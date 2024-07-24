Цены на лифты в России на фоне санкций выросли почти вдвое. Тем временем число устаревших лифтов растет, на это влияют те же санкции, нехватка кадров и дефицит средств в регионах. Как будут решать эту и другие проблемы и ждать ли россиянам массового отказа лифтов — в материале RTVI.

За последние пять лет в России произошло более 350 инцидентов с лифтами, в результате которых люди получили травмы или погибли, следует из данных Национального лифтового союза. Хотя людей стало в лифтах стало гибнуть меньше: 30 человек в 2018 году, а в 2023-м — 13, но но количество травмированных увеличилось с 30 человек в 2018 году до 38 в 2023-м.

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Сколько в России аварийных лифтов

Статистика о количестве аварийных лифтов в России противоречивая. В Российском лифтовом объединении говорят, что всего лифтов 500 тыс, из которых 100 тыс нужно менять. По оценке технического эксперта Национального лифтового союза (НЛС) Алексея Заточкина, лифтов порядка 700-750 тыс, но это только вновь введенные в эксплуатацию — по старым точной цифры нет. Профильный комитет Госдумы ориентируется на данные Фонда развития территорий (ФРТ), но и они не слишком точны.

“Мы знаем реальный износ лифтов по фактическим годам использования. Однако точной статистики о состоянии лифтов нет, так как в стране отсутствует полный техучет общего имущества многоквартирных домов, включая лифты. Никто не анализировал, в каком они состоянии — еще работают или требуют срочной замены. Это большая проблема”, — рассказала RTVI зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева.

По данным ФРТ, всего в России 581 тыс лифтов. Из них до конца 2024 года нужно заменить почти 72 тыс. — то есть каждый восьмой лифт. Больше всего износились лифты в Костромской области — там нужно менять 64% от общего числа. На втором и третьем месте по износу — Ульяновская и Смоленская области (58% и 56%). Больше половины лифтов нужно менять в Белгородской и Мурманской областях и Карачаево-Черкесии.

В целом по стране до конца года планируют заменить 20 тыс из 72 тыс изношенных лифтов, следует из данных ФРТ. Лучшие результаты по замене лифтов в России демонстрируют Москва, Санкт-Петербург, Рязанская область, ЯНАО, Томская и Амурская области, рассказал RTVI финансовый директор Щербинского лифтостроительного завода (входит в ГК ДОМ.РФ) Сергей Фирстов.. Эти результаты достигнуты благодаря щедрому финансированию фондов капремонта и региональным программам поддержки.

Почему статистика такая разношерстная В советское время все лифтовые организации были под «Лифтремонтом», рассказал Заточкин. Тогда было известно точное количество лифтов. Сейчас с множеством лифтовых компаний общей статистики нет, добавил он, как нет и ведомства, которое могло бы точно сказать, сколько лифтов в стране. “Раньше каждому лифту присваивали регистрационный номер, и Ростехнадзор мог ответить на все вопросы: сколько лифтов в каждом регионе, какая у них грузоподъемность и этажность. С 2010 по 2017 год Ростехнадзор перестал вести статистику. Потом лифтам начали присваивать учетные номера, а регистрационные отменили”, — сообщил Заточкин. Добросовестные организации делились сведениями о своих лифтах, но неясно, все ли лифты были зарегистрированы, добавил Заточкин. По его мнению, чтобы убедиться в этом, нужно проверить все регионы, дома и управляющие организации. Это касается жилых домов, но лифты есть и в организациях здравоохранения, спорта и культуры — их тоже надо учитывать.

Лифты подорожали примерно в два раза, а стоимость техобслуживания осталась прежней

После введения санкций против России и ухода из страны крупных производителей Otis, Kone, Schindler и TKE, лифты и запчасти к ним стали дорожать. Если до 2022 года лифтовое оборудование стоило около 1,2 млн руб, то после — 2-2,5 млн руб, рассказал RTVI технический эксперт Национального лифтового союза Алексей Заточкин.

