Первый более чем за 20 лет визит президента России Владимира Путина в КНДР ознаменовался призывом пересмотреть санкции против Пхеньяна — они вводились Совбезом ООН из-за ракетно-ядерной программы Северной Кореи. Также стороны подписали де-факто оборонительный пакт, обязавшись помогать друг другу в случае нападения извне. Каким будет подход Москвы к санкционной политике, как договор о стратегическом партнерстве повлияет на ситуацию в регионе и будет ли Пхеньян поставлять России оружие или боеприпасы — об этом RTVI рассказал ведущий научный сотрудник Центра корейских исследований Института Китая и современной Азии РАН Константин Асмолов.

«Что не запрещено, то разрешено» — о российском подходе к санкциям

Прямого однозначного ответа, как Россия будет поступать с санкциями, нет ни в тексте документа (договора. — прим. RTVI), ни в статье Путина в газете «Нодон синмун». С одной стороны, заявляется, что режим санкций несправедлив, и его нужно изменить. Но нигде не сказано, что Россия не будет соблюдать санкции ООН вопреки решению Совета Безопасности.

При этом говорится, что Россия будет воздерживаться от односторонних принудительных мер, что можно трактовать как односторонние санкции, которые Россия никогда не вводила, в отличие от присоединения к международным санкциям Совбеза ООН. Поэтому, скорее, позиция России остается прежней.

В статье Путина для корейской публики не просто так подчеркнули сотрудничество в гуманитарной области и в сферах здравоохранения, образования, науки, ведь именно эти составляющие отношений не находятся под санкциями.

Но в целом России продолжит требовать отмены и пересмотра санкционного режима, хотя это не означает, что она не будет его соблюдать.

Примечательно, что ранее Россия предлагала поменять формат санкционного режима СБ ООН в отношении КНДР — сделать его не бессрочным, а ежегодно пролонгирующимся. То есть чтобы соответствующая группа экспертов выносила свои предложения по санкциям, а затем СБ ООН уже решал, продлевать ли санкции на следующий год или нет. И для этого нужен был бы консенсус членов Совета Безопасности, что давало бы России и Китаю возможность наложить вето на продление санкций.

Но американцы, разумеется, это поняли и отказались. Вполне вероятно, что такие предложения будут продолжаться. Москва и Пекин будут искать дырки в правилах, действуя по принципу «что не запрещено, то разрешено».

«Комбинации косвенных улик и пропагандистских вбросов» — о поставках оружия от КНДР

Пока нет никаких прямых доказательств того, что Северная Корея поставляет России свое оружие или свои боеприпасы. Все новости о том, что КНДР что-то поставляла России, — это комбинация косвенных улик и пропагандистских вбросов. Аргументы категории «вот корабль, на нем контейнеры, а в них, мамой клянусь, снаряды» — несерьезны.

Вдобавок к этому США пытаются надавить на президента Южной Кореи Юн Сок Ёля, чтобы тот начал поставлять Украине летальное оружие. Делается это следующим образом. США пытались вынудить Москву начать рвать отношения с Сеулом информационными вбросами о южнокорейских поставках Украине, чтобы Сеул развязал себе руки и действительно начал поставлять Украине летальное оружие. Информация же о том, что Пхеньян якобы помогает Москве оружием, — это тоже попытка надавить на Сеул, чтобы он стал больше помогать Украине, и это навредило бы отношениям Южной Кореи и России.

Другой аргумент, что КНДР якобы поставляет боеприпасы России, заключается в том, что северокорейский оборонно-промышленный работает на полную мощность, производя снаряды. Это объясняется тем, что сейчас военные КНДР переходят с 152-мм на 155-мм боеприпасы.

Другое дело, что новый договор открывает любопытные возможности. У России и КДНР теперь есть основание, чтобы попросить помощи друг у друга. Но это будет возможно, только если на КНДР нападут Южная Корея и США или если Россия подвергнется внешней агрессии.

