе 2022 в Харьковской области. В октябре 2023 года был в Авдеевке.

В мирной жизни вы кем работали, чем увлекались?

Я был спортсменом. Боевые виды спорта — вольная борьба, ММА, джиу-джитсу и кикбоксинг. Работал в правоохранительных органах.

Военный опыт до Украины у вас был? Расскажите.

Обширный опыт. Ирак, Афганистан. Я пытался поехать на Украину в 2006 году, в итоге поехал в 2009-м, потому что хотел посетить Крым. Я бывал в России, поэтому подумал, что Украина это будет как Россия, но с морем. Я слежу за политической ситуацией в стране с 2006 года. Да и сражаться я хотел поехать уже в 2019 году, но моя бывшая девушка-украинка тогда запретила мне.

Есть мнение, что иностранцы получают зарплату значительно больше, чем служащие по контракту, это так?

В лучшем случае иностранцам платят также как украинским солдатам. В самом начале конфликта 75% из знакомых мне иностранцев воевали бесплатно.

В начале конфликта на Украину поехали многие иностранцы для участия в «сафари», такое мнение сложилось у многих в России, так ли это? Встречались ли вам такие люди?



Люди приезжают туда по разным причинам. Мы в шутку называем это «человеческим сафари». Здесь есть идеалисты, люди, которым наскучила гражданская жизнь, парни с неудачными браками, что кажется довольно распространенным явлением. Есть и настоящие сумасшедшие — грезящие убийством ковбои.

У нас также есть бойцы-камикадзе, которые просто хотят, как мы говорим, “покончить жизнь самоубийством от рук Красной армии”.

Были ли какие-то сложности с амуницией, писали, что иностранцам приходится все покупать самостоятельно, а с боеприпасами?

С боеприпасами проблем не было. Всего хватало, если только не было длительных перестрелок, как случается в ходе любой военной операции. Иностранцам обещали снаряжение, но некоторые люди оказались с голой жопой, как бывает в любой стране из-за бюрократии. Было много таких, что посчитали снаряжение недостаточным. У нас есть несколько чатов для общения, где я постоянно пишу: «Привозите свое снаряжение», что я и сделал, и пожертвовал денег на снаряжение другим бойцам, когда вернулся домой.

Иностранный легион Украины — это реальная сила?

Украинский Иностранный Легион, безусловно, делает реальную работу. Я знаю многих парней, которые побывали в экстремальных условиях. Я также знаю ребят, которых отправили рыть окопы в тыловых эшелонах. Вообще, честно говоря, иностранцы, говорящие по-русски, — это ценные кадры, медики, специалисты по борьбе с танками и операторы беспилотников.

Из каких стран больше всего иностранных бойцов было, когда вы были на Украине?



Колумбийцы — самый большой контингент иностранцев. Большинство из них — бывшие военные. Они, конечно могли бы сделать карьеру, борясь с наркотиками и все время ожидать, что их жену схватят и изнасилуют, или изуродуют мать, поэтому им выгоднее и безопаснее заработать больше денег за границей. Я видел много бойцов-латиноамериканцев в Ираке, и общеизвестно, что они служат в Йемене.

В целом многие колумбийские парни были дисциплинированные профессионалы, но в последнее время у меня возникло подозрение, что некоторые из них — просто члены картеля, которые приехали налаживать связи.

Участники конфликта со стороны Украины Эйдан Эслин и Шон Пиннер побывали в плену, были обменяны и неожиданно снова вернулись на фронт, хотя законы ведения войны, договоренности об обмене пленными, запрещают это. Как вы думаете, зачем им это?

Это Женевская конвенция? Я не знаю об этом кодексе, но я уверен, что в какой-то выдуманной конвенции также есть что-то об использовании осужденных в штрафных батальонах или об освобождении заключенных из тюрем, чтобы они воевали. Это довольно странные вещи для меня как американца, но обе стороны делали это.