“Сначала подорожал металл, затем остальные запчасти. Мы ведем статистику по количеству замененных лифтов и средствам, потраченным из фонда. Хотя потратили примерно столько же, количество замененных лифтов значительно снизилось из-за роста цен”, — пояснил он.

Из-за санкций стало сложнее приобретать комплектующие и обслуживать лифтовое оборудование, особенно в проектах высокого класса, рассказал RTVI Сергей Шиферсон, управляющий партнер компании-девелопера TOUCH. Усложнилась логистика и увеличились сроки поставок, в итоге, по оценке Шиферсона, оборудование подорожало примерно в два раза.

“Проблемы возникли с итальянскими лебедками, которые больше не поставляются и стоят почти как весь лифт. В большинстве случаев проблемы решают, серьезных провалов нет. Бояться, что что-то будут чинить «на проволочку» или «на изоленту», не стоит. Ни один специалист не пойдет на такие преступления”, — рассказал Заточкин.

По словам Заточкина, проблему усугубляет дебиторская задолженность перед лифтовыми организациями. “Большая часть управляющих компаний платит лифтовикам по остаточному принципу: сначала на крыши, фасады, дворы, а лифты — в последнюю очередь. Деньги тратят на то, что не влияет на безопасность, а лифты не видны с улицы, поэтому не в приоритете. Крупные управляющие компании часто задерживают оплату за техобслуживание лифтов на несколько месяцев, полгода или даже год”, — сказал он.

При этом стоимость техобслуживания лифтов не поднималась более 10 лет, несмотря на рост цен в ЖКХ, подчеркнул Заточкин. “Жители платят больше, а управляющие компании платят за обслуживание лифтов по старым ценам. Например, собрали с жильцов 10 тыс. руб., заплатили обслуживающей организации 4 тыс., а 6 тыс. — это прибыль управляющей компании. Эти деньги не оставляют для замены запчастей или других нужд”, — уточнил он.

Что включено в стоимость техобслуживания Минимальный набор запчастей — детали, которые чаще всего выходят из строя. В договорах указывают, что лифтовая организация должна иметь ролики, подшипники и мелкие расходники. Крупные запчасти относятся к текущему или капитальному ремонту.

На самом деле лифтовым организациям не нужно повышение цен — платили бы вовремя, о повышении даже говорить бы не пришлось, добавил Заточкин. Также важно установить федеральные нормы на техническое обслуживание и ремонт лифтов и минимальную стоимость техобслуживания, полагает он. Это нужно, чтобы не допустить на рынок мошенников.

“Одно из предложений депутата [Госдумы Сергея] Колунова — выделить строку за обслуживание лифтов в платежках за общедомовое имущество. Это позволит жильцам платить напрямую лифтовым организациям. Еще одна из возможных мер — лишать управляющие организации лицензии за задолженности. Это поможет и ресурсоснабжающим организациям. Им проще, но и они разорялись из-за того, что не получали собранные с жильцов деньги за воду, тепло и газ”, — сказал Заточкин.

Вместо европейцев — китайцы и турки

С введением санкций у производителей возникли сложности с поставками ряда компонентов, которые до 2022 года закупались за рубежом, рассказал RTVI финдиректор Щербинского лифтостроительного завода Сергей Фирстов.

Иностранные представительства стали российскими компаниями и продолжили работать по параллельному импорту, рассказал Заточкин. Альтернативой европейским компаниям стали китайские и турецкие, сообщили опрошенные RTVI эксперты.

Среди китайских Шиферсон называет SJEC, BRILLIANT (BLT), KOYO, Sword Elevator. По его словам, на рынке появились и малоизвестные лифтовые компании: SICHER, FUJI, Aolida, Delfar Elevator.

Но из-за новых санкций возникли сложности с оплатой лифтового оборудования и запчастей из Китая, сообщили участники НЛС. В итоге сроки поставок увеличились, потому что заказчики не могут оплатить оборудование в Китае.

