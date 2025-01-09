Кофе, молоко, бытовая техника, аренда жилья и даже елочные игрушки станут менее доступными в 2025 году. Цены на них вырастут значительно сильнее, чем зарплаты россиян. RTVI выяснил, что еще подорожает в новом году, в чем причина роста цен и как защитить свои сбережения.

Кофе с молоком

Ценителям кофе станет тяжелее жить в 2025 году. Цены на этот горячий напиток в России могут вырасти на 30% из-за исторического роста цен на арабику и робусту на фоне неурожаев в Бразилии и Вьетнаме.

В конце ноября биржевые цены на кофе сорта арабика достигли рекорда с 1977 года, зерно подорожало на 80% за год. Вдвое выросла и цена другого популярного сорта кофе — робусты.

Свой вклад в рост цен внесет и рост курса доллара, так как кофе — валютный товар. Дорогой доллар напрямую влияет на закупочные цены ингредиентов для кофейных напитков. Кроме того, прогнозируется рост цен на молоко на 20%, что увеличит стоимость капучино и латте.

Сигареты и алкоголь

Минимальная цена пачки сигарет может вырасти до 140 рублей. Причина — в росте минимальной ставки акциза на табак. Повышение цен по замыслу властей поможет снизить популярность курения среди молодежи и людей с низким доходом.

Крепкие спиртные напитки в России тоже подорожают из-за акцизов — в 2025 году ожидается рост цен минимум на 10—15%. Акциз на крепкий алкоголь достиг максимума за последние пять—семь лет — 178 рублей за поллитра водки. Также с 1 января ожидается повышение МРЦ — минимальная цена на бутылку водки перешагнет отметку в 300 рублей.

Цены на вино также вырастут на 10-15%. Причина — недавнее повышение пошлин, изменение курса валют, рост ключевой ставки и увеличение расходов на логистику.

Впрочем, в 2024 году цены на импортное вино уже заметно выросли: в категории до 1000 рублей подорожание составило 50—70%, в сегменте от 1000 до 4000 рублей — около 30—40%. Российские вина подорожали умереннее — примерно на 20%.

Авто и техника

Цены на электронику и бытовую технику могут вырасти на 20%. Причины — рост ключевой ставки, падение рубля и подорожание компонентов. Поставщики холодильников, телевизоров и микроволновок уже предупредили ритейлеров о повышении отпускных цен.

На цены автомобилей в России в большей степени повлияет увеличение утильсбора: его сумма в октябре выросла почти в два раза, а с 1 января поднимется еще сильнее. Цены на новые отечественные и импортные подержанные авто к концу 2025 могут вырасти на 55-57%, а новые импортные — на 20-25%.

Аренда жилья, ремонт и стройматериалы

Стоимость аренды квартир в крупных городах может увеличиться по разным прогнозам минимум на 10-15%, максимум — на 20—25%. Причина такого роста цен — в отмене льготной ипотеки, ускорении инфляции и росте ключевой ставки ЦБ.

А вот цены на новостройки будут расти умеренно — на 5-7% официальной инфляции. В то же время ремонтные работы и стройматериалы подорожают на 30%. Особо вырастут в цене импортная сантехника, плитка и гипсокартон. Услуги мастеров тоже станут дороже.

Одежда и елочные игрушки

После новогодних распродаж одежда подорожает на 20%. Причина — в колебании курса доллара, удорожании сырья, логистики и производства. Бизнес уже начал закладывать финансовые риски в стоимость будущих коллекций.

Елочные игрушки вырастут в цене на 10—20% из-за увеличения стоимости логистики и упаковки. Подорожание затронет как импортные, так и отечественные украшения для елок.

Что еще подорожает, а что — подешевеет

Зимой и весной традиционно растут цены на овощи и фрукты. Это связано с сокращением запасов отечественного урожая и увеличением доли импортной продукции, отмечает Мария Долгова, к.э.н., доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г.В. Плеханова. По ее мнению, цены вырастут на 3—15%, а дальнейшая динамика будет зависеть от погодных условий и урожая нового сезона.

О том, что продукты питания, особенно импортные фрукты и овощи — такие как томаты и картофель — продолжат дорожать, предупреждает и Ярослав Кабаков, директор по стратегии ИК «Финам». Основные причины, по его словам, — сложности с логистикой и рост импортных затрат.

Рост затронет и тарифы на электроэнергию, водоснабжение и другие коммунальные услуги, что связано с запланированным повышением тарифов ЖКХ. В секторах образования и медицины Кабаков прогнозирует рост цен на 10%, объясняя это увеличением расходов на инфраструктуру и нехваткой кадров.

Также ожидается рост тарифов на грузовые железнодорожные и автомобильные перевозки, что отразится на стоимости всех товаров, предупреждает Долгова. По ее словам, повышение стоимости проезда в общественном транспорте может составить 5—10% в крупных городах.

Повышение спроса, аренды, затрат на ЖКХ, декорации и зарплаты также спровоцирует рост цен на билеты в театры, на концерты и другие мероприятия, считает Долгова. По ее прогнозам, услуги детских садов, школ и кружков также подорожают на фоне роста тарифов ЖКХ, аренды и цен на питание.

Вместе с тем, некоторые товары, например, сливочное масло, могут стабилизироваться в цене или даже немного подешеветь благодаря государственному регулированию и улучшению логистики, считает Кабаков. По его мнению, если увеличатся урожаи и наладится импорт, краткосрочное снижение стоимости отдельных продуктов вполне возможно.

Долгова добавляет, что некоторые виды продуктов в высоких ценовых категориях, например, сыры и продукция отечественных виноделов, могут показать снижение цен благодаря улучшению логистики и стабилизации затрат.

Как защититься от роста цен

В целом рост цен, по мнению опрошенных RTVI специалистов, объясняется тремя ключевыми факторами: логистическими трудностями, ростом стоимости импорта и общей инфляцией.

“Системные причины включают повышение зарплат, высокую ключевую ставку, которая увеличивает стоимость заемных средств и отражается на потребительских ценах, а также дефицит рабочей силы, ведущий к росту себестоимости товаров и услуг,” — объясняет Кабаков.

Кабаков советует экономить ресурсы: установить многотарифные счетчики, утеплить жилье и использовать энергосберегающие приборы, чтобы сократить расходы на ЖКХ. Также важно планировать покупки, приобретая товары долгосрочного пользования заранее, до очередного повышения цен.

“Инвестируйте в активы, защищающие от инфляции, такие как флоаторы (облигации с плавающей процентной ставкой), фонды ликвидности или депозиты. И рассматривайте отечественные товары как альтернативу импортным — это может помочь снизить ваши затраты,” — советует Кабаков.

Чтобы сберечь деньги, Долгова советует избегать спонтанных, необдуманных покупок и не поддаваться панике, что все подорожает и нужно срочно закупаться товарами впрок.