Про отношения с украинцами

В соцсетях я видел истории о том, что нескольких иностранцев убили украинские военнослужащие, чтобы отобрать зарплату. Вам что-то про это известно?

Такое происходит не только с иностранцами. Братоубийство — это проблема на Украине, и о ней мало кто пишет. Я лично знаю одного командира, убитого из-за денег. Это происходит из-за зависти, ведь многие военные занимаются сбором средств через интернет, и некоторые зарабатывают безумное количество денег.

Какие вообще взаимоотношения были у вас с украинскими военными?

У меня прекрасные отношения с украинскими солдатами, с которыми я работал. Есть немало иностранцев, которых, я надеюсь, покалечит артиллерия и они будут срать в мешок до конца своих дней, и несколько человек, узнав о смерти которых я бы просто плакал от счастья.

Это бред голливудских фильмов про великое братство среди военнослужащих. Товарищество на войне соседствует с абсолютно безумным соперничеством вооруженных храбрых мужчин с неудовлетворенным эго.

На чьей стороне, по вашему мнению, техническое превосходство?

Россия имеет превосходство в большинстве военной техники. Запад кормит Украину с ложечки. Тем не менее, Украина защищается, а это легче. Атакующие силы должны обладать в три, в 10 раз большими ресурсами, чтобы выбить мотивированных бойцов занявших оборону. У России огромная масса устаревшей техники. Например, БМП-1. Многие артиллерийские снаряды советского производства — просто лажа. Гиперзвуковые ракеты «Кинжал» хороши, но регулярно сбиваются системами Patriot. Не всё, но кое-что из того, что получили украинцы, безусловно, отличная техника. Достаточно ли этого, чтобы победить Россию? На данный момент далеко нет.

Какое вы видели отношение к пленным?

Плохое обращение с военнопленными? Я ничего не видел. Историй об этом — их бесконечное количество.

Если вы из страны Гарзанстан, а страна-захватчик — Райфланд (вымышленные названия), и Гарзанстан ведет наступление, захват военнопленных — роскошь. Я вам скажу больше. Представьте себе, 12 человек из вашего отряда только что захватили линию окопов. Трое из бойцов стрелкового подразделения ранены, и эвакуировать их нет никакой возможности. Вы должны продержаться еще 36 часов, защищая эту линию окопов.

Прикажете ли вы своим людям ухаживать за ранеными во время перестрелки или пустите им пулю в голову и прекратите страдания? Большинство людей поступают этично и прагматично.

Боевые столкновения происходят в городах и деревнях, где еще живут мирные жители, какое отношение гражданских на линии фронта к иностранцам?

Гражданские люди к нам относились хорошо. Те, с кем мы имели дело, были счастливы быть украинцами. Но я никогда не доверял им по-настоящему. Любой, кто живет под артиллерийским обстрелом, не является рационально мыслящим человеком.

Какой уровень мотивации мобилизованных солдат на Украине?

Мотивация мобилизованных подразделений ВСУ по понятным причинам низкая.

На что похож этот конфликт и как его закончить

Ожидание и реальность. Насколько оправдались ваши изначальные ожидания до поездки на Украину?



В 2022 году мы все думали, что всё закончится к лету. Так и должно было быть, верно? Мы ошибались. В истории известна одна вещь, о которой в мире, кажется, забыли: Россия может потерять полмиллиона солдат, прежде чем даже подумает о мире. Похоже, что настойчивости и решимости русским не занимать. Это как смотреть боксерский матч, где в первых двух раундах более молодой и маленький противник проводит потрясающие комбинации и выглядит хорошо. Но вот уже идет 6-й раунд…

Если брать историю, на какой исторический конфликт похоже то, что вы увидели на Украине?