Отечественные производители лифтов чаще стали участвовать в тендерах, указал Шиферсон: среди таких игроков он назвал Щербинский и Серпуховский лифтостроительные заводы.

Введение санкций совпало с возобновлением производства лифтов на Серпуховском заводе, рассказал RTVI управляющий предприятием Леонид Черноног. Несмотря на все сложности, предприятию удалось закупить оборудование и пополнить запасы запчастей.

“При подготовке завода к перезапуску были приняты решения, обеспечившие достаточный запас лифтовых комплектов и оборудования для бесперебойного производства на ближайшие несколько месяцев. Удалось сохранить основных поставщиков и найти новых партнеров в России, Белоруссии и других странах ЕврАзЭС”, — сказал он.

Большинство узлов и оборудования для лифтов производится в московском регионе и других областях РФ — на импорт приходится примерно 10% комплектующих, в основном лебедки и частотные преобразователи, сказал Черноног. СЛЗ планирует стать первым заводом в стране, который производит все агрегаты лифта на одной площадке.

Пока что некоторые компоненты лифтового оборудования не производятся в России, но в перспективе пары лет Щербинский завод планирует на 99% перейти на российскую компонентную базу, рассказал Фирстов.

“До конца 2024 года ЩЛЗ перейдет на собственное производство безредукторных лебедок, а в 2025 году завод планирует самостоятельно производить станции управления. Увеличение производства компонентной базы лифтов — вопрос времени. Сейчас на рынке появляются новые отечественные компании и Минпромторг активно содействует их развитию”, — сказал он.

Откуда в отрасли кадровый голод

“Зарплаты у таксистов и курьеров высокие, несмотря на меньшую опасность и ответственность. В Москве механики, обслуживающие многоквартирные дома, зарабатывают до 100 тыс руб, а молодому специалисту платят 30−40 тыс максимум. Работа грязная, связана с горюче-смазочными материалами, мусором и пылью, что не добавляет привлекательности”, — сказал Заточкин.

Чтобы зарплаты были приемлемыми, приходится увеличивать нагрузку до 100 лифтов на одного электромеханика, хотя по нормам должно быть 25−30. “Механик должен быть в постоянной готовности, чтобы помочь застрявшим в лифте в течение получаса. Он также реагируют на жалобы из домовых чатов и порталов, что увеличивает объем работы. Если у механика слишком много лифтов, он может не успевать все делать качественно”, — констатирует он.

В России действует 12 500 свидетельств, выданных специалистам по сервису и монтажу лифтов, — это в разы меньше текущей потребности, говорит Фирстов, ссылаясь на данные НЛС. Если исходить из того, что на одного механика должно приходиться не более 30 лифтов, то только таких специалистов должно быть более 19 тыс человек, подсчитал RTVI. Подсчет грубый, поскольку данные о количестве лифтов в России противоречивы, но достаточный для того, чтобы понять масштабы проблемы.

Капремонт не по карману

“Примерно 40 тыс лифтов находятся в домах, где средства на капремонт собираются в “общий котел”. За модернизацию таких лифтов отвечают региональные операторы — Фонды капремонта. Однако многим фондам не хватает средств для полноценной замены всего парка лифтового оборудования”, — рассказал Фирстов.

Средняя стоимость замены лифта в России составляет около 4 млн рублей, поясняет Фирстов. Если исходить из числа лифтов под замену по данным ФРТ, на эти цели нужно почти 300 млрд руб, подсчитал RTVI. Правительство обсуждает дорожную карту, которая поможет решить эти проблемы, рассказала RTVI зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева.

“Дорожная карта состоит из двух частей: нужно заменить все вышедшие из строя лифты и продлить сроки эксплуатации остальных на пять лет. Иногда лифт в нормальном состоянии, но из-за формальных требований Ростехнадзор, который с сентября будет проверять их техническое состояние, может его остановить. Задача — избежать остановки лифтов по формальным основаниям”, — сказала она.