Вот тогда те накопленные 152-мм артиллерийские боеприпасы действительно могут начать поставлять России. Но напомню, что ни Россия, ни Украина формально не провозглашали войну, поэтому сейчас, даже если учитывать новый договор, формально нет оснований, чтобы такие поставки начались. Это будет возможно, только если Россия решит официально заявить, что она подверглась агрессии — например, после новых ударов со стороны ВСУ по «старым» российским территориям.

При этом новый договор, вопреки мнению США и Южной Кореи, способствует стабильности на Корейском полуострове.

Мало кто обратил внимание на детали третьей статьи договора. Она обозначила механизм консультаций между сторонами. Это значит, что в случае критической ситуации Пхеньяну нужно будет проконсультироваться с Москвой перед тем, как воплощать какие-то военные меры в жизнь.

Хотя на Западе договор восприняли так, будто теперь Пхеньян, почувствовав поддержку Москвы, окончательно «оборзеет», скорее всего, будет наоборот. Теперь Пхеньян должен будет консультироваться с Москвой, что, возможно, будет сдерживать КНДР от принятия радикальных решений.

«Время упущено» — о денуклеаризации Корейского полуострова

Что касается денуклеаризации, то КНДР уже давно не та страна, которую можно было бы убедить отказаться от своего ядерного оружия.

Время для денуклеаризации решительно упущено. Северная Корея — это полноценная ядерная держава. А все существующие стратегии денуклеаризации работают только со страной с гораздо менее развитой ядерной программой.

Чтобы в теории разоружить КНДР, нужно быть уверенными, что Пхеньян нигде не спрятал свое ядерное оружие. А быть в этом уверенными невозможно, если учитывать подземную инфраструктуру КНДР.

Грубо говоря, чтобы избавиться от ядерного оружия, Север придется оккупировать. Но согласится ли он на это?

Правило «суперзлодея» сработало. Если тебя обвиняют в том, что ты строишь «башню смерти», немедленно начинай ее строить. «Крестовый поход» придет к тебе — рано или поздно. А с «башней смерти» его отражать значительно проще.

«Подливают масло в огонь»— о группе по ядерным консультациям США и Южной Кореи

Южная Корея, запустив вместе с США группу по ядерным консультациям, дополнительно подливает масло в огонь вопроса денуклеаризации Корейского полуострова.

10 июня в Сеуле прошло третье заседание консультативной группы США и Южной Кореи по ядерному планированию. Целью совещания, как заявили в южнокорейском минобороны, стало обсуждение предложений по укреплению возможностей Сеула сдерживать ядерную угрозу КНДР. Механизм функционирует на уровне замминистров обороны двух стран, к которым присоединились представители министерств иностранных дел и разведывательных служб. Ранее, в январе 2023 года президент Южной Кореи Юн Сок Ёль заявил, что Вашингтон и Сеул обсуждают возможность проведения совместных учений с привлечением американского ядерного оружия.

В Сеуле понимают, что они решительно превосходят КНДР в обычном вооружении, и существующий паритет между сторонами обеспечен только северокорейским ядерным оружием. А если в новых условиях получится раскрутить американцев на то, что они разрешат нам сделать бомбу (логика Сеула. — Прим.RTVI), то как бы Южная Корея с бомбой будет однозначно сильнее Северной Кореи с бомбой. И тут еще посмотрим, кто кого.

Да, во время визита Юн Сок Ёля в США в апреле 2023 года из него выбили заявления о приверженности Договору о нераспространении ядерного оружия, но ситуация может измениться. Югу с его технологическими возможностями от команды «можно» до первого испытания, в общем, потребуется год-полтора. И некоторые эксперты надеются, как ни странно, на Дональда Трампа.

Трамп думает над тем, как заставить южнокорейцев платить больше за военную защиту. В целом, его возможная реакция в духе «заводите бомбу — и вам спокойнее, и нам дешевле» имеет место. По крайней мере так считают некоторые южнокорейские стратеги.