С исторической точки зрения этот конфликт напоминает мне Гражданскую войну в Испании. Технологии прорываются вперед, элементы старых боевых стилей сохраняются, и у вас есть эта идеологическая битва. Гражданская война в Испании — это либерализм и социализм в союзе с экстремистами, такими как анархисты, борющиеся против «фашизма». На поверхностном уровне Украина якобы является лицом западного либерализма, а Россия — неприятием нынешнего глобального порядка.

Насколько близко к реальности западные СМИ освещают события на Украине?

У западных СМИ были периоды насыщенного освещения событий. Когда Израиль и Газа начали воевать, Украина стала новостью второго уровня. Бывают, конечно, моменты отрезвляющей и честной журналистики. Когда New York Times писала о Крынках, это было довольно честно.

В прошлом году было много смешного — «У России закончатся основные военные запасы и ракеты»… Вот мы и приехали…

Что самое страшное вы пережили?

Самое страшное — русская артиллерия и, когда за тобой охотятся беспилотники. Карма за Афганистан, я полагаю.

Почему решили уехать?



Я покинул Украину по нескольким причинам. Во-первых, я потерял доверие ко многим иностранным бойцам. Во-вторых, мне 36, и я нуждаюсь в нескольких серьезных операциях на коленях — дали знать травмы, полученные в спорте, и нагрузки на службе. Короче говоря, моему телу война не нравится.

Третье — меня достали украинцы. Четверть этой страны исчезла. Наверное, навсегда. Очень много молодых парней кричат “Слава Украине!”, попивая латте со своими горячими подружками в Киеве.

Между тем, ползая по окопам, я встречал множество людей разного возраста, некоторые из которых были пенсионерами, из бедных слоев общества, из каких-то дерьмовых, богом забытых сел на востоке Украины, и я просто задумался. Там были молодые ребята, которые не знают, как было в Советском Союзе, не понимают ужасов коммунизма, в них много ненависти к русским, при этом они не хотят воевать. Были бедные жители деревень, которым в любом обществе — российском, американском, эквадорском, каком угодно — никакое правительство никогда не приносило им пользы. Им просто не повезло. Это трагедия, что те, кому нечем откупиться, вынуждены сражаться в любой войне. Я видел их своими глазами — это отчаяние, лишающее надежды на существование нашего вида.

Я вырос в богатой семье, и служба в армии была моим долгом Родине, а не необходимостью. Каждое поколение моей семьи участвовало во всех американских войнах. Но эти украинцы, пьющие латте в Киеве или прячущиеся во Львове со своими хорошо оплачиваемыми работами в сфере технологий, общающиеся с красивыми женщинами. Меня это бесит! Если им наплевать на свою страну, почему я должен за них воевать?

Как вы видите ситуацию сейчас? Какие есть выходы из ситуации?

Решение конфликта неудобно для обеих сторон. Да, должна быть суверенная Украина. Однако должна быть и уступка территорий. Однако Украина не должна демилитаризироваться и не должна вступать в НАТО. Демилитаризованная зона 60 км (30 км с каждой стороны) и международные миротворцы из Китая, Индии, ООН и кого угодно, для создания буфера и прекращения боевых действий.

Российская идея захвата Одессы уничтожит Украину. Любые крупные наступления на городские районы приведут к огромным человеческим жертвам, будь то захват украинцами Донецка или Россией Одессы или Харькова. Превращение Украины в ослабленное демилитаризованное государство потребует от России многих лет и жизней.

Проведите границы там, где они есть, и прекратите боевые действия. У России теперь есть свой сухопутный коридор в Крым.

Украинцы храбро защищались от более крупного противника. Полная победа любой из сторон будет пирровой по своей природе. Если боевые действия прекратятся сейчас, возможно, можно будет начать восстановление отношений.

Кто вернется в Бахмут, Волноваху и Северодонецк? Независимо от того, кто их контролирует, пока идет конфликт, беженцы туда не вернутся, они все останутся за границей, а эта земля будет пустынной. Усугубление демографического кризиса не принесет никому пользы.