Чтобы решить проблему с финансированием, регионам рекомендуют использовать деньги, сэкономленные благодаря поручению президента Владимира Путина списать ⅔ задолженности регионов по бюджетным кредитам. Однако регионы считают эту рекомендацию не очень удачной, отметила Разворотнева.

“Во-первых, этих денег физически нет, иначе бы регионы не просили их списать. Во-вторых, есть много других задач, на которые эти средства могли бы пойти. В-третьих, Минфин требует вкладывать деньги в проекты, которые принесут прибыль, а замена лифтов к таким проектам не относится. Также есть регионы, которые не брали кредиты, например, Алтайский край, и они окажутся в неравном положении”, — сказала Разворотнева.

Регионы ждут помощь центра

Большинство экспертов из регионов считает, что без помощи федерального бюджета не обойтись, указала Разворотнева. Решение может быть следующим: часть средств выделяет центр, часть — регион, часть — собственники, в том числе за счет увеличения взносов на капремонт.

«Взносы на капремонт в регионах гораздо ниже себестоимости. Их размер нужно увеличивать в разы, но на это никто не пойдет. Насколько могут быть увеличены эти взносы, неясно, нужно считать экономическую целесообразность. Для сравнения: в большинстве регионов взнос составляет 8-9 рублей с кв. м, в Москве — 25 рублей. В Москве на все хватает, там нет проблемы с заменой лифтов. Возможно, эта сумма и является экономически обоснованной, если говорить грубо», — считает Разворотнева.

Но даже если деньги найдутся, это не поможет ускорить процесс, ведь кадров по-прежнему не будет хватать. “У специалиста по техническому обслуживанию и ремонту лифтов должно быть среднее техническое или высшее техническое образование. Кроме того, он должен иметь практический опыт работы по техническому обслуживанию и ремонту лифтов не менее одного года при среднем техническом образовании или шести месяцев при высшем техническом образовании”, — сказал Фирстов.

Допустим, средства нашлись, заводы справились с заказами, но для того, чтобы заменить 100 тыс лифтов к февралю 2025 года у нас нет достаточного количества монтажников, соглашается Заточкин. “В такой ситуации могут взять электриков, сантехников, дворников. Смонтировали, по рукам хлопнули, он уехал. А людям потом на этом лифте ездить. Спешка может привести к проблемам”, — резюмировал он.

Единый реестр лифтов — не панацея

В России хотят ввести единый реестр лифтов, но заставить владельцев ставить лифты на учет сложно, считает Заточкин. По его словам, управляющие организации боятся проверок и не хотят регистрировать все свои лифты, особенно старые. Эта проблема касается не только Москвы и области, но и регионов, где часто не знают о требованиях Ростехнадзора, добавил эксперт.

“Введение электронного реестра не решит проблему, если не будет контроля за исполнением. А сейчас Ростехнадзор зачастую узнает о лифтах только после аварий. Так происходит, потому что в 2010 году отменили старые правила использования лифтов и подъемных платформ, и до 2017 года не было никаких правил.

В 2017 году новые правила вступили в силу, но контролирующего органа нет до сих пор. С 1 сентября такие полномочия получит Ростехнадзор — но только для внеплановых проверок. Если лифт не поставлен на учет, о нем не узнают, пока не поступит жалоба. Только тогда Ростехнадзор может провести проверку и выяснить, что лифт не стоит на учете”, — пояснил он.

Компании, занимающиеся обслуживанием и монтажом лифтов, обязаны уведомлять Ростехнадзор о своей деятельности. Контроль должен осуществлять и заказчик. Перед допуском на объект он должен проверить, стоит ли лифтовая организация на учете в Ростехнадзоре. Часто владельцы лифтов не знают об этом и нанимают организации, которые предложат наименьшую цену.