Почему случилось обострение в Йемене, что заставило США и их союзников начать бомбардировки хуситов, вмешается ли Иран и начнется ли «большая война» на Ближнем Востоке — объясняют эксперты RTVI Кирилл Семенов и Андрей Онтиков.

Почему США и Британия начали авиаудары?

США решились нанести удары по военным объектам хуситов в Йемене, так как им нужно показать, «кто в доме хозяин». Такое мнение в беседе с RTVI высказал арабист, автор телеграм-канала «Восточные ворота» Андрей Онтиков. По мнению эксперта, нынешнее положение США на Ближнем Востоке ослабло — как торговое, так и военно-политическое.

«Была эскалация вокруг сектора Газа, которая привела к тому, что рухнули американские планы по примирению Саудовской Аравии и Израиля. Все в регионе увидели, что у США не получается урегулировать конфликт вокруг Газы. И это не получается не из-за того, что ХАМАС делает что-то великое или маневрирует, а потому что маневрирует союзник Соединенных Штатов в лице Израиля и конкретно — премьер-министра Биньямина Нетаньяху. У всех возникает вопрос, все ли нормально с мировым гегемоном», — рассказал Онтиков.

По словам эксперта, на этом фоне происходят атаки на американские базы в Сирии и в Ираке, атакам подверглось посольство США в Багдаде. Также иракцы поставили вопрос о выводе американских войск из страны.

«Фоном идет обострение вокруг Баб-эль-Мандебского пролива и происходят атаки хуситов на морские суда. А США долгое время на эти события почти никак не реагировали, что может поставить под вопрос статус США как мирового гегемона с особыми интересами на Ближнем Востоке. И вот сейчас Вашингтон впервые за долгое время серьезно огрызнулся», — пояснил востоковед.

Все дело в торговле?

Эти события тесно пересекаются с торговыми интересами США и с борьбой за транспортные коридоры между Азией и Европой. События в секторе Газа, помимо прочего, свели на нет планы Вашингтона по формированию транспортного коридора из Индии в Европу через Ближний Восток, что дает преимущество китайской инициативе «Один пояс, один путь».

«Естественно, на фоне таких атак в проливах у транспортных компаний возникает вопрос, какие есть альтернативные маршруты. Большинство судов сейчас идут в Европу не через Ближний Восток и Суэцкий канал, а делая крюк через Африку. Это дорого, а другая альтернатива — это китайский транспортный коридор», — отмечает Андрей Онтиков.

Участие Британии в нанесении ударов по хуситам тоже вызвано торговыми интересами Лондона, уверен эксперт. «Британия кровно заинтересована в работе коридора через Суэцкий канал, на этом зарабатывают британские страховые компании», — рассказал собеседник RTVI.

Что будет дальше?

Что касается дальнейшей эскалации, прогнозы делать пока рано. Вариантов развития событий слишком много, полагает Андрей Онтиков.

«Есть вариант, что эскалация продолжится, и мы увидим большую войну на Ближнем Востоке за торговые коридоры, где будут задействованы почти все игроки. Но, возможно, эскалация будет небольшой, и в конечном итоге все заинтересованные стороны сядут за переговоры и поделят зоны влияния», — заключил Онтиков.

По мнению эксперта Российского совета по международным делам (РСМД) Кирилла Семенова, пока что нет предпосылок, что эта ситуация перерастет в региональный конфликт.

«У Соединенных Штатов и Британии пока нет там больших ресурсов на какую-то большую военную операцию. То, что они могли сделать теми ресурсами, которые у них есть — нанести удары по Йемену, — они, в общем-то, и сделали. Поддерживать такое давление в течение длительного времени у них, наверное, ресурсов нет — тем более переходить к каким-то наземным операциям, высаживаться туда. Наверное, речь об этом пока не идет — и до президентских выборов в США она не пойдет», — считает собеседник RTVI.

По мнению Кирилла Семенова, скорее всего, сохранится такая же динамика, как сейчас: в ответ на те или иные действия Соединенных Штатов страны «оси сопротивления» будут продолжать атаки на транспортные суда, в том числе связанные с Израилем. Они могут происходить в зоне Баб-эль-Мандебского пролива Красного моря, во всей акватории Аравийского моря, а также в Ормузском проливе. К тому же, вероятно, продолжатся атаки на американские военные объекты в Ираке, как это уже было раньше, или в Сирии.

Подключится ли Иран?

Эксперт РСМД напомнил RTVI, что Тегеран уже действует через своих союзников в Ираке.

«Иран уже подключился, потому что хуситы используют иранские вооружения для атак, как и иракские группировки», — подчеркнул Кирилл Семенов.

При этом ожидать непосредственного вмешательства Тегерана, по его мнению, не стоит.

«А зачем Ирану это надо? Обстреляли хуситов и обстреляли. Это уже раньше было. В 2015-м, в 2016-м американский эсминец «Мэйсон» уже обстреливал их «Томагавками». То есть ничего сверхординарного для Ближнего Востока не произошло», — объяснил он RTVI.

Полноценного противостояния между США и Ираном в Вашингтоне не хотят, а Тегеран не подключился, даже когда «Газу сровняли с землей». Так что обстрел позиций хуситов, который произошел в ночь на 12 января, не настолько серьезный, чтобы Иран решил вмешаться, заключил Кирилл Семенов.