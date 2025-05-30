В Петербурге на два месяца арестовали студента СПбГУ из Казахстана Гарри Азаряна за призывы к терроризму. Силовики усмотрели их в его речи на собрании кружка левых активистов «Рабочая власть», которая затем была опубликована в виде стенограммы в облачном сервисе Google. Друзья и родственники Азаряна уверены, что молодой марксист не мог призывать к терроризму, а лишь увлекался левыми идеями и после выпуска из вуза мечтал заниматься научной работой.

Короткая жизнь «Рабочей власти»

15 мая в Петербурге прошла серия обысков у левых активистов. Всего силовики пришли к десятку молодых людей, в том числе к Олегу Рубишу, Ираде Ибрагимовой, Денису Ковалю и другим — у них изымалась техника и марксистская литература. Среди тех, к кому пришли силовики, был и студент СПбГУ Гарри Азарян. Оперативные мероприятия были связаны с деятельностью левого объединения студентов «Рабочая власть». Как писал телеграм-канал Mash на Мойке, претензии силовиков к Азаряну были связаны с тем, что «студент из главного питерского университета» якобы призывал к убийствам, «чтобы дать огласку их организации, а молодые умы хотел использовать как боевиков для выполнения акций».

Позже стало известно, что в отношении Азаряна было возбуждено уголовное дело по статье о призывах к терроризму (2 ст. 205.2 УК РФ), по которому молодому человеку может грозить до семи лет колонии. Остальные студенты, к которым приходили силовики, в деле фигурируют как свидетели.

На следующий день Азарян был доставлен в Красногвардейский районный суд Санкт-Петербурга, который арестовал его сроком на два месяца. В пресс-релизе суда сказано, что выступление студента, которое легло в основу уголовного дела, произошло на съезде «Рабочей власти». «По результатам выступления Азаряна было произведено стенографирование его речей, после чего указанные стенограммы были опубликованы в сети «Интернет» для просмотра в облачном хранилище «Google Диск», — говорится в сообщении объединенной пресс-службы судов Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

В суде также сообщили, что молодой человек — гражданин иностранного государства, официально не работает и имеет временную регистрацию, которая заканчивается 14 июня этого года, а из родственников у него на территории РФ только отец, с которым они вместе не живут. Во время суда по избранию ему меры пресечения, Азарян своей вины не признал.

За месяц до задержания Азаряна, силовики задержали в Петербурге другого студента СПбГУ Артема Пронько. Поводом послужила проведенная несколькими днями ранее студенческая акция, в ходе которой двое студентов повесили на памятнике графу Уварову возле вуза манекен богини Минервы с табличкой «Наука мертва». Впоследствии Пронько был оштрафован за эту акцию на 20 тысяч рублей. А еще одного студента, на этот раз из ЛЭТИ, Степана Тимофеева, который, по версии силовиков, также участвовал в акции, арестовали на трое суток.

Сразу после того, как студенты провели акцию с повешенной Минервой, РИА «Новости» выпустило заметку, где со ссылкой на источник, очевидно, в правоохранительных органах рассказывается об обнаружении в стенах СПбГУ группы студентов с леворадикальными взглядами, которые входили в «студенческую ячейку троцкистов» под названием «Рабочая власть». Последняя, отмечалось в публикации, создавалась при поддержке «Организации коммунистов-интернационалистов» (ОКИ) с центром в Великобритании и возглавляемой троцкистским идеологом Аланом Вудсом. По словам источника информагентства, целью «активизации пробританских сторонников» в студенческой среде является «формирование протестного актива, готового к поведению акций прямого действия» на фоне обострившихся отношений между Россией и Англией.

Судя по телеграм-каналу «Рабочей власти», участники этого объединения действительно были частью ОКИ, но в 2024 году покинули его вследствие раскола. А после административных дел против самих членов «Рабочей власти» и ареста Гарри Азаряна 22 мая организация объявила о своем самороспуске.

«Опыт прошлых волн политических преследований показывает: сохранение структурной формы организации в условиях давления ведёт к массовым арестам и преследованиям лиц, не совершавших противоправных действий», — говорится в сообщении «Рабочей власти». — «Мы полностью прекращаем любую деятельность как организация».

Кто такой Гарри Азарян

Сейчас Гарри Азарян находится в СИЗО. О молодом человеке известно, что он родился в Казахстане, в городе Караганда. «В детстве, без преувеличения, Гарри был незаурядным осознанным ребенком, с развитой речью, много читал и читает сейчас, участвовал в различных школьных олимпиадах — от математики до истории и права, — рассказала RTVI мать молодого человека Юлия Кучеренко. — В школе начал писать стихи. Он их и сейчас пишет, но меньше. Идеями социализма и коммунизма он также увлекся в школе. А в 9-10 классах во время летних каникул ходил в читальный зал городской библиотеки — читал Гегеля».

В левой среде Азарян, несмотря на свой возраст — ему 23 года, — довольно известная личность. Он несколько раз принимал участие в эфирах на YouTube-канале социалистического политжурнала «Рабкор», в том числе обсуждал политическую жизнь в Казахстане и участие в ней местных коммунистов после отставки Назарбаева с главредом журнала Борисом Кагарлицким* — еще до того как тот был признан иноагентом и осужден по той же статье, по которой сейчас проходит Азарян.

По словам матери Азаряна, после школы ее сын переехал в Санкт-Петербург и поступил в СПбГУ, где закончил бакалавриат по направлению «политология» и поступил в магистратуру по той же специальности. Подруга Азаряна рассказала RTVI, что во время учебы молодой человек увлекался танцами.

«Я с ним вместе танцую на различных танцевальных мероприятиях. Он не только развивается сам в этой области, но и наставляет в танцах друзей, и даже один раз делал большое мероприятие с танцами на открытом воздухе сам, — говорит девушка, согласившаяся пообщаться на условиях анонимности. По ее словам, речь идет о шотландских, ирландских, бретонских танцах, — риле, джиге, вальсе, мазурке и пр. «Гарри схватывает всё на лету и стремится детально разбираться. Ведёт себя как очень вежливый и достойный кавалер. Надеюсь, что после этого заключения в СИЗО он продолжит заниматься танцами», — сказала подруга Гарри Азаряна.

Юлия Кучеренко добавила, что помимо увлечения танцами, в университете ее сын участвовал в конференциях, делал политические обзоры. «А в будущем он намеревается заниматься научной работой», — говорит мать Азаряна. Кучеренко также рассказала, что сейчас над делом ее сына работает адвокат, а группа поддержки пробует передавать ему в СИЗО вещи и пишет письма. «Письма доходят до него спустя десять дней проверки», — уточнила мать Азаряна и сказала, что рассчитывает, что исход дела будет «наилучшим из возможных».

* признан Минюстом РФ иностранным агентом